Eclipse solar en España: comprueba dónde y cómo verlo según dónde vivas

Sara I. Belled Viernes, 28 de marzo 2025, 10:36 Comenta Compartir

Será un eclipse «modesto», explica Miguel Querejeta, investigador del Observatorio Astronómico Nacional, pero a su vez preludiará un periodo dorado de tres años para los amantes de la ciencia que mira al Universo. Durante la mañana del sábado 29 de marzo la Luna se interpondrá durante cerca de cuatro horas entre la Tierra y el Sol en un eclipse parcial que podrá observarse, siempre con protección, desde cualquier punto de España.

Con la información facilitada por el Observatorio Astronómico Nacional, aquí puedes comprobar cómo será la evolución del eclipse desde la capital de tu provincia:

Selecciona... Álava/Araba Albacete Alicante Almería Asturias Ávila Badajoz Barcelona Bizkaia Burgos Cáceres Cádiz Cantabria Castellón Ciudad Real Córdoba A Coruña Cuenca Girona Granada Guadalajara Gipuzkoa Huelva Huesca Islas Baleares Jaén León Lleida Lugo Madrid Málaga Murcia Navarra Ourense Palencia Las Palmas Pontevedra La Rioja Salamanca Segovia Sevilla Soria Tarragona Santa Cruz de Tenerife Teruel Toledo Valencia Valladolid Zamora Zaragoza

En España, este fenómeno podrá empezar a observarse en Canarias a partir de las 9:13 horas (8:13, hora local).

Y a partir de las 10:40 en la península…

El eclipse será visible desde el norte del Océano Atlántico, parte del Ártico, el noroeste de África, la mayor parte de Europa, el extremo oriental de América, el noroeste de Rusia y Groenlandia y durará 213 minutos (algo menos de cuatro horas). En España el fenómeno se extenderá durante cerca de dos horas, dependiendo desde dónde se observe, y en ningún caso la Luna llegará a cubrir por completo el Sol.

Eclipse parcial En este caso la Luna pasará un poco por encima del Sol Eclipse total La Luna cubre completamente al Sol y está más cerca de la Tierra Eclipse anular La Luna se alinea con el Sol, pero no lo cubre del todo (está más lejos) Eclipse parcial Eclipse total Eclipse anular En este caso la Luna pasará un poco por encima del Sol La Luna cubre completamente al Sol y está más cerca de la Tierra La Luna se alinea con el Sol, pero no lo cubre del todo (está más lejos) Eclipse parcial Eclipse total Eclipse anular En este caso la Luna pasará un poco por encima del Sol La Luna cubre completamente al Sol y está más cerca de la Tierra La Luna se alinea con el Sol, pero no lo cubre del todo (está más lejos) Eclipse parcial En este caso la Luna pasará un poco por encima del Sol Eclipse total La Luna cubre completamente al Sol y está más cerca de la Tierra Eclipse anular La Luna se alinea con el Sol, pero no lo cubre del todo (está más lejos)

El de este sábado es un eclipse parcial, que ocurre cuando «la Luna se interpone entre nosotros y el Sol, pero no están perfectamente alineados», explica Querejeta. En este caso, «la Luna pasa un poco por encima» y la sombra que dibuja oscurecerá durante algunas horas solo una parte del hemisferio norte (donde en el momento del eclipse es de día).

Zona iluminada por el Sol Lugares que quedan por debajo de la sombra que proyecta la Luna Fuente: A.T. Sinclair/NASA Zona iluminada por el Sol Lugares que quedan por debajo de la sombra que proyecta la Luna Fuente: A.T. Sinclair/NASA Zona iluminada por el Sol Lugares que quedan por debajo de la sombra que proyecta la Luna Fuente: A.T. Sinclair/NASA Zona iluminada por el Sol Lugares que quedan por debajo de la sombra que proyecta la Luna Fuente: A.T. Sinclair/NASA

La parte central de la sombra de la Luna, donde el Sol se vería cubierto completamente, no pasa por la Tierra y es por eso por lo que esta vez nadie podrá ver un eclipse solar total.

