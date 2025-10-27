El crimen echa a volar en Granada

José E. Cabrero Granada Lunes, 27 de octubre 2025, 12:34 Comenta Compartir

En el patio del ayuntamiento reina una calma tensa. Junto al atril, seis sospechosos habituales miran al frente como si estuvieran en una rueda de reconocimiento. Los seis sostienen un libro distinto, pero todos con el suficiente peso como para servir, llegado el momento, para cometer un crimen. Los seis, nerviosos, se miran de reojo unos a otros, como quien busca al culpable en una partida de Cluedo. «¿A quién se le ocurrió esto?», preguntan con una risa nerviosa. Ninguno sabe cómo han llegado a esa situación, pero ya no hay escapatoria. A la de tres, los seis van a lanzar sus libros al cielo para que les tomen una fotografía. «Como se nos caiga uno encima, ya tenemos un misterio para el Granada Noir...».

No hubo crimen, pero sí un montón de risas. Mientras las novelas subían a lo alto del patio -tampoco subieron tanto, fueron cuidados-, organizadores e instituciones echaron a volar la edición 11 del Festival Granada Noir, que se consolida como una de las citas estructurales del género, no ya en Granada, si no en toda España.

Una semana, del 2 al 9 de noviembre, en la que brillarán autores como Alfonso Salazar, Rafel Cobos, Fernando Navarro, Lorenzo Lunar, Rebeca Murga, May R. Ayamonte, Pedro Martí, Juan Ferreras, Joaquín López Cruces, Enrique Bonet, Marta Robles, Teresa Cardona, Custodio Pérez, Arantza Portabales, Carlos Salem, José Francisco Alonso, Pedro Herrasti, Susana Martín Gijón, Juan Carlos Galindo, la Banda Municipal de Granada, Juan de Dios Salas... ¡y hasta el mismísimo Paul Newman!

Este lunes, después de jugarse la vida con el lanzamiento de novelas, Jesús Lens y Gustavo Gómez, directores de Granada Noir, presentaron la nueva edición junto a Juan Ramón Ferreira, concejal de Cultural y Turismo del Ayuntamiento de Granada; Javier Bravo Sánchez, asesor de Cultura de Diputación de Granada; y Antonio Ayllón, delegado de la Consejería de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda de la Junta de Andalucía en Granada.

«'Granada Noir' es un ejemplo magnífico del talento, creatividad y la apuesta por la cultura que ofrece la ciudad», dijo Ferreira que, además, celebró el premio que recibirá el fotógrafo granadino Juan Ferreras, «un absoluto acierto». Aplauso que compartió Bravo, desde Diputación, que destacó el papel del festival llevando la cultura a todos los rincones de la provincia. Ayllón, por su parte, habló de las citas que tendrán lugar en la estación de metro de Alcázar de Genil: «Seguimos apostando por un festival original que forma parte de la vida cultural de Granada».

Jesús Lens, director de Granada Noir junto a Gustavo Gómez, agradeció la complicidad de Cervezas Alhambra, «sin la que no sería posible el festival». Y lo hizo junto al cartel de este año, diseñado por María Torres, de la agencia Acento Comunicación. «Alude al 'alberga multitudes' de Walt Whitman y homenajea a esos cientos de lectores y espectadores que le dan sentido a encuentros culturales como el nuestro», dijo Lens. Y es que en la edición de este año habrá muchos bares, como la Taberna de Kafka y su tertulia literaria, o la grabación de un podcast con escritores en la misma fábrica de Cervezas Alhambra.

Los premios de este año van de la fotografía al cine, pasando por la literatura. El Premio Granada Noir 2025 es para Fernando Navarro, guionista de 'Segundo premio', 'Romancero', 'Verónica', 'Bajo cero' y autor de los libros 'Malaventura' y 'Crisálida'. Será el lunes 3, a las 20.15, en el Espacio V Centenario, horas después de una charla que mantendrá con Rafael Cobos, director de 'Golpes', que se estrena esta semana en la Seminci. Y, en segundo lugar, el Memorial Antonio Lozano es para el fotoperiodista Juan Ferreras, «memoria viva de Granada, el compromiso de los valores democráticos en una época turbulente», afirmó Lens. Se entrega el martes 4 en el Palacio de Condes de Gabia.

En la edición de este año, Granada Noir apuesta por voces nuevas, autores que no han tenido la oportunidad de venir anteriormente. Aunque hay, por supuesto, una más que digna representación del talento granadino en literatura, cine y cómic. Cada día se celebra en un escenario distinto: Espacio V Centenario, Condes de Gabia, la estación Alcázar Genil, la Biblioteca Francisco Ayala del Zaidín, el IES Veleta y el IES Soto de Rojas, la casa de Mariana Pineda y el Auditorio Manuel de Falla, entre otros. Además, hay dos rutas guiadas, una con Alfonso Salazar y 'El crimen de la Alberca', y otra con Susana Martín Gijón y 'La capitana'.

En el capítulo de cine, destaca la proyección y coloquio de 'Harper', mítico film protagonizado por Paul Newman, dentro del Cineclub Universitario que gestiona el maestro Juan de Dios Salas. ¿Y por qué Paul Newman? Porque cumpliría 100 años. De ahí que el concierto de la Banda Muncipal, en el Manuel de Falla, sea un repetorio dedicado al actor de ojos azules.

Tomen nota, porque hay muchos y muy buenos crímenes.

