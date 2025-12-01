Un premio al buen hacer gastronómico de Almería

Bernardo Abril Almería Lunes, 1 de diciembre 2025, 23:47 Comenta Compartir

El Teatro Municipal de El Ejido se vistió de gala en la noche de ayer para celebrar la segunda edición de los Premios Gastronómicos de Almería, una cita impulsada por IDEAL ALMERÍA con el patrocinio de El Ejido Gourmet Quality y Turismo Andaluz.

Desde las 19.30 horas comenzaron a llegar los invitados, que fueron poblando el vestíbulo en un ambiente de expectación y reencuentros entre cocineros, productores, restauradores, representantes institucionales y profesionales del sector. La gastronomía almeriense llegaba de nuevo a una noche pensada para reconocer su evolución, su diversidad y el trabajo silencioso que sostiene a una provincia cada vez más valorada por su cocina.

A las 20 horas se dio oficialmente comienzo a la gala, amenizada con la actuación musical de la saxofonista Alba López, miembro de la Orquesta Sinfónica Murgi, que ofreció el primer recital de la velada.

Con el teatro en silencio y el escenario ya encendido, hizo entrada la presentadora, María G. Alarcón, encargada de conducir el acto. Tras su saludo inicial al público, invitó a subir al escenario al delegado de IDEAL, Miguel Cárceles, quien abrió la ceremonia con unas palabras de bienvenida dirigidas a los asistentes y agradeció a los presentes, muchos de ellos hosteleros, por reunirse en hermandad en «esta gran fiesta de la gastronomía que celebramos todo juntos». «En Almería tenemos el mejor producto y los mejores productores», añadió.

Quedó así inaugurado el bloque central de la gala: la entrega de galardones.

La Lonja de Balerma

El primer reconocimiento de la noche fue el Premio Especial El Ejido Gourmet Quality, otorgado al Restaurante La Lonja de Balerma. Un proyecto liderado por Susana Maldonado, heredera de una tradición familiar vinculada al producto más fresco traído directamente desde la mar. Maldonado recibió el galardón de manos del alcalde de El Ejido, Francisco Góngora. Visiblemente emocionada, la galardonada aplaudió que «estos premios nos dan visibilidad a la gastronomía almeriense. Agradezco todo el apoyo y, sobre todo, a mis clientes, que apuestan por el producto, por lo natural, por lo que somos... Y a mí equipo por acompañarnos en estos 16 años en los que no se ha perdido el alma de La Lonja», subrayó.

La Costa

El segundo premio correspondió al Mejor Restaurante de Cocina Creativa, que en esta segunda edición recayó en La Costa de El Ejido.

José Álvarez es el reconocido chef del establecimiento que acaba de revalidar su estrella Michelin, única que se ostenta en la provincia, a la par que el propio restaurante, que ha pasado por chapa y pintura para con un acabado tan inmaculado como su cocina, que aúna lo mejor del mar de Alborán con el de plástico.

El galardón fue entregado por María Herminia Padial, concejala del Ayuntamiento de El Ejido, mientras que Álvarez admitía: «Nosotros, lo que queremos es que, si vienes a Almería y a La Costa, te comas Almería. Que saborees nuestra identidad. Tenemos el mar de Alborán, el mejor que existe, y las verduras de otro mar, el de plástico. Cada vez me doy más cuenta de que la gente sale más satisfecha cuando metes el producto de aquí».

Alinea

El tercer reconocimiento de la gala fue el Premio al Mejor Servicio en Sala, que obtuvo el Restaurante Alinea, de Roquetas de Mar. Un equipo destacado que lleva a la excelencia la experiencia del comensal, tanto en servicio como en la culminación del plato. Subió a recoger el premio Estefanía Marchal, chef propietaria y gerente del establecimiento, que recibió el premio de manos de David Roth, redactor de IDEAL ALMERÍA en el área de gastronomía 'Gourmet'.

Conmovida, Marchal agradeció a todo su equipo, entre ellos su jefe de sala, Fran, que le acompañó al escenario a recoger el premio. La chef desgranó que «queremos que el cliente, cuando viene a casa, se sienta con mucho cariño, que no pierda el sabor de siempre, esas conservas, esos escabeches y esos gurullos que evocan el recuerdo de nuestra abuela».

Tras este reconocimiento, la gala incorporó una nueva intervención musical de la saxofonista Alba López, que sirvió como pausa y transición antes de continuar con el resto de premios.

Antonio Carmona

El siguiente galardón fue el de Mejor Jefe de Cocina, otorgado a Antonio Carmona, del Restaurante Terraza Carmona, en Vera, uno de los nombres más emblemáticos de la gastronomía del Levante almeriense, con más de setenta años deleitando a la ciudadanía con su cocina, y que guarda un acérrimo vínculo con la tradición hostelera familiar.

El galardón le fue entregado por Francisco Torres Martínez, CEO de Desuflí, mientras que Carmona se mostró «satisfecho y contento por recibir el galardón». «Todos tenemos que formarnos, como en cualquier oficio. Ser un buen jefe requiere trabajo, constancia, dedicación, orden, disciplina, respeto al producto. Son muchas las teclas a tocar en este piano, pero lo que distingue a un gran jefe de cocina es la vocación», valoró.

Antonio Gázquez

El último reconocimiento fue, a su vez, uno de los momentos más destacados de la noche. Le tocaba el turno al Premio a Toda una Vida, concedido en esta ocasión a Antonio Gázquez, del Restaurante Las Eras, en Tabernas. Un chef que, con solo 12 años, comenzó a arrimar el hombro en el restaurante familiar y que ha tenido un desarrollo profesional, marcado por la conservación de la cocina tradicional de la comarca de los Filabres-Sierra Alhamilla.

El chef canaliza con maestría su creatividad en los fogones, experimentando con reminiscencias del pasado y especulando con innovaciones del futuro, pero siempre teniendo como fuente principal esa cocina tradicional. La delegada comercial de IDEAL ALMERÍA, Consuelo Pérez, hizo entrega del galardón.

Gázquez agradeció la idea y felicitó «a todos mis compañeros y amigos premiados y a todos los que diariamente comparten este trabajo conmigo. Ojalá esta generación no se quede aquí y tengamos una tercera».

Una vez entregados todos los premios, la presentadora invitó nuevamente al escenario al alcalde de El Ejido, Francisco Góngora, encargado de pronunciar el discurso de clausura de la gala.

«Todos vemos el esfuerzo de la gastronomía y lo que aportan a la sociedad almeriense, y es un orgullo recibiros a todos aquí», subrayó en torno a unos premios que «reconocen la calidad, la creatividad y la capacidad de crear ocasiones únicas. Nosotros lo agradecemos y disfrutamos de la buena gastronomía y todo lo bueno que nos aporta. Hacéis que Almería sea más atractiva para quien nos visita».

Tras su intervención, se realizó una última actuación musical. Posteriormente se organizaron las fotografías oficiales de la noche: primero se reunieron en el escenario los premiados, y en una segunda imagen se sumaron autoridades y patrocinadores, componiendo así la habitual foto de familia que cerró el acto.

A las 21.30 horas, los asistentes se trasladaron a la sala Murgijoven, donde les esperaba un cóctel preparado para la ocasión. Varias islas gastronómicas ofrecieron elaboraciones de Alinea, El Salto del Ganso, Maracas, Mediterránea para el queso, además de los jamones de Ibéricos Ortuño y los dulces tradicionales de Guada y los nipones de Katsu Izakaya. La oferta de bebidas incluyó vinos Cepa Bosquet, cerveza Estrella Levante y refrescos del grupo Coca-Cola.

