He leído 130 libros este año y estos son los 10 mejores de 2025

Sí, lo confieso. He leído mucho este año. Siempre lo he hecho, pero he superado mis previsiones. Me lo dicen las caras de aquellos que me conocen y me preguntan cuántos libros llevo. Pero es que 2025 ha sido muy prolífico, tanto en mi lista de completados como lo que en redes sociales conocen como TBR ('To Be Read', lo que viene a ser la pila de aquellos que tenemos pendientes), que ha aumentado considerablemente. He descubierto autores noveles, otros que aún no había disfrutado y me he reencontrado con viejos conocidos. Escoger una lista con los mejores del año no supone una tarea fácil, sino imposible solo ya porque implicaría leer todo lo publicado. Aquí van los que, para mí, son diez imprescindibles de 2025:

10 Qué quedará de nosotros Eduardo Sacheri Alfaguara

Llegué a Eduardo Sacheri después de ver en el cine esa maravilla llamada 'El secreto de sus ojos' basada en su novela 'La pregunta de sus ojos'. Desde entonces, he leído todo lo que ha publicado el argentino. 'Qué quedará de nosotros' se ha alzado como su segunda mejor obra, tras 'La pregunta de sus ojos'. Nos cuenta la historia de la guerra de las Malvinas con un punto de vista coral desde el soldado raso a los mandos militares. El patriotismo de Argentina tras la toma de las islas choca con la realidad de la contienda. No hay grandes batallas, sino lealtad, ambición, miedo y esperanza. 'Qué quedará de nosotros' nos muestra los hechos desde el propio archipiélago. Sacheri ya tiene escrita otra novela, 'Demasiado lejos', que se publicará en mayo, aunque ya se puede comprar en su versión argentina en digital. Cuenta la misma trama, pero lo hace desde los que se quedaron en Argentina: altos mandos de la dictadura, ciudadanos de a pie, familiares y amigos de los soldados. Ambas deberían leerse como una sola, aunque las dos son magníficas por separado.

09 Todos los colores de la oscuridad Chris Whitaker Salamandra

Jesús Lens, compañero del IDEAL, citó a principios de año mi lista de mejores libros de 2024. Coincidíamos en el retorno de Dennis Lehane con 'Golpe de gracia' como uno de los hitos del año pasado. En el mismo artículo, Lens hablaba de una novela negra que había conseguido antes de su publicación: 'Todos los colores de la oscuridad' (Salamandra). Vaticinaba que estaba ante uno de los mejores de 2025 y estoy de acuerdo. En Misuri, en 1975, han desaparecido varias adolescentes. Joseph Macauley, conocido como 'Patch', es secuestrado tras salvar a una compañera de clase. Su mejor amiga, Saint Brown, se propone encontrarlo. En su cautiverio, 'Patch' conoce a Grace, a quien oye, pero no puede ver. Estos hechos desencadenan una trama que se extiende a lo largo de más de dos décadas. Sin embargo, lo especial de esta novela no emana del crimen o la investigación, sino de los sentimientos que guían a los protagonistas. Estamos ante una epopeya moderna sobre la amistad y la lealtad.

08 Comerás flores Lucía Solla Sobral Libros del Asteroide

Junto a Laura C. Vela, de quien hablaré más adelante, Lucía Solla Sobral se ha convertido en una de las autoras revelación de este año. Rubrica una fantástica ópera prima con 'Comerás flores' (Libros del Asteroide). Tras la muerte de su padre, Marina comienza una relación con un hombre encantador 20 años mayor. Poco a poco verá como va perdiendo todo aquello que la definía.

'Comerás flores' se compone con un lenguaje en apariencia sencillo, pero que marca un tono perfecto en un argumento de relaciones tóxicas, duelo y amistad. El lirismo de su prosa no nos distancia de la cruda realidad. Sin ánimo de desvelar nada, la sutileza de la historia alcanza el punto justo para reflexionar sobre el maltrato psicológico. Hubiera sido fácil pasarse para dejarlo más claro, pero, al no hacerlo, nos queda un final redondo. Muy fan de la presentación de los capítulos. Ya solo por ese recurso merece la pena.

