3 Hamilton perdió el alerón delantero con un toque con Colapinto por acercarse demasiado. 2 ¡Hamilton está sin alerón delantero! 2 ¡MALÍSIMO INICIO DE HAMILTON! ¡Se encuentra en 19ª posición! 2 ¡SE ESTRELLÓ BORTOLETO EN LAS PROTECCIONES! ¡SAFETY CAR EN PISTA! 1 ¡BANDERA AMARILLA! ¡Bortoleto, parado en la curva 10! 1 ¡Gran salida de Alonso, que consigue ponerse en 10º lugar y entrar en zona de puntos! 1 ¡SE APAGA EL SEMÁFORO! ¡ARRANCA LA CARRERA! ¡RUEDAN LOS MONOPLAZAS! ¡VUELTA DE FORMACIÓN EN MARCHA! ¡Ya hay información de neumáticos! Muy variado. En el top 10, salen con medios tanto Norris, como Leclerc, Piastri, Russell y Hulkenberg. El resto del top 10, con blandos. A partir de ahí, la mayoría va con duros: Alonso, Stroll, Tsunoda, Verstappen y Ocon. Estos dos últimos, desde el pit lane. ¡10 minutos para que tenga lugar el procedimiento de inicio de carrera! ¡Todo preparado en Sao Paulo para vivir una carrera más que emocionante y que puede prácticamente sentenciar el Mundial o ponerlo patas arriba! ¡No se lo quieran perder! Nico Hulkenberg (Kick Sauber) va a disputar su Gran Premio número 247 en la Fórmula 1, situándose como el 13er piloto con más grandes premios en la historia de la competición superando los 246 de David Coulthard y Valtteri Bottas. En esta misma estadística, Max Verstappen (Red Bull) superará a Giancarlo Fisichella (229 ambos) como el 16º piloto con más grandes premios en la Fórmula 1. George Russell (Mercedes) ha finalizado cada una de las últimas 30 carreras disputadas en la Fórmula 1. Siendo la mejor racha actual en la competición (y su mejor racha personal), el británico puede igualar las dos rachas de 31 de Carlos Sainz (Eifel 2020 – Arabia Saudí 2022) y Max Verstappen (Japón 2024 – Canadá 2025), que ocupan la séptima posición de las mejores rachas en la historia de este deporte. Charles Leclerc (Ferrari) ha conseguido 50 podios en la Fórmula 1, siendo el 18º piloto que alcanza los 50 podios en la historia de la Fórmula 1. Ha igualado, además, el registro de Jenson Button y se sitúa a uno de Mika Hakkinen (51). El Mundial está al rojo vivo. Con Max Verstappen prácticamente fuera de la pelea, Oscar Piastri debe hacer una carrera perfecta si quiere seguir teniendo opciones ante un Lando Norris que está pletórico. Los errores del australiano en los últimos fines de semana le han dejado fuera de la primera posición ante su compañero, que no está haciendo nada mal. Lando Norris (McLaren) ha subido al podio en 16 ocasiones en 2025. De terminar de nuevo entre los tres primeros, el británico se convertirá en el 5º piloto en la historia de la Fórmula 1 que suba al cajón en al menos 17 ocasiones en un mismo año en la competición tras Lewis Hamilton (5 veces), Max Verstappen (3 veces), Sebastian Vettel y Michael Schumacher (1 vez cada uno). El poleman es Lando Norris. El ganador en Brasil ha salido desde la pole position en ocho de las últimas 11 carreras de Fórmula 1 (un 2º puesto de Vettel en 2017, un 10º puesto de Lewis Hamilton en 2021 y un 17º puesto de Max Verstappen en 2024), tantas veces como en las 30 anteriores. La principal novedad del día es la de Max Verstappen, que hoy partirá desde el pit lane tras cambiar prácticamente todos los componentes del coche. No están nada contentos en Red Bull con el rendimiento que se vio en el día de ayer. En un Gran Premio en Interlagos, al correspondiente en Brasil en 2019, el día que Max Verstappen lograba la 8ª de sus victorias en la Fórmula 1, Carlos Sainz (en McLaren) subía al podio por primera vez en su carrera por detrás de un Pierre Gasly que también se estrenaba en el cajón. Además, el francés firmó el 3er y último podio de Toro Rosso en la competición. Solo en una ocasión se había celebrado una carrera de Fórmula 1 el 9 de noviembre. Fue, también, en Brasil en la edición de 2014. Nico Rosberg, con Mercedes, subió a lo más alto del podio para lograr la 8ª de sus victorias en la competición. Lewis Hamilton, también con Mercedes, y Felipe Massa con Williams completaron el podio aquel día. El circuito de Interlagos acogerá una carrera de Fórmula 1 por 42ª vez, superando a Nürburgring como el sexto trazado con más carreras en la historia de la competición, y solo el de Montreal (44) ha visto más en todo el continente americano. ¡Buenas tardes a todos y sean bienvenidos, un día más, a la narración del día más emocionante de un fin de semana de Fórmula 1! ¡Día de carrera en Interlagos!

