La Virgen de las Maravillas, en Besamanos, como en 1950

Álvaro de la Torre Araus Granada Viernes, 12 de septiembre 2025, 10:41 | Actualizado 11:03h.

Este domingo, 14 de septiembre, la parroquia de San Pedro y San Pablo se prepara para celebrar con gran devoción los cultos en honor a María Stma. de las Maravillas. Este año, la imagen ha sido ataviada con un singular terno del siglo XIX que incluye saya, corpiño, peto, mangas y manto bordados en plata sobre moaré malva, en un estilo conventual representativo de las religiosas Dominicas del Convento de Santa Catalina de Siena, Zafra. Esta comunidad, desde 2019, ostenta el título de camareras honorarias, en reconocimiento a la estrecha colaboración mantenida desde la fundación de la Cofradía en 1944.

La historia de esta vestimenta comienza en 1944, cuando las religiosas prestaron por primera vez la saya de este traje, perteneciente a la imagen de la Virgen del Rosario, titular de la Comunidad, para que lo luciera la dolorosa de San Pedro en la primera Estación de Penitencia de la Cofradía, por entonces el Martes Santo. Posteriormente la volvería a lucir en momentos destacados de la historia de la hermandad, como el día de la Coronación Litúrgica de la Sagrada Imagen; ocurrida el 18 de marzo de 1945, o el Triduo Cuaresmal de 1950, ocasión única que se sepa en la que portó también el manto a juego y cuya impronta recogida en fotografías pertenecientes al archivo histórico de la hermandad se ha recreado en esta vestimenta.

Igualmente se comprueba en testimonios gráficos que fue habitual que la imagen vistiera esta saya para las salidas procesionales durante las décadas 50 y 60 del siglo XX. En tiempos más recientes, la saya fue nuevamente cedida para su exposición en el 75 Aniversario de la Cofradía en 2019, y el año pasado se utilizó para la celebración del Triduo Cuaresmal.

En cuanto a la vestimenta actual de la imagen, presenta un tocado sencillo de tul que permite apreciar el peto adornado al estilo granadino, dando un toque especial a la representación. La imagen está coronada con una diadema de culto interno y dos moñas de galón de hojilla de plata colocadas sobre los hombros, elementos que acentúan el carácter antiguo de esta excepcional vestimenta, creada por Francisco Garví Fernández.

El domingo se celebrará una Eucaristía solemne en honor a María Stma. de las Maravillas a las 11:00 de la mañana, en la que se realizará la Jura de Reglas por parte de la nueva Junta de Gobierno, presidida por su hermana mayor, María Carmen Capilla. Tras la misa, la Sagrada Imagen estará expuesta a la veneración de los fieles en un devoto besamanos hasta las 19:00h. Se invita a los asistentes a participar en una ofrenda solidaria de material escolar, que será destinada a la Escuela Hogar Madre Teresa del Albaicín, fomentando así la ayuda a quienes más lo necesitan.

María Santísima de las Maravillas Carolina Fernández

«¡Es una verdadera maravilla!» Virgen del Darro

Se considera que la imagen de María Stma. de las Maravillas tiene sus raíces en el Convento de Nuestra Señora de la Victoria de los Frailes Mínimos de San Francisco de Paula, situado en el barrio de los Axares de Granada. Allí se encontraba la hermandad de la Santa Humildad de Nuestro Señor Jesucristo, cofradía que data de 1580, formada por miembros del gremio de torcedores de seda. Esta hermandad hacía su estación de penitencia en la tarde del Miércoles Santo procesionando con varios pasos, entre ellos la Dolorosa, que en algunos documentos se menciona como Nuestra Señora de la Humildad.

Después de la expulsión de los frailes y la confiscación de sus bienes, muchas imágenes fueron trasladadas a iglesias cercanas. Se cree que la imagen de la Dolorosa comenzó a ser venerada en la parroquia de San Pedro y San Pablo, junto a otras imágenes como la de San Francisco de Paula. Desde el siglo XIX, se realizaba un solemne Septenario en su honor que culminaba el Viernes de Dolores, siendo testigos de ello regalos como una diadema de plata italiana del siglo XVIII y una saya negra bordada presentada para los cultos de 1857.

Con la incorporación de la Virgen al fundarse la hermandad de la Sentencia en 1944, se le atribuyó la advocación de las Maravillas por sugerencia de Antonio González Ortiz. En 1945 recibió su corona procesional, obra del orfebre Antonio Vílchez, que integró la antigua diadema de la imagen, marcando así un capítulo relevante en la rica tradición cofrade de Granada. En 1946 se estrena el segundo palio que ha cobijado a María Stma. de las Maravillas, se sustituyeron entonces las bambalinas con forma por otras rectas de damasco burdeos bordadas al repostero, el característico palio de tipo «cajón» que ha perdurado hasta la actualidad en la estética de este paso. En 1950, María Stma. de las Maravillas se convirtió en la primera dolorosa granadina en ser vestida a la usanza hebrea.