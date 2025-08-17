Gran Premio de Austria

Carrera | Vuelta 22/23
20 La lucha por la victoria parece ser ahora cosa de dos, Diogo Moreira y Dani Holgado. 19 ¡Caía de David Alonso! Una pena porque el piloto del Aspar Team rodaba en tercera posición. 19 Cinco vueltas para el final. La caída de ayer sigue pasando factura a Aarón Canet que no consigue mejorar posiciones. 18 Mantiene el tipo Celestino Vietti a pesar de la sanción, rueda en quinta posición. Su mejor resultado esta temporada fue un tercer puesto en el Gran Premio de Argentina, segundo de la campaña. 17 David Alonso se coloca tercero aprovechando que Celestino Vietti tiene que cumplir long lap de sanción. 15 Cuatro Kalex entre las cinco primeras posiciones, Diogo Moreira, Daniel Holgado, David Alonso y Albert Arenas, junto con Boscoscuro de Celestino Vietti. 14 Restan 10 vueltas para el final con Moreira al frente, podría arrebatarle la tercera posición en la general a Barry Baltus que es ahora noveno, les separan seis puntos. 12 Se ha ido al suelo Joe Roberts por lo que tenemos ya a tres pilotos fuera de carrera, Senna Agius, Manu González y Roberts, siguen en pista 26. 11 Es una buena oportunidad para que Aarón Canet trate de recortarle puntos en el Mundial a Manu González pero de momento es undécimo. El valenciano, que sufrió una caída en el día de ayer, solo ha conseguido un triunfo esta temporada, en Catar. 10 No hay cambios en las tres primeras posiciones, Diogo Moreira primero, seguido de Daniel Holgado y Celestino Vietti. 9 Se tiene que retirar el líder del Mundial, palo para Manu González en este Gran Premio de Austria. 8 ¡Manu González fuera! Le vuelve a fallar la moto y sale de la pista visiblemente enfadado. 6 Solo 25 puntos separan en la clasificación de pilotos a Manu González de Aarón Canet. Ahora mismo Canet rueda en novena posición tras Collin Veijer. 5 Manu González tiene problemas y baja hasta la 14º posición, se ha parado de golpe y ha dejado pasar a un par de pilotos, no sabemos si tiene alguna incidencia con su moto. 3 El brasileño Moreira que trata de recuperar sensaciones en esta Gran Premio de Austria tras haber tenido que retirarse en carrera en los dos anteriores, Alemania y República Checa. Ya sabe lo que es ganar esta temporada, fue campeón en Países Bajos. 2 Celestino Vietti pasa a Manu González mientras Diogo Moreira sigue liderando la prueba. 2 Parece que, a pesar de la caída, Alonso López puede continuar en carrera. 1 Bandera amarilla en pista porque ha habido una caída en la que se han visto implicados Alonso López y Senna Agius. 0 Buena salida de Moreira que se sitúa primero, segundo rueda Daniel Holgado y tercero el líder del Mundial, Manuel González.   Al líder le tocará remontar al partir cuarto por esa sanción. Recordemos que Manuel González manda en la general con 188 puntos, seguido de cerca por Aarón Canet en segunda posición con 163 puntos. Tercero es Barry Baltus con 134 puntos, seguido muy de cerca por el brasileño Diogo Moreira con 128.   Manu González comenzó muy enchufado la Q2 aunque el hispano-colombiano David Alonso le arrebató la posición de privilegio. Con el cambio de neumáticos, González recuperó la primera plaza, bajando incluso más su tiempo hasta 1:32.779 en un segundo intento para asegurarse la pole.   Tuvo problemas en la parrilla el segundo clasificado del Mundial, Aarón Canet, que saldrá octavo pero sufrió una caída que, veremos, si le puede causar alguna molestia en carrera.   Así las cosas, González partirá desde la cuarta posición tras otras dos Kalex, la de Daniel Holgado que saldrá desde la pole y la de Diogo Moreira, y la Boscoscuro de Celestino Vietti.   Pole con sabor agridulce en el día de ayer para el líder del Mundial de Moto2, Manu González, que lograba su sexta pole del año, primera desde el Gran Premio de Francia, pero que no podrá salir primero en la carrera de hoy porque tendrá que cumplir una penalización de tres posiciones por molestar en los entrenamientos.   Buenos días, bienvenidos a vivir esta carrera de Moto2 del Gran Premio de Austria, la 13ª del año 2025.