¡Nos despedimos por ahora, pero no nos marcharemos muy lejos! ¡En un par de horas arrancaremos con la sesión de clasificación! ¡Hasta ahora! Final La zona de puntos la completan Max Verstappen, que ganó un par de posiciones respecto a la salida por el accidente de Piastri y por adelantar a Alonso, Charles Leclerc, Fernando Alonso, Lewis Hamilton y Pierre Gasly. Final Antonelli y Russell completaron el podio. Kimi presionó a Lando, pero no lo suficiente. Es la tercera vez que Mercedes logra un doble podio en la sprint tras conseguirlo en Gran Bretaña 2021 y también en Sao Paulo en el mismo año. Final Nueva victoria al sprint de Lando Norris, que aumenta su ventaja respecto a Piastri tras su abandono en la prueba de hoy. Es la 4ª que logra al sprint en la Fórmula 1, y todas las ha conseguido desde la pole position. Final ¡Tremendo accidente de Bortoleto, que perdió el control en la recta a toda velocidad y se chocó primero con el muro interior y salió volando al exterior! El piloto informó que estaba bien, pero será evaluado en el centro médico. Con casi total seguridad, el piloto brasileño no estará en la qualy viendo los destrozos del monoplaza de Sauber. 24 ¡VICTORIA PARA LANDO NORRIS! ¡Podio de Antonelli y Russell! 24 ¡BORTOLETO TIENE UN ACCIDENTE EN LA CURVA 2! 24 ¡ÚLTIMA VUELTA! ¡Antonelli no puede con Norris! 23 El neumático blando sufre en estos últimos compases. Hamilton está cerca de Alonso para ganarle la posición. Norris también se defiende con todo con Antonelli. 22 ¡LECLERC PASA A ALONSO! ¡Lo hace en la segunda zona de DRS! 22 TRES ÚLTIMAS VUELTAS. Antonelli se pega a Norris buscando el adelantamiento en la recta. 21 ¡ANTONELLI ATACA! ¡Pero Lando se defiende! 20 ¡ANTONELLI ENTRA EN DRS! 20 ¡CINCO VUELTAS PARA EL FINAL! ¡Fernando sigue aguantando y gestionando su quinta posición ante la imposibilidad de los Ferrari! 19 ¡Antonelli se queda cerca de entrar en posición de DRS con Norris! El McLaren puede acabar sufriendo en las últimas vueltas. 18 Alonso sigue aguantando el tipo respecto a Leclerc y Hamilton, con Charles sufriendo para adelantarle. 17 En cabeza, Norris se mantiene en primera posición sin poder despegarse de un Antonelli que sigue a poco más de un segundo. 16 La pista húmeda juega a favor de un Fernando Alonso, ya que impide que puedan salirse del carril seco para evitar mojar los neumáticos y perder la tracción. 15 10 vueltas para el final. Alonso se convierte en la cabeza de un tren de monoplazas con Leclerc buscando pasar al Aston Martin. 13 Superamos el ecuador de esta sprint y Norris se mantiene en primera posición. Antonelli, fuera de DRS, se mantiene cerca buscando la oportunidad que le pueda brindar la rápida degradación del juego blando del británico. 12 La baza de los dos Mercedes es que Norris pierda algo de fuelle con el blando en las últimas vueltas. 11 Fernando pierde fuelle con Verstappen, quien a su vez no puede seguir la estela de Russell, y ahora son los Ferrari quienes presionan al Aston Martin. 10 Se activa de nuevo el DRS cuando Norris se aleja en primera posición. Russell se pega a Antonelli con Verstappen fuera del DRS con los Mercedes y Alonso le presiona con el juego blando de neumáticos. 9 ¡SE RELANZA LA CARRERA! ¡MANDA NORRIS! 8 ¡Todos a pista! Cambios de neumáticos en todos los pilotos. La mayoría sigue siendo con juego medio, salvo Norris, Alonso, Stroll, Gasly y Albon salen conn blandos. 8 ¡ROLLING START! ¡Se cambia en última hora! ¡Saldrán detrás del safety car! 8 Se arrancan los monoplazas y darán la vuelta de formación saliendo desde el pit lane para colocarse en la salida. Hulkenberg se desdobla. 