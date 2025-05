Modelos de Almería en la lucha contra el cáncer de mama

Bernardo Abril Almería Viernes, 16 de mayo 2025, 13:57 Comenta Compartir

Modelos en la lucha contra el cáncer. Así son las 492 personas que fueron diagnosticadas de cáncer de mama en Almería en el año 2024, la tipología de esta enfermedad que más afecta a las mujeres. Y así lo han demostrado este jueves, un año más, en el desfile 'Mucho x vivir' que organiza la Asociación Española Contra el Cáncer, que cada día les muestra su apoyo para abordar la enfermedad desde el punto de vista médico, psicológico y social.

La Escuela de Arte y Superior de Diseño Carlos Pérez Siquier ha sido, de nuevo, el escenario elegido para que siete mujeres mastectomizadas desfilaran orgullosas y valientes ante un público dispuesto en su emblemático claustro que no paró de aplaudirles emocionado.

Victoria Sánchez, Cristina Carrillo, Conchi Pérez, Begoña González, Susana Ros, Leonor Alonso y Rosario García, cada una en un estadio diferente del proceso de la enfermedad, se pasearon con la moda de lencería y trajes de baño, gracias a la colaboración de Ortopedia del Río y la marca de bañadores, sujetadores y prótesis Anita, así como otras entidades. Recibieron, además, la buena energía que el numeroso público les transmitió.

Además de las siete protagonistas que se dejaron los nervios este año en los camerinos y disfrutaron del momento, en el acto acto presentado por el periodista Alfredo Casas participó el grupo de baile Raks Sharki, en el que también hay supervivientes de cáncer de mama, reafirmando así ese testimonio de superación, además de romper mitos y tabúes sobre el afectado de cáncer.

Victoria Sánchez es una de las dos veteranas del grupo y es la cuarta vez que participa en el desfile. Procedente de Tíjola, afirma que «este desfile me ayuda a sentirme más empoderada y transmitir que la enfermedad se pasa y que una se puede sentir bien. A las nuevas, les digo que en la vida hay etapas y todo se supera. Lo más importante es la unión que se genera entre todas y luego sale una amistad muy bonita del desfile».

Rosario García también cuenta con experiencia en 'Mucho x vivir': «Ya he participado cuatro veces, y cuando terminas, tienes ganas de más. El desfile te da un chute de energía, positividad y alegría».

Cristina Carrillo solo tiene 39 años y es de Roquetas. Afirma que se sentía «nerviosa, pero con ganas de sentirme autovalorada personalmente, que las mujeres con cáncer se den cuenta que hay salida».

Conchi Pérez vivió esta experiencia con fuerza y alegría: «Para mí es emocionante y me siento muy agradecida por la empatía y todo lo que me está ayudando la Asociación Española Contra el Cáncer, con psico-oncóloga, talleres y otras acciones, porque para mí es importante superar la enfermedad no solo físicamente, sino también emocionalmente».

Begoña González desfiló «por mí, y también por las que no están y para que la sociedad visualice, como dice el lema, que las mujeres mastectomizadas tenemos mucho por vivir».

Susana Ros, por su parte, declaró que «el año pasado estaba en la cama, y este año que me encuentro mejor, quería participar en el desfile. Nerviosa, pero a la vez orgullosa».

Por último, Leonor Alonso aseguró que el año pasado se encontraba entre el público pero este jueves lo hizo desde dentro, «en el momento justo, cuando llevo ocho meses operada, y ha sido muy reconfortante».

La presidenta de la Asociación Española Contra el Cáncer en Almería, Magdalena Cantero, ha valorado que «las protagonistas del desfile son siete mujeres afectadas de cáncer de mama, que participan para compartir sus testimonios, visibilizar y normalizar la enfermedad y mostrar que, a pesar del cáncer y después de él, aún queda mucho por vivir».

