La revuelta de Custodio Pérez: «Me llaman el Planeta del pueblo» El escritor y agricultor granadino se ha convertido en el número 1 de Amazon tras su paso por el programa de David Broncano

José E. Cabrero Granada Sábado, 18 de octubre 2025, 00:06 | Actualizado 00:44h. Comenta Compartir

La camarera se acerca a la mesa y les pregunta qué quieren tomar. «Agua», responden los dos al unísono tras compartir una mirada cómplice. «¿Agua? ¿Algo más?», insiste la camarera. «Una botella de dos litros, por favor». Custodio y Ana llevan una semana frenética. El jueves 16 fueron los invitados sorpresa de 'La revuelta', en televisión española. Bueno, lo fue él, Custodio, pero ella, «mi musa», siempre le acompaña. Desde entonces no ha parado de hablar y hablar en televisiones, radios y periódicos nacionales. «Es una locura, me llaman el Planeta del pueblo», ríe justo antes de que suene el teléfono. Es una editorial.

Custodio José Pérez Pérez, 42 años, es granadino. De Huétor Tájar. Como todo el mundo ha visto –el vídeo de su entrevista se ha viralizado a lo bestia–, un día, recogiendo aceitunas, se le ocurrió una historia que empezó a escribir en el móvil. Aquello terminaría siendo 'Granada oscura', la primera entrega de una trilogía junto a 'Mitos y leyendas del mar de olivos' y 'El triángulo del sur'. Las tres autopublicadas. A mitad de septiembre, después de un evento literario en Jaén en el que vendió dos libros, Custodio y Ana fueron a 'La revuelta', como público. En cuanto tuvo oportunidad, se ganó un minuto de gloria y le regaló a Broncano 'Granada oscura'. «Si me invitas otro día, te regalo los otros libros», dijo Custodio.

Ampliar Custodio y Davi Broncano, en 'La revuelta'. RTVE

«Ya estoy, perdona», ríe nervioso nada más colgar el teléfono y beber un gran vaso de agua. Luego habla de la suerte que tuvo, porque el invitado del jueves 16 falló y Broncano pensó que sería divertido llevarle a él. «Parece el guion de una novela negra, ¿verdad? Como si yo hubiera metido al invitado en un maletero para que me tuvieran que llamar a mí», y se parte de risa.

«Ahora mismo no tengo vida. Ya se tranquilizará, no pasa nada. Esta mañana estaba en el médico y me llamaron de otra radio... ¡El médico! Como le dije a Broncano que tenía vértigos, me llamó un especialista que me vio en la televisión para ayudarme». En ese momento suena el teléfono otra vez. Es una videollamada del Canal 24 horas. Va a entrar en directo.

La juventud de Custodio se escribe en Granada, entre conciertos de rock, heavy y rap, y capítulos y relecturas de 'Bola de dragón', su manga favorito. Trabajó como carpintero, antenista y agricultor, hasta que empezó con los vértigos y lo tuvo que dejar. Entre medias conoció a Ana, la razón por la que se mudó a Pegalajar, el pueblo jienense donde vive. Y, ahí donde lo ven tan joven y lozano, que sepan que ya es abuelo. Por cierto, ya ha terminado el directo con el 24 horas. Otro vaso de agua. «Te contaba –sigue– que estamos al lado del Arco de Elvira porque aquí es donde sucede el primer asesinato de 'Granada oscura': han matado al arzobispo y le han hecho el águila vikinga para colgarlo del arco, al más puro estilo Ragnar Lothbrok», ríe.

Ampliar Custodio, durante la entrevista. ARIEL C. ROJAS

'Granada oscura' es el libro más vendido de Amazon. Y el más deseado. Por encima de Ken Follet, Dan Brown o cualquier premio Nobel. «Es que no me lo creo... La cosa es que lo publiqué en 2023 y yo estoy sin existencias». Este fin de semana estará en Maracena Go! y la semana que viene en Sevilla. «En la Feria del Libro de Granada presenté la novela y estaba yo solo en la caseta... A ver qué pasa ahora», se pregunta divertido.

Para escribir su segundo libro, buscó formación y encontró un curso que se llamaba 'Escribir en Negro', que lo impartía el periodista y gestor cultural Jesús Lens. «Jesús me fue enseñando, me abrió la mente. Me habló de libros, películas, series, discos... Lens fue fundamental para mí».

«Jesús me fue enseñando, me abrió la mente. Me habló de libros, películas, series, discos... Lens fue fundamental para mí»

Amante de Tarantino, David Lynch, Stephen King, Donato Carrisi y Juan Gómez Jurado, entre tantos otros, ha recibido ofertas de editoriales de medio mundo. «En serio, me han llamado de Argentina, de Estados Unidos, Panamá... y de España, claro». Custodio se toma un momento para coger aire, respirar hondo y beber otro poquito de agua. «Me tengo que tomar las cosas con calma. Yo lo que quiero es que me lean. Y para eso tienes que vender libros». Hasta la idea de la película o la serie ronda por su cabeza. «Por soñar... Yo tengo una cosa en la cabeza: los sueños se cumplen».

Notificaciones

Ampliar Custodio tomando notas en su móvil. ARIEL C. ROJAS

Aquella noche, la noche en que cambió su vida, Custodio y Ana vieron 'La revuelta' en la habitación del hotel (el programa se graba por la tarde), entre risas y lágrimas de emoción, mientras el móvil no dejaba de sonar. «Una notificación. Otra. Otra. Otra. ¡Y otra! No paraban de llegarme mensajes... Fue alucinante».

Fuera, al otro lado de la ventana de la cafetería, dos chavales esperan pacientemente a que Custodio termine la entrevista para pedirle una foto. En cuanto él se da cuenta, sale a verlos y charla un rato con ellos. Luego vienen más.

Tras 'La revuelta', pasó de mil a cuarenta mil seguidores en redes sociales. Desde aquel día, comparte todas las peticiones que recibe. «Mucha gente me escribe: mira, que hago un festival pequeño... mira, que soy escritor autopublicado... mira, que tengo un grupo de música... Yo comparto la voz de todos. A todos. Ahora, a mí me llega un restaurante y me dice: ven a comer gratis. Y no. No voy a ser una persona aprovechada. Yo aprovecho el sitio donde me han puesto para ayudar. Para escribir y que me lean. Pero nada más».

«Sigo sin creérmelo, ¿sabes? Me encanta escribir. Qué suerte tengo. Voy a exprimir el sueño»

Custodio solo sonríe de una forma. Los ojos se le aprietan y las cejas se levantan así, como dos montañas japonesas. La boca se ensancha y luego viene la carcajada, contagiosa y genuina. No hay otra. No hay trampa. «Me tengo que ir, que me esperan en la radio», se disculpa con los brazos y las manos abiertas, agradecido. «Sigo sin creérmelo, ¿sabes? Me encanta escribir. Qué suerte tengo. Voy a exprimir el sueño». En la botella no queda ni una gota de agua. Custodio y Ana caminan alegres, con afán, los dos a la vez, a buscar con ahínco la bola de dragón.

Reporta un error