8 ¡Será salida en parado! Vuelve a haber re-salida en Interlagos. 8 Se reanudará la carrera al sprint a y 35. 8 Se sigue trabajando en una reparación rápida al coche de Hulkenberg para que pueda volver a salir a pista. Todavía no hay hora de reinicio de carrera. 8 El Mundial se le sigue poniendo de cara a un Lando Norris que, de ganar, puede aventajar ya en 9 puntos a Piastri, que hoy ya no podrá seguir participando. La mala dinámica del australiano es total. 7 Los tres pilotos accidentados están bien. Piastri tocó el arcén mojado y soltó mucha agua a la pista, lo que pudo provocar que Hulkenberg y Colapinto perdieran el control sobre trazado mojado y acabaran en el muro en el mismo punto. 7 ¡BANDERA ROJA! ¡Se detiene la carrera temporalmente! Mucho que reparar. Todos al garaje y habrá otra salida. Oportunidad para cambiar neumáticos. 6 ¡TAMBIÉN HULKENBERG Y COLAPINTO EN EL MISMO SITIO! 6 ¡SAFETY CAR! ¡PIASTRI CONTRA LAS PROTECCIONES EN LA SALIDA DE LA CURVA 2! 5 Los neumáticos siguen entrando en temperatura y todos los pilotos hacen récord personal, con Norris siendo el más rápido. Por ahora, sin ataques mientras se investiga el toque de Lawson a Bearman. 4 Fernando se queda atrás y fuera del DRS de Verstappen, y los dos Ferrari se pegan al español. 3 El neumático medio se entiende que es la mejor elección, pero veremos cómo les va a los que han optado por el blando. Se activa el DRS. 2 Lawson tocó a Bearman y el Haas trompeó. La pista sigue húmeda. Veremos si hay sanción para el RB. 1 ¡Buena salida de los cuatro pilotos de arriba, que mantienen posiciones! 1 ¡Gran salida de Hamilton hasta la octava posición! ¡Verstappen pasa a Alonso! 1 ¡SE APAGA EL SEMÁFORO! ¡ARRANCA LA CARRERA! ¡Vuelta de formación! Ruedan los monoplazas en Interlagos. ¡Información de neumáticos! Casi todos con neumático medio, pero hay seis pilotos que deciden salir con blandos: Antonelli, Russell, Verstappen, Leclerc, Hadjar y Albon. ¡Sin duda, nos espera una sprint llena de emoción con el asfalto algo húmedo para las primeras vueltas! ¡Veremos cómo afrontan esto los pilotos! No se la quieran perder. ¡Les esperamos en 10 minutos! Con un final de campeonato tan apretado, estas sprints se tornan vitales para seguir sumando puntos. Norris ahora está a un punto de Piastri en primera posición tras adelantarle en el pasado Gran Premio en México. Tanto Tsunoda como Sainz, en esta sprint, partirán desde el pit lane. Los Ferrari volvieron a caer, con Leclerc en octava posición y Hamilton en la 11ª. En la clasificación a la sprint se sucedieron algunas sorpresas. Antonelli se coló entre los dos McLaren para salir en primera línea por detrás de Lando Norris. Alonso hizo una grandísima qualy que le permite salir 5º por detrás de Russell y por delante de Verstappen. Hizo mejor prueba con el neumático medio (que le habría valido para ser 2º, además de haber sido el más rápido en la sq2) que con el blando. Sao Paulo acogerá una nueva carrera al sprint de la Fórmula 1. Se trata de la 23ª vez que veamos un sprint en la competición y la 5ª en el circuito de Interlagos. En las cuatro ediciones anteriores, ningún poleman logró la victoria, y Lando Norris es el primero que consigue 2 poles en este trazado en la sprint tras conseguirla también en 2023. Noche pasada por agua sobre el trazado José Carlos Pace. Con la pista aún algo húmeda, se espera que pueda haber alguna sorpresa en el inicio de la sprint, aunque tiene un gran proceso de secado. ¡Buenas tardes a todos, buenos días desde Brasil, y sean bienvenidos a otro fin de semana largo de Fórmula 1! ¡Día de sprint correspondiente al Gran Premio de Sao Paulo!