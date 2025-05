Las ilusiones del Martes Santo granadino brillarán en 2026

Álvaro de la Torre Araus Granada Martes, 6 de mayo 2025, 00:15 Comenta Compartir

Los Martes Santo Granada se revestirse de incienso, recogimiento y emoción desbordada. Sin embargo este año volvió a cubrirse de nubes, lluvia y decisiones difíciles. Eso si, aunque el cielo lloró, los corazones cofrades no se apagaron. Todo lo contrario: vibraron con más fuerza que nunca. Un lustro, menos un paréntesis de un año (2023) lleva la ciudad sin vivir con normalidad esta jornada de la Semana Santa.

Cuatro hermandades —Cañilla, Esperanza, Vía Crucis y Lanzada— vivieron nuevamente el trago amargo de cancelar sus salidas procesionales por culpa del mal tiempo. Y no es la primera vez. Desde 2019, los elementos se han confabulado con la historia para dejar a estos hermanos dentro de los templos, con los pasos listos, los cirios encendidos, pero sin pisar las calles. Y es que la Semana Santa granadina parece estar escribiendo una página marcada por la resiliencia, la paciencia y la firmeza de sus cofrades.

Curtidos en una batalla que jamás pensaron luchar

Este año, el primer aviso llegó de la mano de la Sagrada Lanzada. Enrique Trujillo, su hermano mayor, compartía la desilusión con serenidad, como quien ya sabe lo que viene, pero nunca se resigna del todo. «Los partes eran clarísimos», comparte, con esa mezcla de dolor y experiencia que solo los años sin salir otorgan. Solo una vez en seis años han podido salir a la calle. Pero, a pesar del golpe, hay cierta seguridad: la Real Federación ofreció la contratación de un seguro que alivia el impacto económico por la suspensión. ¿La respuesta de los hermanos mayores? «Lo hemos rechazado. Porque hasta el último segundo, queremos seguir luchando por salir y que nadie pueda pensar que había alguna oportunidad» afirman de forma coordinada. Ese es y debe ser el espíritu que transmiten estos hermano mayores curtidos en una batalla que jamás pensaron luchar.

Y aunque la lluvia caló en los huesos, no logró apagar el fuego interior de los cofrades. Enrique lo resume con ternura: preparar el hábito, estar listos a la hora señalada… todo forma parte de una liturgia que no entiende de agua ni de cielos grises. «Un cofrade siempre debe estar listo para hacer pública manifestación de fe», nos recuerda. Y en eso, Granada no falla.

El Vía Crucis, cofradía decana, lleva sobre sus hombros décadas de historia. Su hermano mayor, Vicente Gomariz, que ocupa el cargo desde 1999, sólo ha podido ver su cofradía en la calle una vez. Aun así, sigue ahí, con el alma intacta. Nos cuenta con emoción cómo esta cadena de suspensiones ha afectado profundamente a los más veteranos. Hay hermanos que, por su edad, ya no podrán vivir otra estación de penitencia. Uno de los casos más emotivos es el de la Vocal de Caridad, que aún con fuerzas para su labor incansable, ya no puede soportar largas horas de pie. Qué duro debe ser no poder despedirse de la túnica que tanto se ha amado.

La hermandad de Nuestro Padre Jesús del Gran Poder y Nuestra Señora de la Esperanza también tomó la dolorosa decisión de quedarse dentro. El templo de San Gil y Santa Ana, una vez más, no vio salir sus pasos. Luis Joaquín Sánchez Martínez, hermano mayor, quiso estar con las hermanas camareras en el Colegio de Abogados para acompañarlas en ese trago amargo. «Ellas no salen desde la iglesia, y para ellas es aún más difícil no ver a nuestros Titulares», explicaba con cariño. Hay hermanos que, por edad, ya no pueden desempeñar ciertos puestos. Otros, como los más pequeños, están viendo cómo los años pasan sin vivir esa primera experiencia cofrade. «Tenemos niños que ya no podrán salir nunca como monaguillos», comparte con tristeza.

Mucho más que una procesión

Y qué decir de La Cañilla, esa querida hermandad del Realejo, que tenía un recorrido nuevo preparado, un sueño por cumplir, y que tuvo que volver a guardar sus pasos. Germán Bolívar Urbano, su hermano mayor, lo dijo con una sonrisa entre lágrimas al comunicar la mala noticia: «Estad alegres. Los Titulares están aquí todo el año». Y es verdad. Aunque las calles no vieran el desfile, los corazones sí sintieron la presencia de sus Imágenes. «Hemos hecho todo lo posible, pero no podemos poner en riesgo a los hermanos». Pero en medio de tanta lluvia, hubo rayos de luz. Bolívar contaba con orgullo cómo el Viernes Santo muchos hermanos salieron a acompañar a la Soledad de Nuestra Señora en su traslado al Campo del Príncipe. «Ver a los hermanos salir ese día me emocionó muchísimo», confiesa. Porque si algo tiene la Semana Santa de Granada es esa capacidad de renacer en cada esquina, en cada gesto, en cada mirada al cielo.

Sí, ha sido un Martes Santo complicado. Otra vez. Pero no fue un día vacío. La adversidad los ha unido. Llegaron rápido a un acuerdo con la nueva Carrera Oficial. Se conocen y se sienten aún más cerca. Fue un día lleno de gestos, de abrazos, de palabras de aliento, de lágrimas compartidas y de fe mantenida contra todo pronóstico. Las hermandades no salieron, es cierto. Pero sus corazones latieron con la misma intensidad que si hubieran recorrido la Carrera de la Virgen que si pisan juntos para esta entrevista. Porque al final, el Martes Santo es mucho más que una procesión. Es amor, es entrega, es comunidad, es familia. Y como bien dijo uno de los hermanos mayores: la ilusión no se moja. Se mantiene viva, lista para brillar con más fuerza el próximo año.