La obscuración es el porcentaje del área del Sol cubierta La magnitud es el diámetro solar ocultado por la Luna y el máximo se producirá a las 11:47 cerca de Canadá alcanzando un 0,933 (es decir, nadie verá el eclipse completo) De 0 a 25% 100% En España el eclipse será visible con magnitudes comprendidas entre 0,2 en Baleares y 0,4 en Galicia La obscuración es el porcentaje del área del Sol cubierta La magnitud es el diámetro solar ocultado por la Luna y el máximo se producirá a las 11:47 cerca de Canadá alcanzando un 0,933 (es decir, nadie verá el eclipse completo) De 0 a 25% 100% En España el eclipse será visible con magnitudes comprendidas entre 0,2 en Baleares y 0,4 en Galicia La obscuración es el porcentaje del área del Sol cubierta La magnitud es el diámetro solar ocultado por la Luna y el máximo se producirá a las 11:47 cerca de Canadá alcanzando un 0,933 (es decir, nadie verá el eclipse completo) De 0 a 25% 100% En España el eclipse será visible con magnitudes comprendidas entre 0,2 en Baleares y 0,4 en Galicia La obscuración es el porcentaje del área del Sol cubierta La magnitud es el diámetro solar ocultado por la Luna y el máximo se producirá a las 11:47 cerca de Canadá alcanzando un 0,933 (es decir, nadie verá el eclipse completo) De 0 a 25% 100% En España el eclipse será visible con magnitudes comprendidas entre 0,2 en Baleares y 0,4 en Galicia

Con ello, este evento «modesto» sí será especial. De hecho, en un año se producen entre 4 y 7 eclipses, incluyendo los de Sol y los de Luna, y es común poder observar un eclipse parcial de Sol cada varios años. Sin embargo, no ocurre lo mismo con los totales o anulares, cuando la alineación es perfecta. Eso tiene que ver con la inclinación de las órbitas de la Luna respecto de la Tierra y de la Tierra respecto del Sol.

El plano por el que orbita la Luna alrededor de la Tierra está inclinado 5º respecto al plano por el que orbita la Tierra alrededor del Sol Plano de la órbita de la Tierra 5,1º Si ambos planos coincidieran habría 12 eclipses de Sol y otros 12 de Luna cada año El plano por el que orbita la Luna alrededor de la Tierra está inclinado 5º respecto al plano por el que orbita la Tierra alrededor del Sol Plano de la órbita de la Tierra 5,1º Si ambos planos coincidieran habría 12 eclipses de Sol y otros 12 de Luna cada año El plano por el que orbita la Luna alrededor de la Tierra está inclinado 5º respecto al plano por el que orbita la Tierra alrededor del Sol Plano de la órbita de la Tierra 5,1º Si ambos planos coincidieran habría 12 eclipses de Sol y otros 12 de Luna cada año El plano por el que orbita la Luna alrededor de la Tierra está inclinado 5º respecto al plano por el que orbita la Tierra alrededor del Sol Plano de la órbita de la Tierra 5,1º Si ambos planos coincidieran habría 12 eclipses de Sol y otros 12 de Luna cada año

En España, el último eclipse anular visible sucedió en 2005, pero hay que remontarse a 1959 para encontrar un eclipse total, que solo se pudo observar desde las islas Canarias, y a 1912 en la península, cuando hubo un eclipse híbrido (total y anular) que apenas duró un segundo en el máximo.

Por eso los siguientes dos años están marcados a fuego en el calendario astronómico, con dos eclipses totales y uno anular que se podrán ver desde algún punto del país.

¿Cómo ver el eclipse?

El experto es tajante: «Es fundamental no mirar al Sol directamente y no seguir mitos como usar un cedé o unas gafas de sol muy oscuras». Tampoco se puede observar a través de una cámara o instrumentos telescopios o prismáticos que no estén preparados para ello y dispongan de los filtros solares correspondientes.

Tres opciones para ver el eclipse de forma segura recomendadas por el IGN:

- Usar unas gafas homologadas, con filtros adecuados para la observación segura del Sol y que reducen la luz solar en un factor superior a 30.000 veces.

- Utilizar una caja negra, utilizando dos cartulinas, a una de las cuales se practica un pequeño agujero. Así, de espaldas al Sol, se sujeta esta cartulina de manera que su luz pase por el agujero y aparezca en la otra, situada a dos o tres palmos de distancia y a la sombra de la primera.

- Proyectar sobre una pared que esté a la sombra o sobre el techo la imagen del Sol obtenida con un espejo plano cubierto con un papel al que se ha recortado un agujero de entre 5 y 10 milímetros de diámetro.

Eso sí, con la temporada de eclipses que vienen, las gafas, que se pueden adquirir por unos 6 euros por ejemplo en las tiendas de las sedes del Centro Nacional de Información Geográfica, salen a cuenta.

Fuentes Para la elaboración de este reportaje se ha consultado la información astronómica disponible en la web del Instituto Geográfico Nacional, también la documentación de la NASA sobre este eclipse solar parcial del 29 de marzo.