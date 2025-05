«Voy a protagonizar una película sobre 'La casa de Bernarda Alba'» Mariquilla siempre ha tenido un especial amor por el cine, aunque su película favorita, quizás, les pille por sorpresa: «Me he visto 'Megalodón' ocho o diez veces»

El primer teatro en el que actuó Mariquilla fue el del Alhambra Palace, cuando tenía seis años. Después vendrían todos los demás: desde el centro de Granada hastaTokio, París, Roma o Nueva York. Tiene 81 años, una edad, dice, «fantástica» para seguir afrontando retos y disfrutando de las cosas que ofrece la vida, incluidas las películas de...tiburones.

–¿La edad es un freno?

–Qué va. En septiembre cumplo 82 años y me voy a meter en líos otra vez. En un proyecto muy gordo, pero me está costando.

–¿Qué es?

–Una película. Le dije al director que sí la hacía, pero que tuviera en cuenta mis piernas, que ocho horas grabando no puedo estar. Es sobre Federico García Lorca y 'La casa de Bernarda Alba'. Y yo soy la protagonista.

–¿Le hace ilusión volver al cine?

–Sí, hacía mucho tiempo de la última vez… Estuve en Venecia rodando con Klaus Kinski. Me gusta mucho el cine y veo muchas películas. Me gustan todas.

–¿Alguna favorita?

–Pues sí. Las que más me gustan son las de tiburones.

–Esa no la vi venir.

–Me encantan (ríe). Eso que sale el barco y ves la boca del tiburón acercándose… Me he visto 'Megalodón' ocho o diez veces.

–¿Tiene otras aficiones más allá de las películas de tiburones?

–(Ríe) Me gusta la cocina. Y la costura: una camisa te la tuneo en un segundo.

–¿Usa mucho el móvil?

–Lo veo mucho, pero no lo manejo muy bien. Lo justo.

–¿Cómo vivió el apagón?

–Muy relajada. A mí me molesta que tardemos tanto en saber qué pasó. El apagón en sí, puse velas por todos lados y ya estaba entretenida con pensar y repasar cosas en mi cabeza. Es curioso que no estamos preparados para algo así porque antes sí lo estábamos: un candil y punto. Yo qué sé, la gente se ha vuelto cómoda con los móviles y tal… yo puedo vivir sin él, aunque no pueda ver mi película de tiburones (ríe).