1 Marco Bezzecchi
00:01:28.060
2 Álex Márquez
00:01:28.076
3 Francesco Bagnaia
00:01:28.202
4 Marc Márquez
00:01:28.220
5 Enea Bastianini
00:01:28.236
6 Fermín Aldeguer
00:01:28.302
7 Pedro Acosta
00:01:28.416
8 Franco Morbidelli
00:01:28.439
9 Raúl Fernández
00:01:28.548
10 Joan Mir Mayrata
00:01:28.671
11 Brad Binder
00:01:28.761
12 Johann Zarco
00:01:28.787
13 Luca Marini
00:01:28.628
14 Jorge Martin
00:01:28.664
15 Fabio Di Giannantonio
00:01:28.687
16 Fabio Quartararo
00:01:28.738
17 Alex Rins
00:01:28.884
18 Miguel Oliveira
00:01:29.024
19 Ai Ogura
00:01:29.080
20 Jack Miller
00:01:29.085
1 Marc Márquez
00:01:28.751
2 Francesco Bagnaia
+00:00:00.326
3 Pedro Acosta
+00:00:00.364
4 Marco Bezzecchi
+00:00:00.480
5 Álex Márquez
+00:00:00.480
6 Luca Marini
+00:00:00.513
7 Raúl Fernández
+00:00:00.607
8 Fabio Di Giannantonio
+00:00:00.609
9 Joan Mir Mayrata
+00:00:00.692
10 Franco Morbidelli
+00:00:00.733
11 Fabio Quartararo
+00:00:00.750
12 Jorge Martin
+00:00:00.793
13 Enea Bastianini
+00:00:00.850
14 Fermín Aldeguer
+00:00:00.888
15 Miguel Oliveira
+00:00:00.955
16 Johann Zarco
+00:00:00.967
17 Maverick Viñales
+00:00:01.051
18 Brad Binder
+00:00:01.056
19 Ai Ogura
+00:00:01.058
20 Alex Rins
+00:00:01.147
21 Jack Miller
+00:00:01.304
1 Marc Márquez
00:01:29.376
2 Francesco Bagnaia
+00:00:00.310
3 Marco Bezzecchi
+00:00:00.386
4 Álex Márquez
+00:00:00.412
5 Franco Morbidelli
+00:00:00.461
6 Joan Mir Mayrata
+00:00:00.477
7 Fabio Quartararo
+00:00:00.548
8 Jorge Martin
+00:00:00.569
9 Pedro Acosta
+00:00:00.580
10 Enea Bastianini
+00:00:00.581
11 Luca Marini
+00:00:00.638
12 Alex Rins
+00:00:00.677
13 Fabio Di Giannantonio
+00:00:00.713
14 Brad Binder
+00:00:00.891
15 Fermín Aldeguer
+00:00:00.974
16 Johann Zarco
+00:00:01.034
17 Raúl Fernández
+00:00:01.046
18 Jack Miller
+00:00:01.189
19 Ai Ogura
+00:00:01.205
20 Maverick Viñales
+00:00:01.307
21 Miguel Oliveira
+00:00:01.506
1 Diogo Moreira
2 Daniel Holgado
+00:00:01.516
3 Celestino Vietti
+00:00:02.965
4 Albert Arenas Ovejero
+00:00:04.487
5 Tony Arbolino
+00:00:05.920
6 Iván Ortola
+00:00:07.392
7 Barry Baltus
+00:00:08.869
8 Collin Veijer
+00:00:10.399
9 Izan Guevara Bonnin
+00:00:11.846
10 Arón Canet
+00:00:13.328
11 Filip Salac
+00:00:14.782
12 Marcos Ramírez
+00:00:16.272
13 Ayumu Sasaki
+00:00:17.794
14 Daniel Muñoz
+00:00:19.230
15 Darryn Binder
+00:00:20.700
16 Jorge Navarro
+00:00:22.172
17 Alonso López
+00:00:23.656
18 Adrián Huertas
+00:00:25.218
19 Alex Escrig
+00:00:26.608
20 Jake Dixon
+00:00:28.120
21 Zonta van den Goorbergh
+00:00:29.610
22 Mattia Pasini
+00:00:31.058
23 Unai Orradre
