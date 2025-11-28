El Alto Andarax peregrina a Guadix Los participantes, de cinco pueblos de la comarca alpujarreña, ganaron la gracia del Año Jubilar de Esperanza

Marcos Tárraga Almería Viernes, 28 de noviembre 2025, 12:24 Comenta Compartir

Las parroquias del Alto Andarax —Alcolea, Bayárcal, Laujar de Andarax, Fuente Victoria y Fondón— han peregrinado a la ciudad de Guadix con motivo del Año Jubilar de la Esperanza.

La jornada, que tuvo lugar el sábado 25 de octubre, comenzó a las 10.30 horas, cuando los peregrinos fueron recibidos por José Francisco Serrano Granados, vicario general de la diócesis accitana, que tras atravesar la puerta santa de la Catedral les dio la bienvenida y les ofreció una detallada explicación sobre este principal templo y su museo, de los que destacó su riqueza histórica y espiritual.

Los participantes visitaron a continuación el Centro de Interpretación Torcuato Ruiz del Peral, donde pudieron conocer la obra y legado de este insigne escultor barroco granadino, muy vinculado a la Diócesis.

A las 13 horas, tuvo lugar el momento central de la peregrinación: la celebración de la eucaristía en la iglesia del Sagrario de la Catedral, que fue presidida por el párroco del Alto Andarax, Manuel Jesús Piedra Giménez; una misa que se vivió en un ambiente de profunda oración y fraternidad, con especial intención por las comunidades parroquiales de esta comarca almeriense.

Tras la celebración, los peregrinos compartieron un almuerzo fraterno, en el que tuvieron el privilegio de contar con la presencia del obispo de Guadix, monseñor Francisco Jesús Orozco Mengíbar, que bendijo la mesa y compartió un tiempo de convivencia «sencillo y alegre con todos los asistentes», han trasladado a IDEAL desde la organización del viaje que, por la tarde, tuvo como destino el Hospital Real de la Caridad de Guadix, «testigo de siglos de historia y caridad cristiana».

A continuación, los participantes disfrutaron de tiempo libre para pasear por la ciudad y continuar contemplando su patrimonio, además de comprobar la hospitalidad de los lugareños.

La jornada «concluyó con un sentimiento de gratitud y alegría por la experiencia vivida. Los peregrinos regresaron con el corazón lleno de esperanza y el compromiso de seguir creciendo en la fe».

Reporta un error