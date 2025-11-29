FAAM de Oro a la entrega por la inclusión social Los galardonados de esta edición de 2025 han sido el Hospital de Parapléjicos de Toledo, Cepes, el cineasta Juan Fernando, la neuróloga Cristina Ramo o el influencer Pau Brunet

Bernardo Abril Alme´ia Sábado, 29 de noviembre 2025, 23:41 Comenta Compartir

El edificio Paraninfo de la Universidad de Almería acogió ayer la gala en la que la Federación Almeriense de Asociación es de Personas con Discapacidad, la FAAM, premia a personas y entidades por su contribución a la inclusión social de las personas con discapacidad con sus galardones de oro.

Bajo el marco del Día Internacional de las Personas con Discapacidad, que se conmemora cada 3 de diciembre, se hicieron entrega de los ocho galardones en sus distintas categorías a personas, entidades y empresas.

El premio FAAM Oro Inclusión laboral se lo llevó la Confederación Empresarial Española de Economía Social (Cepes). Dicha entidad, desde 1992, se ha convertido en la voz de las empresas y entidades que integran este modelo económico basado en la solidaridad, la responsabilidad y la cohesión social. A lo largo de más de tres décadas, Cepes ha contribuido decisivamente al reconocimiento institucional y legislativo de la economía social en España y Europa, siendo impulsora de la Ley 5/2011 de Economía Social y de las Estrategias Españolas y Europea de Economía Social. Un hito fundamental en su trayectoria fue su designación, en 2016, como Organismo Intermedio del Fondo Social Europeo, gestionando fondos para la inclusión laboral y la cohesión territorial. Entre 2016 y 2023, Cepes ha gestionado 49 millones de euros, impulsando 270 proyectos —entre ellos los de FAAM— que han beneficiado a más de 38.000 personas, de las cuales un 58 % son personas con discapacidad o en riesgo de exclusión social. Gracias a este trabajo se han creado 2.324 nuevas empresas de economía social y se ha apoyado a más de 3.000 microempresas y pymes.

Por su parte, el FAAM Oro Transformación e Impacto Social recayó en Pau Brunet, conocido en redes sociales como Pau Pautista, tiene solo doce años y es una de las voces más inspiradoras en la defensa de la neurodiversidad. Con más de 440.000 seguidores en Instagram, comparte su vida con autismo desde la verdad, la empatía y la claridad, mostrando al mundo una mirada valiente, positiva y profundamente humana.

El FAAM Oro Investigación Social y Científica se entregó al Servicio de daño cerebral y neurorehabilitación de la Fundación Hospitalaria de Euskady, un servicio referente en la recuperación funcional de personas con daño cerebral adquirido, aportando innovación, conocimiento y humanidad. Además, se está desarrollando una tecnología robótica avanzada destinada a recuperar la funcionalidad de brazos y manos en personas que han sufrido accidentes cerebrovasculares u otras lesiones neurológicas. Lo verdaderamente innovador es la integración de la experiencia clínica directa con la tecnología robótica y la evaluación funcional aplicada, un modelo que potencia la repetición del movimiento, la motivación del paciente y el registro objetivo de su progreso.

Paralelamente, el FAAM Oro cultura fue para el director de cine Juan Fernando Andrés que, a lo largo de su trayectoria, ha demostrado una mirada profundamente humana y comprometida con la realidad social. Su obra combina sensibilidad artística, narrativa visual y una clara vocación por dar voz a quienes, con frecuencia, quedan fuera del foco cultural.

El Hospital Nacional de Parapléjicos de Toledo recibió el FAAM Oro promoción autonomía personal y accesibilidad por ser una instalación referente en la rehabilitación integral de las personas con lesión medular. El centro público, desde los años setenta, combina ciencia, tecnología y humanidad para impulsar nuevas oportunidades de vida.

Inés Rodríguez, conocida en redes sociales como @inusu_al, recibió el galardón FAAM Oro Comunicación. Es logopeda, divulgadora y creadora de contenido, y ha demostrado que el humor puede ser una de las herramientas más poderosas para romper barreras y acercar la discapacidad a todos los públicos.

El FAAM Oro Salud fue para la doctora Cristina Ramo Tello, neuróloga e investigadora especializada en esclerosis múltiple, una enfermedad crónica del sistema nervioso. Tras finalizar su especialización en neurología, realizó una estancia de investigación en el Yale New Haven Hospital de Estados Unidos, experiencia que despertó definitivamente su vocación por comprender y tratar las enfermedades neuroinmunológicas.

Este mes de noviembre se incorporó como jefa del Servicio de Neurología del Hospital 12 de Octubre de Madrid, desde donde trabajará para fortalecer la atención a las personas con enfermedades neurológicas.

La parte emotiva llegó con el FAAM Oro liderazgo y compromiso femenino, un premio a título póstumo a Eva Pérez, que estuvo ligada al movimiento asociativo más de treinta años.

Tras un trasplante hepático en 1995 comenzó su particular misión por la dignidad y los derechos de las personas con discapacidad orgánica. Entre otras, fue presidenta de la Asociación Andaluza de Trasplantados Hepáticos.

En la Confederación Española de Personas con Discapacidad Física y Orgánica (COCEMFE), formó parte de la Comisión Ejecutiva desde 2018. Fue una defensora incansable del acceso universal a los tratamientos innovadores, de la investigación en salud y del reconocimiento de la discapacidad orgánica.

Reporta un error