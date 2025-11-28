Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar

El Alto Andarax peregrina a Guadix

Los participantes, de cinco pueblos de la comarca alpujarreña, ganaron la gracia del Año Jubilar de Esperanza

Marcos Tárraga

Almería

Viernes, 28 de noviembre 2025, 12:24

Comenta

Las parroquias del Alto Andarax —Alcolea, Bayárcal, Laujar de Andarax, Fuente Victoria y Fondón— han peregrinado a la ciudad de Guadix con motivo del Año Jubilar de la Esperanza.

La jornada, que tuvo lugar el sábado 25 de octubre, comenzó a las 10.30 horas, cuando los peregrinos fueron recibidos por José Francisco Serrano Granados, vicario general de la diócesis accitana, que tras atravesar la puerta santa de la Catedral les dio la bienvenida y les ofreció una detallada explicación sobre este principal templo y su museo, de los que destacó su riqueza histórica y espiritual.

Imagen principal - El Alto Andarax peregrina a Guadix
Imagen secundaria 1 - El Alto Andarax peregrina a Guadix
Imagen secundaria 2 - El Alto Andarax peregrina a Guadix

Los participantes visitaron a continuación el Centro de Interpretación Torcuato Ruiz del Peral, donde pudieron conocer la obra y legado de este insigne escultor barroco granadino, muy vinculado a la Diócesis.

A las 13 horas, tuvo lugar el momento central de la peregrinación: la celebración de la eucaristía en la iglesia del Sagrario de la Catedral, que fue presidida por el párroco del Alto Andarax, Manuel Jesús Piedra Giménez; una misa que se vivió en un ambiente de profunda oración y fraternidad, con especial intención por las comunidades parroquiales de esta comarca almeriense.

Imagen principal - El Alto Andarax peregrina a Guadix
Imagen secundaria 1 - El Alto Andarax peregrina a Guadix
Imagen secundaria 2 - El Alto Andarax peregrina a Guadix

Tras la celebración, los peregrinos compartieron un almuerzo fraterno, en el que tuvieron el privilegio de contar con la presencia del obispo de Guadix, monseñor Francisco Jesús Orozco Mengíbar, que bendijo la mesa y compartió un tiempo de convivencia «sencillo y alegre con todos los asistentes», han trasladado a IDEAL desde la organización del viaje que, por la tarde, tuvo como destino el Hospital Real de la Caridad de Guadix, «testigo de siglos de historia y caridad cristiana».

A continuación, los participantes disfrutaron de tiempo libre para pasear por la ciudad y continuar contemplando su patrimonio, además de comprobar la hospitalidad de los lugareños.

Imagen principal - El Alto Andarax peregrina a Guadix
Imagen secundaria 1 - El Alto Andarax peregrina a Guadix

La jornada «concluyó con un sentimiento de gratitud y alegría por la experiencia vivida. Los peregrinos regresaron con el corazón lleno de esperanza y el compromiso de seguir creciendo en la fe».

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Publicidad

Historias visuales
Ver más historias

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal El Alto Andarax peregrina a Guadix

El Alto Andarax peregrina a Guadix