Cantero ha explicado que «una vez más, las mujeres mastectomizadas han demostrado el impulso, la fuerza y sus ganas de vivir y han dado un ejemplo positivo a otras mujeres enfermas de cáncer y al resto de la provincia»; y ha valorado que «este tipo de eventos supone una oportunidad para dar a conocer a otras posibles beneficiarias y sus familias los recursos gratuitos que la Asociación Española contra el Cáncer ofrece en Almería, al tiempo que pone el foco en el cáncer de mama sensibilizando y concienciando sobre los beneficios de participar en los programas de detección precoz».

La diputada provincial María del Mar López ha señalado, por su parte, que «el desfile 'Mucho x vivir' no es solo una pasarela de moda, sino un acto de valentía y esperanza», dado que «las siete mujeres que han desfilado nos han mostrado que la lucha contra el cáncer de mama se libra con coraje y dignidad».

«Este evento, lleno de emoción y solidaridad, es un claro ejemplo de cómo la sociedad almeriense se une para apoyar a quienes más lo necesitan», ha remarcado, al tiempo que ha destacado que «desde la Diputación Provincial de Almería, reafirmamos nuestro compromiso con la lucha contra el cáncer y con todas las iniciativas que promuevan la igualdad y el bienestar social en toda la provincia y felicitamos a la Asociación Española Contra el Cáncer porque creemos en la importancia de visibilizar la realidad de las personas afectadas por el cáncer y en la necesidad de fomentar una sociedad más solidaria y empática».

Para el director del centro, Cristóbal Díaz, «es un orgullo para la Escuela de Arte colaborar un año más con este emocionante desfile, que aporta energía positiva a las mujeres mastectomizadas, y que también contribuye a concienciar sobre la prevención entre nuestro alumnado».

La Asociación reanudó en 2022 este desfile, aplazado dos años por la pandemia, y la ilusión y emoción fue la nota dominante entre las modelos y el público, que les dedicó una gran ovación por el buen hacer y la valentía de las mujeres. En 2024, se celebró tanto en Almería como en Roquetas de Mar.

Han hecho posible esta nueva edición, además de la AECC y la Escuela de Arte y Superior de Diseño Carlos Pérez Siquier, Ortopedia del Río Miranda Centro Capilar, Anita Care, Juzo, Gloria Ferrón Peluquería, Marvi Pelucas y Extensiones, Isa Núñez Belleza y Bienestar, Fundación Emouniverso, Bolsos Rodrimar, Mirum Infinitum, CongreSur y Dj Notas.

La AECC

La Asociación Española Contra el Cáncer es la entidad de referencia en la lucha contra el cáncer desde hace 70 años. Dedica sus esfuerzos a mostrar la realidad del cáncer en España, detectar áreas de mejora y poner en marcha un proceso de transformación social que permita corregirlas para obtener un abordaje del cáncer integral y multidisciplinar.

En su ADN está estar al lado de las personas por lo que su trabajo también se orienta a ayudarlas a prevenir el cáncer; estar con ellas y sus familias durante todo el proceso de la enfermedad, si se lo diagnostican; y mejorar su futuro con el impulso a la investigación oncológica.

En este sentido, a través de su Fundación Científica, la Asociación aglutina la demanda social de investigación contra el cáncer, financiando por concurso público programas de investigación científica oncológica de calidad. Hoy en día, es la entidad social y privada que más fondos destina a investigar el cáncer: 143 millones de euros en 750 proyectos, en los que participan más de 2.300 investigadores.

La AECC integra a pacientes, familiares, personas voluntarias y profesionales que trabajan unidos para prevenir, sensibilizar, acompañar a las personas afectadas y financiar proyectos de investigación oncológica que permitirán un mejor diagnóstico y tratamiento del cáncer.

Estructurada en 52 sedes provinciales, y presente en más de 2.000 localidades españolas, cuenta con más de 35.000 personas voluntarias, más de 720.000 socios y casi 1.200 profesionales.

Durante el 2024, la Asociación Española Contra el Cáncer ha atendido a más de 350.000 personas con sus servicios de atención profesionalizada y acompañamiento voluntario.