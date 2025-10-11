Los detectives tras las huellas en Almería

Nerea Escámez Almería Sábado, 11 de octubre 2025, 22:27 Comenta Compartir

Puede ser una gota de sangre, una pisada o una simple fibra de ropa. Cualquier indicio es clave para los casi veinte agentes que integran la brigada de Policía Científica de Almería. Lo que para muchos parece parte de una serie de televisión, para ellos es una realidad cotidiana. Su unidad se divide en dos grupos: Inspecciones Oculares y Criminalística.

En estos grupos trabajan especialistas en distintas disciplinas: desde incendios y huellas dactilares (lofoscopia), hasta informática forense. Juntos, se encargan de arrojar luz sobre los casos más complejos y oscuros de la provincia que sorprenden a cualquier hora del día. Los homicidios o agresiones sexuales suelen ocurrir, principalmente, a altas horas de la madrugada, sin embargo, no se sabe cuál es el momento perfecto para que 'los malos' cometan distintos hechos delictivos.

–«Buenas noches, le llamamos de la Sala del 091, ha habido un crimen».

Es el momento de actuar. Francisco Castillo, inspector jefe de la Policía Científica, relata a IDEAL cómo se debe proceder en estas situaciones. Lo primero, la patrulla que se persona en el escenario donde han sucedido los hechos se encarga del desalojo de la zona, aseguramiento y acordonamiento de la misma para proteger los vestigios, porque esa información es vital para que, a la llegada de la Científica, puedan recopilar cada dato. «Mantener la cadena de custodia es vital en estas situaciones», refleja Castillo.

Una vez en la escena, la tarea de la Científica es clara: inspeccionar, recolectar pruebas, tomar fotografías y grabar vídeo si es necesario. En un escenario violento, el primer análisis se realiza rápidamente, pero siempre respaldado por la experiencia acumulada en años de servicio. «Si es un homicidio, recogemos todo: sangre, ropa, colillas... cualquier cosa que pueda servir para el análisis de ADN», explica el inspector.

Cuando recogen todo para la toma de ADN, «algo que es fundamental», viene el momento de analizar las huellas en el laboratorio. Este rincón, perfectamente protegido en la Comisaría Provincial de Almería, cuenta con las herramientas necesarias para avanzar en cualquier investigación.

El análisis genético no se realiza en Almería, sino que se realiza en laboratorios especializados. En este caso, se mandaría a Granada o Madrid y el proceso puede tardar entre dos y tres meses debido a la alta demanda. Sin embargo, ¿qué ocurre cuando no hay huellas? Entonces, el ADN se convierte en el eje central de la investigación. «Ahí sí que el ADN cobra mucha importancia», subraya el inspector de la provincia.

Castillo argumenta que para todos los delitos de carácter grave, por ejemplo, este tipo de pruebas «se están resolviendo por ADN». Y es que, no es lo mismo perpetrar un robo en un domicilio o un negocio y recoger vestigios, ya que hay algunos 'cacos' que no han tomado precauciones, a situaciones más extremas como este tipo de homicidios violentos.

Métodos de análisis

La Policía Científica de Almería cuando llega a un lugar donde se ha cometido un hecho delictivo tiene sus propios métodos para recabar pruebas que permitan cazar al presunto responsable. Cada detalle es importante. «Nos fijamos en todo (...) llegas a un sitio y percibes un olor extraño... pues, de ese olor, hay que tomar nota porque tenemos que averiguar de qué se trata, lo miramos todo», indica. Tanto es así que este trabajo es, además, muy vocacional porque «no hay horarios». En el caso de un delito grave, «podemos estar hasta diez horas haciendo una inspección ocular».

A veces, si no se quedan conformes, los agentes de la Policía Nacional pueden repetir el análisis en los días posteriores al crimen. «Si no hemos quedado contentos, seguimos haciendo otras inspecciones, y hasta un tercer día, se vuelve y se amplía el perímetro donde ha ocurrido todo porque, a veces, hay que buscar el arma homicida del crimen», subraya.

En todo momento, los agentes trabajan en cooperación con Policía Judicial y, con todas las pruebas recabadas, ayudarán a complementar la investigación y, en ocasiones, les permiten ampliar su horizonte en busca de uno o varios sospechosos. «Cuando nos vienen analizados los vestigios, se lo trasladamos todo a los compañeros», relata el inspector jefe desde la Comisaría Provincial.

No hay delito que se le escape a este grupo de Policía Nacional. «Los últimos delitos que hemos tenido, los hemos esclarecido rápidamente, a veces, hay algunos más difíciles que otros, pero todo acaba resolviéndose de manera satisfactoria», explica. En los últimos años, este grupo también ha vivido los avances en genética y biotecnología, tanto que les ayuda a la hora de dar una resolución. «Con una muestra de ADN se puede averiguar si una persona es pelirroja, entonces, ahí descartas a otras personas, también, te aparece si tiene los ojos claros, si es mujer o un hombre... entonces, se acota todo». Por ejemplo, en Granada, el uso del reconocimiento facial ha permitido encontrar a sospechosos a partir de imágenes.

Las series y la ficción

El inspector jefe de la Policía Científica, Francisco Castillo, advierte a IDEAL que hay 'malos' que «se confían bastante, pero, en nuestro trabajo está el encontrar vestigios en lugares que nunca podrías imaginar». No obstante, considera que todo crimen «siempre acaba resolviéndose», incluso, aunque pasen años.

En cuanto a las series policíacas, tipo CSI, Castillo considera que «tienen mucha parte de ficción, se exagera mucho, a veces, sale la imagen de una persona pixelada que no se ve en absoluto y, de pronto, hay una máquina que sale todo a la perfección, que llegará, con la inteligencia artificial pero no es el momento». El inspector jefe se muestra de acuerdo en que «no hay crimen perfecto, sino una investigación perfecta», por lo que, avisa que 'los malos' «tarde o temprano» serán detenidos.