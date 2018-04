El Albaicín de ciencia ficción

Un esfuerzo de un cuarto de siglo en equipamientos

No todo es negativo. Se han instalado equipamientos en estos últimos 25 años. Por ejemplo, el centro Aliatar, con servicios sociales. El centro de salud, la biblioteca pública y el edificio del colegio Gómez Moreno. Además, que se mantenga la actividad educativa en el Ave María-Casa Madre es un logro. Y no hay que olvidar las intervenciones del Ayuntamiento a través del Plan Urban, que realizaron cantidad de acciones, desde pavimentaciones al soterramiento de contenedores. O el Plan Elvira-Gomérez llevado desde la Junta. En diez años se realizaron 400 intervenciones por 40 millones de euros. No hay que olvidar la inversión de la Alhambra, desde la Casa de Zafra hasta Dar al Horra.