+00:00:32.544
24 Yuki Kunii
+00:00:34.000
25 Nakarin Atiratphuvapat
+00:00:35.472
26 David Alonso
Retirado
27 Joe Roberts
Retirado
28 Manuel González
Retirado
29 Senna Agius
Retirado
1 Daniel Holgado
00:01:32.873
2 Diogo Moreira
00:01:32.977
3 Celestino Vietti
00:01:33.059
4 Manuel González
00:01:32.779
5 David Alonso
00:01:33.064
6 Senna Agius
00:01:33.117
7 Albert Arenas Ovejero
00:01:33.153
8 Arón Canet
00:01:33.179
9 Collin Veijer
00:01:33.236
10 Alonso López
00:01:33.245
11 Barry Baltus
00:01:33.293
12 Iván Ortola
00:01:33.319
13 Tony Arbolino
00:01:33.334
14 Marcos Ramírez
00:01:33.360
15 Ayumu Sasaki
00:01:33.369
16 Daniel Muñoz
00:01:33.594
17 Izan Guevara Bonnin
00:01:33.666
18 Filip Salac
00:01:34.423
19 Zonta van den Goorbergh
00:01:33.399
20 Jake Dixon
00:01:33.408
21 Joe Roberts
00:01:33.514
22 Adrián Huertas
00:01:33.524
23 Jorge Navarro
00:01:33.595
24 Darryn Binder
00:01:33.670
25 Alex Escrig
00:01:33.741
26 Unai Orradre
00:01:34.226
27 Mattia Pasini
00:01:34.349
28 Yuki Kunii
00:01:34.454
29 Nakarin Atiratphuvapat
00:01:34.918
1 Arón Canet
00:01:33.216
2 Albert Arenas Ovejero
+00:00:00.009
3 Manuel González
+00:00:00.050
4 Celestino Vietti
+00:00:00.068
5 Senna Agius
+00:00:00.133
6 Barry Baltus
+00:00:00.171
7 Filip Salac
+00:00:00.193
8 Marcos Ramírez
+00:00:00.201
9 David Alonso
+00:00:00.204
10 Daniel Holgado
+00:00:00.273
11 Alonso López
+00:00:00.289
12 Diogo Moreira
+00:00:00.290
13 Collin Veijer
+00:00:00.296
14 Joe Roberts
+00:00:00.315
15 Adrián Huertas
+00:00:00.316
16 Jorge Navarro
+00:00:00.356
17 Tony Arbolino
+00:00:00.358
18 Jake Dixon
+00:00:00.386
19 Izan Guevara Bonnin
+00:00:00.420
20 Iván Ortola
+00:00:00.563
21 Ayumu Sasaki
+00:00:00.590
22 Zonta van den Goorbergh
+00:00:00.688
23 Daniel Muñoz
+00:00:00.692
24 Darryn Binder
+00:00:00.920
25 Alex Escrig
+00:00:01.302
26 Unai Orradre
+00:00:01.411
27 Yuki Kunii
+00:00:01.461
28 Nakarin Atiratphuvapat
+00:00:01.605
29 Mattia Pasini
+00:00:01.615
1 Manuel González
00:01:33.290
2 Arón Canet
+00:00:00.013
3 Iván Ortola
+00:00:00.077
4 Celestino Vietti
+00:00:00.083
5 Filip Salac
+00:00:00.149
6 Diogo Moreira
+00:00:00.196
7 Marcos Ramírez
+00:00:00.213
8 Tony Arbolino
+00:00:00.280
9 Daniel Holgado
+00:00:00.305
10 Albert Arenas Ovejero
+00:00:00.325
11 Alonso López
+00:00:00.393
12 Senna Agius
+00:00:00.412
13 Izan Guevara Bonnin
+00:00:00.426
14 Barry Baltus
+00:00:00.455
15 Joe Roberts
+00:00:00.460
16 Collin Veijer
+00:00:00.485
17 Ayumu Sasaki
+00:00:00.497
18 David Alonso
+00:00:00.604
19 Alex Escrig
+00:00:00.617
20 Daniel Muñoz
+00:00:00.620
21 Jake Dixon
