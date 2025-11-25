Ocho gráficos para poner cara a los datos de violencia de género

Desde 2023, primer año de estudio, 1.333 mujeres han sido asesinadas por sus parejas o exparejas y 489 menores se han quedado huérfanos. En 2004 se publicó la actual contra la violencia de género donde se describe esta lacra «como manifestación de la discriminación, la situación de desigualdad y las relaciones de poder de los hombres sobre las mujeres, se ejerce sobre éstas por parte de quienes sean o hayan sido sus cónyuges o de quienes estén o hayan estado ligados a ellas por relaciones similares de afectividad, aún sin convivencia».

Hoy, 25 de noviembre, Día Internacional contra la Violencia contra las Mujeres, recopilamos algunos datos:

38 mujeres asesinadas por violencia de género en lo que va de año

Según datos del Portal Estadístico de la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género hasta noviembre, 38 mujeres han sido asesinadas por sus parejas o exparejas este año. Es el dato más bajo desde que hay registro –en 2007 el doble de mujeres murieron a manos de sus parejas o exparejas–, pero siguen siendo asesinadas más de tres mujeres cada mes.

Tres asesinatos machistas cada mes

En lo que llevamos de mes, cuatro mujeres han sido asesinadas en España a manos de sus parejas o exparejas. Aunque las cifras suponen una reducción sostenida a largo plazo, el análisis mes a mes muestra altibajos con tres momentos especialmente devastadores en los últimos cinco años: en junio de 2021, diciembre de 2022 y septiembre de 2023 fallecieron 10 mujeres por violencia de género en 30 días.

El 63% de las víctimas son menores de 50 años

Atendiendo a la edad, los datos evidencian que la violencia letal afecta principalmente a las mujeres en las etapas centrales de su vida (la mayoría de las mujeres asesinadas este año tenían entre 41 y 51 años, un 63%). No obstante, también se observan muertes en franjas de mayor edad, como los grupos de 51 a 60 y 71 a 84 años, ambos con cinco víctimas, y los casos disminuyen notablemente entre las más jóvenes, con solo una víctima entre 18 y 20 años y ninguna entre 15 y 17.

Más de 4.500 pulseras telemáticas para maltratadores activas

Hasta septiembre de 2025, hay más de 4.500 pulseras telemáticas para maltratadores activas, según datos de la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género. La tasa más alta de dispositivos activos por millón de mujeres de 15 y más años por comunidades autónomas la registra Andalucía (431), seguida de Canarias (379,6).

Un 63% de las mujeres asesinadas habían nacido en España

En términos absolutos, las víctimas nacidas en España siguen siendo más, pero la diferencia entre ambos grupos se ha estrechado con el tiempo. En 2025, un 63% de las mujeres asesinadas por sus parejas o exparejas había nacido en España.

Desde 2012, 65 menores asesinados por violencia de género

Desde 2013, el Gobierno registra y ofrece los datos de los menores víctimas mortales de violencia de género. Son 65. Tres de ellos han sido asesinados por las parejas o exparejas de sus madres en el último año.

Cada día se producen 370 denuncias por violencia de género

En España se producen 370 denuncias por violencia de género al día. Hasta septiembre de 2025, con datos del Consejo General del Poder Judicial, se han realizado 99.762 denuncias. En años anteriores, el cómputo total ha rozado las 200.000 denuncias (545 al día). Con datos de la Fiscalía General del Estado, apenas el 0,03% de las denuncias son falsas.

Más de 100.000 consultas al 016 al año

El número de consultas al 016 y otros canales de comunicación sobre violencia de género ha ido en aumento en los últimos años. Con datos de la Delegación del Gobierno Contra la Violencia de Género del Ministerio de Igualdad hasta el 31 de octubre, se han realizado más de 100.000 consultas, la mayoría por teléfono, aunque cada vez más también por el servicio de whatsapp (600 000 016).

Reporta un error