Granada Noir 11 El programa, paso a paso

Domingo 2 de noviembre

El domingo 2 de noviembre, a las 11.00 horas y para empezar con buen pie, Granada Noir nos propone una ruta por Granada con el escritor Alfonso Salazar en la que seguiremos el rastro de 'El crimen de la alberca'. Y a las 20.00 horas, en el restaurante Garden Plaza, inauguración clandestina del festival con 'Del cibercrimen imaginario a la pesadilla cybertech. El neonoir superado por la realidad', una conversación con Francisco Benítez, director de Innovación y Prospectiva de la Fundación I+D Software Libre (Fidesol).

Lunes 3 de noviembre

El lunes, mucho cine en el Espacio V Centenario. A las 18.00 horas asaltamos la gran pantalla con Rafael Cobos, guionista de 'La isla mínima' o 'Grupo 7', entre otras joyas, que charlará con el granadino Fernando Navarro sobre su primer largo como director: 'Golpes'. A las 19.15, en el mismo sitio, homenaje a Paul Newman con el sabio Juan de Dios Salas. A las 20.15, entrega del Premio Granada Noir 2025 a Fernando Navarro. Y a las 20.30, para cerrar la velada, proyección de 'Harper', el mítico film protagonizado por el añorado Paul Newman.

Martes 4 de noviembre

El martes 4 de noviembre, desde las 17.00 horas, nos movemos al Palacio de Condes de Gabia con 'La conexión literaria hispano-cubana', una charla con lo escritores cubanos Lorenzo Lunar y Rebeca Murga, presentada por Gustavo Bernal. Luego llega el turno de May R. Ayamonte, que abrirá las puertas de 'Lo que oculta la noche'. A continuación, entrega del Memorial Antonio Lozano al legendario fotoperiodista de Granada Juan Ferreras. Y, por último, Pedro Martí presenta 'La mala hija'.

Miércoles 5 de noviembre

Recuerden, recuerden, el 5 de noviembre... porque Granada Noir se viste de cómic en la Estación de Alcázar Genil. Y no será para hablar de 'V de Vendetta', pero sí de una novela gráfica que merece la pena leer y releer: 'El otro mundo', sobre las misiones pedagógicas en la Alpujarra, de Joaquín López Cruces y Enrique Bonet. Será a las 18.00 horas. A las 19.00, turno de Marta Robles y su novela 'Amada Carlota'; y a las 20.00, Teresa Cardona y su emocionante novela 'A la vista de todos'.

Jueves 6 de noviembre

El jueves 6 de noviembre, el escenario es la Biblioteca Francisco Ayala del Zaidín. A las 17.00 horas tomará la palabra el ya conocido como «el Planeta del pueblo', Custodio Pérez, que hablará del camino de la autopublicación y la revolución que ha vivido tras su paso por 'La revuelta'. A las 18.00 horas, Arantza Portabales presenta 'Asesinato en la casa rosa'. Y a las 19.00 horas, Ioana Gruia trae 'La mujer de rojo'. Cierra el jueves Carlos Salem con 'Tango del torturador arrepentido'.

Viernes 7 de noviembre

El viernes 7, Granada Noir comenzará a las 10.00 horas en el IES Veleta, con José Francisco Alonso presentando 'Bacalo de Bilbao'. A la misma hora, pero en el IES Soto de Rojas, Pedro Herrasti habla de su libro 'Los crímenes del retiro'. A las 12.00, Pedro Herrasti, José Francisco Alonso, May R. Ayamonte y Susana Martín Gijón grabarán, junto a Jesús Lens, un podcast dedicado a la cultura noir.

Ya por la tarde, nos trasladamos a la Casa de Mariana Pineda. A las 18.00 horas, Alfonso Salazar presenta 'El crimen de la alberca'. Y a las 19.00, Pedro Herrasti con 'Los crímenes del retiro'. El día se despide con un poco de fútbol, José Francisco Alonso en el restaurante Tendido 1, a las 20.30 horas.

Sábado 8 de noviembre

El sábado 8 de noviembre, en la Ruta del Azafrán a las 12.00 horas, Juan Carlos Galindo contará los secretos de 'Muerte privada'. Por la tarde, a las 19.00 horas, concierto de la Banda Municipal de Música con el homenaje a Paul Newman, en el Auditorio Manuel de Falla. Y a las 21.00 horas, encuentro literaro en la Taberna de Kafka con Susana Martín Gijón, Juan Carlos Galindo y José Francisco Alonso.

Domingo 9 de noviembre

El desenlace llega el domingo 9, tempranito. A las 10.00 horas, Granada Noir se despide como empezó: siguiendo las huellas de un crimen. Esta vez será con Susana Martín Gijón y 'La capitana'. Lugar de partida: Carmen de los Mártires. El paseo terminará a las 13.00 horas en el Gran Café Bib-Rambla, donde Martín Gijón charlará con sus lectores.

Sobre Granada Noir Granada Noir es un festival multidisciplinar de carácter popular dedicado al género negro y policíaco, puesto en marcha en 2015 por Gustavo Gómez y Jesús Lens y que cuenta con el patrocinio de Cervezas Alhambra y la colaboración del Ayuntamiento de Granada, Diputación de Granada, Junta de Andalucía, Metro y Universidad de Granada, además de otras empresas y organizaciones como Librerías Picasso y Hyundai Automoción. Granada Noir es un festival que promueve un variado maridaje de propuestas culturales de calidad contrastada; una cita de carácter abierto, creador, innovador, participativo y gratuito, que saca la cultura a la calle, a los barrios y a los pueblos y que, además, la lleva a bares, librerías, bibliotecas, cines y cafés. Un festival cuyo programa está abierto a todas las artes y que permite maridar las disciplinas más diferentes, posibilitando el contacto y la relación directa entre autores, creadores, público y aficionados.