07 El español que enamoró al mundo Ignacio Peyró Libros del Asteroide

La descripción más simple de 'El español que enamoró al mundo' (Libros del Asteroide) es que es sobre Julio Iglesias. Con esa sinopsis nunca me habría planteado no solo recomendarlo, sino leerlo. Pero Peyró no nos regala una biografía al uso, sino que reconquista el perfil periodístico para narrar la vida de nuestro cantante más famoso, a la vez que crea una crónica social de la historia del país. De hecho, afirma con alivio que el cantante declinó participar en la creación de este libro. Una mirada externa y bien documentada pinta un retrato de un éxito casi inexplicable y unos amoríos por los que hoy quizás hubiera sido cancelado. Ojo, no vamos a encontrar solo la relación Iglesias -Preysler, sino un viaje por 50 años de historia de España narradas con una prosa irónica y humorística, al son de canciones como 'Soy un truhán, soy un señor', 'Un canto a Galicia' o simplemente 'Hey'. Una de las más gratas sorpresas de este año.

06 Misión en París Arturo Pérez Reverte Alfaguara

Por casualidades de la vida, este año decidí releer 'Los tres mosqueteros' poco antes de que Arturo Pérez Reverte anunciara su nuevo libro. Si no se ha leído la obra de Dumas y se necesita excusa para hacerlo, no la hay mejor que el regreso del capitán Alatriste. 'Misión en París' (Alfaguara) reúne al famoso espadachín español con sus equivalentes franceses. Vaya por delante que uno es fan de Reverte, y especialmente de Alatriste, pero no puede negarse que nos encontramos ante un genial libro de aventuras.

Apela directamente a la nostalgia de cualquier lector que se haya destetado literariamente con títulos como 'El prisionero de Zenda', 'La isla del tesoro', 'El conde de Montecristo' o 'Ivanhoe'. No hablamos de novela histórica, sino de una trama de amoríos, escaramuzas con espadas y protagonistas con mucha valentía y mucho, mucho honor (no olvidemos quién la firma). Sus páginas cumplen lo prometido en este género: engancha, divierte y está rematadamente bien escrito.

05 Los nombres de Feliza Juan Gabriel Vásquez Alfaguara

Una novela nacida a raíz de un artículo de Gabriel García Márquez tiene que ser buena por necesidad. Juan Gabriel Vásquez parte de una columna firmada por el genio colombiano en la que relataba que su amiga Feliza Bursztyn murió de pena en el exilio en París. El autor se pregunta cómo es posible y compone una biografía de la escultora compatriota de García Márquez, y suya, a través de los lugares donde vivió, las charlas con sus amigos o la relación con su esposo. No suele entrar dentro de mis gustos la metaliteratura, cuando los escritores se incluyen a sí mismos en la ficción, pero la investigación de Vásquez se entreteje perfectamente con la vida de una artista inconformista y la búsqueda de su identidad. Su fallecimiento da comienzo y final a una vida novelada, centrada en la contradicción de una mujer que fue conocida por su risa (cambió su nombre de Felisa a Feliza) y acabó muriendo de tristeza.

04 Los náufragos del Wager David Grann Random House

Por norma general, prefiero la ficción a la no ficción. Pero me puedo saltar esta norma si el título me llega a través de otros lectores. En este caso, Óscar Beltrán de Otalora, compañero de El Correo y autor de la newsletter 'La carta noir', insistió en que le diera una oportunidad a David Grann, quien también firma 'Los asesinos de la luna' y se ha convertido en uno de mis referentes de la realidad narrada junto a Patrick Radden Keefe. 'Los náufragos del Wager' (Random House) se alza como un 'true crime' histórico totalmente adictivo. Cuenta la historia de los supervivientes del HMS Wager, un barco de la Marina Real británica que, en la guerra imperial contra España, acabó naufragando en una isla desierta cerca de la Patagonia. Sus páginas son el resultado de 'Robinson Crusoe' mezclado con 'El señor de las moscas' y cubierto por un capa de 'El corazón de las tinieblas', con perdón de Defoe, Golding y Conrad. Y por si no fuera suficiente, ocurrió de verdad. Una impactante investigación periodística sobre las dos caras de la naturaleza humana.

