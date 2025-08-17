Volver al inicio

8 Ahora Ryusei Yamanaka pasa a Quiles y se pone primero mientras continúa el ascenso de José Antonio Rueda, sexto.

7 No se mueven las primeras posiciones, con Máximo Quiles en cabeza de carrera, seguido de Rysei Yamanaka, Ángel Piqueras y Valentín Perrone. José Antonio Rueda ha logrado recuperar algún puesto, es octavo.

5 Parece que Vicente Pérez se puede reincorporar a la carrera para cumplir la long lap que le queda de sanción. De no ser así, tendría que cumplirla en la siguiente carrera.

4 Vicente Pérez, que estaba teniendo problemas con su moto, se para en el pit lane, parece que se va a tener que retirar.

3 Sigue perdiendo posiciones José Antonio Rueda, le pasa David Muñoz y es undécimo.

3 Completada la primera long lap de sanción por parte de Uriarte que ha caído hasta la 21ª posición y también lo hace Vicente Pérez que está ahora mismo último.

0 Yamanaka segundo tras pasar a Perrone y Piqueras. Álvaro Carpe en sexta posición muy cerca de Denis Foggia.

0 Doble long lap de sanción también para Uriarte que debe cumplir en esta carrera como ya comentábamos que también tenía Vicente Pérez.

0 El líder, José Antonio Rueda, rueda ahora en décima posición por detrás de Adrián Fernández.

0 Bandera amarilla por caída de Cormac Buchanan que volvía tras su lesión, se duele de la pierna, parece que se ha hecho daño.

0 Quiles adelanta a Perrone y a Ángel Piqueras y ya lidera la carrera.

0 También se posiciona bien en este inicio de carrera Maximo Quiles que rueda en tercera posición por delante de Ryusei Yamanaka.

0 Buena salida de Ángel Piqueras que se sitúa ya en primera posición al pasar a Valentín Perrone.

En la general del Mundial de Moto3, Rueda sigue como firme líder del Mundial de Moto3 con 228 puntos, seguido de Ángel Piqueras con 143 y Álvaro Carpe con 133 puntos.

En la Q2, Ángel Piqueras y Máximo Quiles partían como favoritos, y el segundo clasificado del Mundial comenzó mandando aunque Quiles rebajó su tiempo en la segunda vuelta. Tras varios intentos, Perrone logró arrebatarle a Piqueras la primera plaza y Quiles solo pudo ser quinto.

Hoy domingo, Vicente Pérez, que se quedó fuera de la Q2, tendrá que cumplir un long lap penalty en carrera.

Y es que en el día de ayer el hispano-argentino Valentín Perrone conseguía su primera pole, imponiéndose por solo 46 milésimas al segundo clasificado del Mundial de Moto2, Ángel Piqueras, que intentará remontar en la salida aunque sigue muy lejos en la general del líder, Rueda.

El líder del Mundial de Moto2, José Antonio Rueda, saldrá desde la octava posición, tras su compañero en el Red Bull KTM Ajo y tercer clasificado del Mundial, Álvaro Carpe.

Una primera línea de salida aquí en Spielberg copada de KTMs, con Valentin Perrone saliendo desde la pole, seguido de Ángel Piqueras y Ryusei Yamanaka. También lo son el cuarto y el quinto, Dennis Foggia y Máximo Quiles, aunque en la segunda línea si se ha colado una Honda, la de Adrián Fernández que partirá desde la sexta posición.