+00:00:00.719
22 Jorge Navarro
+00:00:00.763
23 Zonta van den Goorbergh
+00:00:00.790
24 Darryn Binder
+00:00:00.897
25 Adrián Huertas
+00:00:00.996
26 Mattia Pasini
+00:00:01.048
27 Yuki Kunii
+00:00:01.579
28 Unai Orradre
+00:00:01.606
29 Nakarin Atiratphuvapat
+00:00:01.960
1 Filip Salac
00:01:33.427
2 Arón Canet
+00:00:00.088
3 David Alonso
+00:00:00.134
4 Jake Dixon
+00:00:00.297
5 Alonso López
+00:00:00.302
6 Manuel González
+00:00:00.377
7 Celestino Vietti
+00:00:00.379
8 Senna Agius
+00:00:00.445
9 Albert Arenas Ovejero
+00:00:00.446
10 Daniel Holgado
+00:00:00.461
11 Barry Baltus
+00:00:00.505
12 Tony Arbolino
+00:00:00.600
13 Diogo Moreira
+00:00:00.603
14 Izan Guevara Bonnin
+00:00:00.620
15 Iván Ortola
+00:00:00.664
16 Collin Veijer
+00:00:00.743
17 Daniel Muñoz
+00:00:00.835
18 Marcos Ramírez
+00:00:00.853
19 Joe Roberts
+00:00:00.875
20 Alex Escrig
+00:00:00.890
21 Adrián Huertas
+00:00:01.139
22 Darryn Binder
+00:00:01.253
23 Jorge Navarro
+00:00:01.271
24 Ayumu Sasaki
+00:00:01.367
25 Mattia Pasini
+00:00:01.401
26 Zonta van den Goorbergh
+00:00:01.584
27 Nakarin Atiratphuvapat
+00:00:02.135
28 Yuki Kunii
+00:00:02.493
29 Unai Orradre
+00:00:02.675
1 Ángel Piqueras
00:33:36.510
2 Ryusei Yamanaka
+00:00:00.096
3 David Muñoz
+00:00:00.171
4 Máximo Quiles
+00:00:00.250
5 José Antonio Rueda
+00:00:00.541
6 Taiyo Furusato
+00:00:00.625
7 Valentín Perrone
+00:00:01.851
8 Adrián Fernández
+00:00:02.141
9 Guido Pino
+00:00:02.194
10 Álvaro Carpe
+00:00:04.181
11 Joel Kelso
+00:00:04.204
12 David Almansa
+00:00:04.256
13 Dennis Foggia
+00:00:04.691
14 Jacob Roulstone
+00:00:05.331
15 Scott Ogden
+00:00:09.395
16 Marcos Uriarte
+00:00:21.633
17 Ruché Moodley
+00:00:21.745
18 Casey O'Gorman
+00:00:21.874
19 Riccardo Rossi
+00:00:24.331
20 Nicola Fabio Carraro
+00:00:27.288
21 Eddie O'Shea
+00:00:35.518
22 Arbi Aditama
+00:00:35.571
23 Noah Dettwiler
+00:00:35.642
24 Stefano Nepa
+00:00:43.591
25 Vicente Pérez
Retirado
26 Cormac Buchanan
Retirado
1 Valentín Perrone
00:01:39.938
2 Ángel Piqueras
00:01:39.984
3 Ryusei Yamanaka
00:01:40.084
4 Dennis Foggia
00:01:40.090
5 Máximo Quiles
00:01:40.117
6 Adrián Fernández
00:01:40.264
7 Álvaro Carpe
00:01:40.353
8 José Antonio Rueda
00:01:40.401
9 David Almansa
00:01:40.448
10 Joel Kelso
00:01:40.468
11 Guido Pino
00:01:40.525
12 Jacob Roulstone
00:01:40.590
13 Scott Ogden
00:01:40.601
14 David Muñoz
00:01:40.650
15 Taiyo Furusato
00:01:40.666
16 Marcos Uriarte
00:01:40.739
17 Cormac Buchanan
00:01:41.127
18 Nicola Fabio Carraro
00:01:41.634
19 Ruché Moodley
00:01:41.300
20 Casey O'Gorman
00:01:41.414
21 Riccardo Rossi