03 Periodistas en tiempos de oscuridad Fernando Belzunce Ariel

También hago excepciones a mi norma de no ficción por temática o por firmas. Un ensayo sobre la realidad de mi trabajo, cuyo autor además conozco, cumple ambos requisitos. Sin embargo, 'Periodistas en tiempos de oscuridad' (Ariel) de Fernando Belzunce no es solo para miembros de la prensa o para muy cafeteros de la información. Es necesario, indispensable incluso, también para cualquiera que quiera comprender el momento especialmente convulso para las democracias y el papel fundamental de un oficio que pelea por una verdad cada vez más cuestionada.

Este ambicioso trabajo da voz a más de cien nombres de la profesión. Directores de las cabeceras más influyentes del mundo, premios Nobel, ganadores del Pulitzer, reporteros o jóvenes promesas relatan sus vivencias en entrevistas hiladas al estilo de la Nobel Svetlana Alexiewich, máxima exponente del género de literatura documental. Algunos de ellos comparten su visión y esperanza para una vocación esencial para las democracias y describen los grandes peligros que afronta esta época incierta y oscura. Sus propias palabras dan sentido a un dicho muy repetido en los medios de todo el planeta: «La realidad supera la ficción».

02 Se acabó el recreo Darío Ferrari Libros del Asteroide

Descubrí 'Se acabó el recreo' en una visita a la librería «sólo para mirar» y, mea culpa, lo juzgué por su portada (uno de los magníficos diseños de Libros del Asteroide). Afortunadamente, el sentido del famoso refrán no se aplica en este caso: buena portada, mejor libro. Un treintañero que no sabe qué hacer con su vida se postula a una beca doctoral y, para sorpresa de un mundo académico sin nada que envidiar a las intrigas de 'Juego de Tronos', se la conceden. El tema de su investigación será la vida de Tito Stella, escritor con lazos terroristas en los años de plomo de Italia. Bajo esta premisa, Ferrari desgrana una novela en múltiples capas narrativas y temporales. Humor, sarcasmo, heroísmo y tragedia se deslizan entre las páginas de un autor que ha sido el segundo gran descubrimiento del año. El libro que más he recomendado este año.

01 Seismil Laura C. Vela Niños Gratis

'Seismil' de Laura C. Vela enmarca un reto asequible por el reducido tamaño de su continente pero inabarcable por la profundidad de su contenido. Me costó encontrar el volumen publicado por Niños gratis que ha lanzado 4 ediciones en tan solo un año y aún así aparece como agotado en varias librerías. Se ha convertido en un auténtico fenómeno al que se hace flaco favor si se avanza demasiado sobre su argumento. Laura C. Vela fue víctima en su adolescencia de un acto brutal, inconcebible, que relata de forma cruda y directa. Lo volcó en papel en un taller de escritura creativa de Sabina Urraca, quien la animó a seguir y convertir el ejercicio en novela. La autora utiliza las palabras para reconstruirse y reivindicarse más allá de su trauma. Sus frases te horrorizan, te encandilan y te interrogan. Imprescindible.

Otros títulos muy recomendables Si bien no han entrado en la selección, aquí van otros libros de 2025: 'Cinco meses de invierno' de James Kestrel (Black Salamandra), 'Victorian Psycho' de Virginia Feito (Lumen), 'Oposición' de Sara Mesa (Anagrama), 'Los diablos' de Joe Abercrombie (Alianza Editorial), 'Hombre caído' de Fernando Aramburu (Tusquets), 'La picadura de abeja' de Paul Murray (Anagrama) o 'Un futuro prometedor' de Pierre Lemaitre (Salamandra)... Y dejo un par que aún están en mi pila de pendientes: 'El director' de Daniel Kehlmann (Random House), 'Mil cosas' de Juan Tallón (Anagrama) o 'Unos cuantos sueños' de Chimamanda Ngozi Adichie (Random House)

Temas

Historias visuales

Reporta un error