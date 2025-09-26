José de Mora reúne a sus 'hijos' 301 años después Una exposición monográfica instalada en la girola de la Catedral repasa la vida y obra del genio granadino del Barroco

Jorge Pastor Granada Viernes, 26 de septiembre 2025, 14:29 Comenta Compartir

José de Mora, granadino de Baza, uno de los grandes maestros de la escultura granadina y española del Barroco, tuvo cuatro hijos con su esposa Luisa de Mena. Pero también tuvo más de cincuenta 'criaturas' en sus ochenta años largos de existencia. Murió hace 301 un año y por este motivo –realmente todo estaba pensado para el trescientos aniversario– se inauguró esta mañana una impresionante exposición en la Catedral que recoge buena parte de sus creaciones, prestadas por hermandades, iglesias, instituciones y coleccionistas de toda Andalucía, fundamentalmente de Granada.

Como dijo la consejera de Cultura, Patricia del Pozo, «estamos ante un hecho histórico porque por primera vez se compilan tantas piezas de José de Mora que ni el propio artista pudo ver jamás en vida porque corresponden a diferentes etapas». La muestra, que se ha hecho coincidir con el programa de actos con motivo del medio milenio de la Catedral, se podrá ver hasta el próximo mes de febrero.

Distintas obras del artista de Baza en la exposición J. Pastor

Hay muchas razones para observar esta retrospectiva de José de Mora (Baza, 1642-Granada, 1724). La primera y principal es que nos permite adentrarnos en la vida, obra y milagros de uno de los grandes referentes de la afamada Escuela Granadina del Barroco junto con Alonso Cano, Pedro de Mena y Torcuato Ruiz del Peral. Y la segunda porque, esta sí, se celebra en un marco realmente incomparable: los siete arcos radiales que conforman la girola de la capilla mayor de la Catedral.

La museografía es realmente interesante. El espacio expositivo está delimitado con unos lienzos de tela semitransparente que permiten entrever la Catedral. Y el itinerario está marcado por una gran moqueta roja que nos sitúa ante las cincuenta joyas escultóricas que conforman los siete apartados de 'José de Mora, el Barroco Espiritual'.

La presentación de este viernes ha sido un gran evento social. Por ahí estaban las consejeras Patricia del Pozo, de Cultura, y Rocío Díaz, de Fomento. Pero también una amplia representación de Diócesis con el arzobispo José María Gil Tamayo a cabeza junto al deán de la Catedral, Eduardo García, y el capellán mayor de la Capilla Real, Manuel Reyes. Entre el público, buena parte de los doce equipos que han restaurado para la ocasión quince tallas de José de Mora. «Es el gran legado que deja este proyecto», subrayó Del Pozo.

«Era nuestra obligación que, ante la magnitud de este acontecimiento, todas estuvieran en perfecto estado de revista», agregó. La Junta ha liberado un presupuesto de 300.000 euros para la ocasión, de los que 85.000 se ha destinado a rehabilitaciones. Entre ellas, el San Francisco de Borja que ha estado durante décadas en todo lo alto del retablo del Nazareno del templo de los Santos Justo y Pastor, en la plaza de la Universidad. Una de las grandes joyas junto al Cristo de la Misericordia, que ha recuperado todo su esplendor tras pasar por los talleres del Instituto Andaluz de Patrimonio.

Deuda pendiente

Del Pozo aseguró que España tenía una deuda pendiente con De Mora y que de esta forma ya ha quedado resuelta. «Se merecía un homenaje», agregó. Una idea que ha sido corroborada por el comisario y gran impulsor de 'José de Mora, el Barroco Espiritual', el profesor de la Universidad de Granada José María Guadalupe, quien recordó que Alonso Cano y Pedro de Mena sí habían tenido este reconocimiento que les daba visibilidad, pero no José de Mora. «Es un sueño cumplido», confesó.

El prelado José María Gil Tamayo reseñó que trescientos años después del fallecimiento de José de Mora, «estamos entre estos personajes que tienen vida gracias a la iconografía cristiana». «Esta es –agregó Gil Tamayo– la herencia de nuestros mayores que tenemos el deber de conservar y difundir». «La Catedral, con esa presencia erguida y embellecida de su torre, nos demuestra la centralidad de la espiritualidad cristiana, que está en el ADN de Granada», refirió.

Guadalupe indicó que los espectadores se podrán aproximar a la relevancia de José de Mora a través de siete grandes apartados. El primero mostrará su versatilidad; el segundo se centrará en la visión interior, oración y éxtasis; el tercero, en el misterio de la Inmaculada; el cuarto, en la Pasión de Cristo; el quinto, en la devoción íntima; y el sexto, en el teatro sacro.

Lo más destacado

Entre las 54 obras que van a poder verse de manera conjunta hay más de 30 de José de Mora. Destacan el Cristo de la Misericordia, de la iglesia parroquial de San José, recientemente restaurado por el Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico (IAPH), y el Cristo de la Sentencia, de la iglesia de San Pedro y San Pablo, una de las grandes tallas devocionales de la Semana Santa granadina, además de algunas de las esculturas monumentales del Sagrario de la Cartuja de Granada, incluyendo el popular San Brunillo, los santos franciscanos de San Pedro Apóstol de Priego de Córdoba o las esculturas de la Capilla Salazar de la Mezquita-Catedral de Córdoba.

De José de Mora también pueden verse los bustos de la Dolorosa y Ecce Homo, del Museo de Bellas Artes de Granada; San Pantaleón, de la iglesia de Santa Ana; San José con el Niño, de la parroquia de Santa María Magdalena; San Francisco de Borja, de la iglesia parroquial de los Santos Justo y Pastor; las Inmaculadas de San Justo y Pastor, de la catedral de Guadix y de Priego de Córdoba; la Virgen de la Soledad, de la parroquia de San Gil y Santa Ana; la Virgen de los Dolores de Osuna; el San Antonio de Padua, de la basílica de San Juan de Dios; un busto de una Dolorosa de la Puebla de Don Fadrique; Jesús Caído de Úbeda; el Cristo de los Agonizantes, del convento de San Antón; dos bustos de las monjas de Santa Catalina, de Zafra, y otro de las agustinas del Corpus Christi, así como San Juan Capistrano de la Capilla Real de Granada.

La muestra se completa con la exhibición de una veintena de obras firmadas por Alonso Cano, Pedro de Mena, José Risueño, Diego de Mora, Juan Puche y Bernardo de Mora el Joven, y Agustín Vera Moreno.

Ampliar ¿Cómo se podrá ver la exposición? La exposición de José de Mora se podrá ver de balde los martes y los miércoles de 18.15 a 20.15 horas a través de la puerta del Perdón, teniendo en cuenta los límites de aforo. Hay otra opción. La Catedral, a la que los granadinos pueden acceder gratis los martes por ser BIC, ofertará para el resto de días a los residentes de Granada una tarifa reducida de tres euros que incluye la entrada a la Catedral y a la exposición

Comenta Reporta un error