00:01:41.757
22 Stefano Nepa
00:01:41.899
23 Eddie O'Shea
00:01:42.348
24 Arbi Aditama
00:01:42.471
25 Noah Dettwiler
00:01:43.144
26 Vicente Pérez
00:01:44.939
1 Máximo Quiles
00:01:39.639
2 Ángel Piqueras
+00:00:00.148
3 Valentín Perrone
+00:00:00.166
4 Joel Kelso
+00:00:00.432
5 Dennis Foggia
+00:00:00.446
6 David Muñoz
+00:00:00.493
7 David Almansa
+00:00:00.568
8 José Antonio Rueda
+00:00:00.603
9 Álvaro Carpe
+00:00:00.704
10 Scott Ogden
+00:00:00.791
11 Guido Pino
+00:00:00.870
12 Ryusei Yamanaka
+00:00:00.906
13 Adrián Fernández
+00:00:00.964
14 Jacob Roulstone
+00:00:01.004
15 Taiyo Furusato
+00:00:01.012
16 Casey O'Gorman
+00:00:01.121
17 Riccardo Rossi
+00:00:01.251
18 Ruché Moodley
+00:00:01.355
19 Cormac Buchanan
+00:00:01.563
20 Stefano Nepa
+00:00:01.575
21 Marcos Uriarte
+00:00:01.791
22 Nicola Fabio Carraro
+00:00:02.180
23 Noah Dettwiler
+00:00:02.222
24 Arbi Aditama
+00:00:02.414
25 Eddie O'Shea
+00:00:02.454
26 Vicente Pérez
+00:00:03.004
1 Ángel Piqueras
00:01:39.918
2 Valentín Perrone
+00:00:00.158
3 Ryusei Yamanaka
+00:00:00.320
4 Máximo Quiles
+00:00:00.423
5 Dennis Foggia
+00:00:00.520
6 David Muñoz
+00:00:00.613
7 José Antonio Rueda
+00:00:00.616
8 Guido Pino
+00:00:00.677
9 Taiyo Furusato
+00:00:00.777
10 Scott Ogden
+00:00:00.884
11 Adrián Fernández
+00:00:00.976
12 Joel Kelso
+00:00:01.002
13 David Almansa
+00:00:01.002
14 Álvaro Carpe
+00:00:01.123
15 Ruché Moodley
+00:00:01.132
16 Jacob Roulstone
+00:00:01.273
17 Cormac Buchanan
+00:00:01.312
18 Nicola Fabio Carraro
+00:00:01.324
19 Casey O'Gorman
+00:00:01.353
20 Riccardo Rossi
+00:00:01.582
21 Marcos Uriarte
+00:00:01.608
22 Eddie O'Shea
+00:00:01.873
23 Stefano Nepa
+00:00:02.203
24 Noah Dettwiler
+00:00:02.259
25 Arbi Aditama
+00:00:02.284
26 Vicente Pérez
+00:00:04.241
1 Ángel Piqueras
00:01:40.493
2 Valentín Perrone
+00:00:00.175
3 Álvaro Carpe
+00:00:00.241
4 Ryusei Yamanaka
+00:00:00.248
5 José Antonio Rueda
+00:00:00.251
6 Máximo Quiles
+00:00:00.482
7 Guido Pino
+00:00:00.486
8 Taiyo Furusato
+00:00:00.693
9 Dennis Foggia
+00:00:00.728
10 Adrián Fernández
+00:00:00.820
11 Joel Kelso
+00:00:00.874
12 Jacob Roulstone
+00:00:00.994
13 David Almansa
+00:00:01.078
14 Scott Ogden
+00:00:01.183
15 Nicola Fabio Carraro
+00:00:01.194
16 Ruché Moodley
+00:00:01.240
17 Noah Dettwiler
+00:00:01.291
18 Marcos Uriarte
+00:00:01.295
19 Riccardo Rossi
+00:00:01.512
20 Casey O'Gorman
+00:00:01.568
21 Stefano Nepa
+00:00:01.841
22 David Muñoz
+00:00:01.878
23 Cormac Buchanan
+00:00:02.075
24 Eddie O'Shea
+00:00:02.412
25 Arbi Aditama
+00:00:02.592
26 Vicente Pérez
+00:00:03.914