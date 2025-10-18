33 ángeles para el cartel del Centenario de la Real Federación

Álvaro de la Torre Araus Granada Sábado, 18 de octubre 2025, 13:00 | Actualizado 13:08h. Comenta Compartir

El cartel anunciador de la Semana Santa de Granada se erige como una de las expresiones más emblemáticas del mundo cofrade granadino, un vínculo visual entre la tradición religiosa y la cultura local. Su origen se remonta a 1931, cuando el artista Curt Volker realizó el primer cartel que representaba las «suntuosas procesiones» de la ciudad. A lo largo de los años, este cartel ha evolucionado, convirtiéndose en un símbolo identitario para los granadinos y un atractivo para los visitantes durante esta celebración tan arraigada.

Con motivo del centenario de la Real Federación de Hermandades y Cofradías de Granada,hoy se ha conocido una nueva obra pictórica del artista Juan Díaz Losada. Esta pieza tiene la capacidad de capturar y representar la esencia de las 32 hermandades que actualmente forman parte de la Real Federación. Díaz Losada es licenciado en Bellas Artes por la Universidad de Granada y ha desarrollado su carrera artística, en gran parte, en el barrio del Realejo, un lugar fundamental en su vida.

La obra ha sido presentada esta mañana en la iglesia de Santiago por el capataz Alberto Ortega, y se caracteriza por su estilo barroco, interpretando el momento del rompimiento de gloria. En esta pintura, ángeles y arcángeles rodean la imagen central de la cruz, un símbolo esencial del cristianismo. La representación de la cruz se convierte en una fusión entre la cruz de plata de la Patrona de Granada, la Virgen de las Angustias y la cruz pétrea en el Campo del Príncipe. Al observarla desde cierta distancia, los ángeles adoptan la forma de una granada, aportando un simbolismo local que resuena con la identidad granadina. Los ángeles están agrupados según las jornadas de nuestra Semana Santa.

Posteriormente, se ha llevado a cabo un concierto de presentación de la Capilla del Centenario, donde se ha estrenado la marcha «Centum anni fidei», compuesta por el profesor, almeriense de nacimiento, del Conservatorio Superior Victoria Eugenia de Granada, Juan Cruz–Guevara, Premio Reina Sofía de Composición Musical. Esta pieza busca rendir homenaje a la historia y los valores que representan las hermandades y cofradías granadinas, fortaleciendo así el vínculo cultural y emocional de la comunidad con su tradición religiosa.

Ángeles del Domingo de Ramos

En el Domingo de Ramos, cinco ángeles sostienen atributos que representan a cada una de las hermandades de este día. Elementos como la palma, un ramillete de azucenas, tres espigas, un racimo de uvas, el papel de la sentencia y los dados que determinaron la túnica del Señor crean un relato visual que evoca la espiritualidad y la tradición asociadas a esta jornada significativa.

Ángeles del Lunes Santo

Un día después, los ángeles también están presentes, cada uno portando elementos simbólicos. Se destaca una vela encendida que alude a la luz divina, un corazón traspasado por siete espadas que representa a la Virgen de los Dolores, y una correa de cuero negra que simboliza la Consolación. Asimismo, el escapulario trinitario rinde homenaje al Señor del Rescate, mientras que otro ángel sostiene un cáliz en representación del Señor de la Oración, reflejando así las tradiciones de las respectivas hermandades.

Ángeles del Martes Santo

En la jornada del Martes Santo, cuatro ángeles emergen con significados profundos. Un ángel verde abraza un ancla, simbolizando la esperanza; otro lleva la corona de Isabel la Católica en honor a la Virgen de los Reyes; otro sostiene la sagrada Lanzada de Cristo, y un último presenta una cañilla, haciendo alusión a las burlas hacia la realeza de Cristo.

Ángeles del Miércoles Santo

Para el Miércoles Santo, cuatro ángeles conversan entre sí. Uno porta la columna del Señor de la Paciencia, mientras otro muestra la Estrella de David, símbolo de la Hermandad de los Gitanos, junto a un ángel que sostiene cadenas en representación de la Virgen de la Merced. Además, destaca un ángel estudiante que lleva una beca, simbolizando la Hermandad de los Estudiantes.

Ángeles del Jueves Santo

Llegamos al día del Amor Fraterno, el primero del Triduo Pascual y los cuatro ángeles que lo representan portan un fragelo en representación de Jesús del Perdón, otro ángel muy rubio ( como el brillo de la Aurora) porta un lucero brillante en honor de la Virgen de la Estrella y en la parte inferior aparece un angelito joven con la Fuente de la Salud en sus manos por representación de la Hermandad salesiana. Observar detenidamente el angelito que sustenta una concha abierta en obvia alusión a la dolorosa del Jueves Santo y a su vez dentro de dicha concha asoma una blanca perla en clara alusión al «Manué». De la misma manera que la noche envuelve la madrugada santa, un arcángel viste de luto y porta la cruz de taracea del Santísimo Cristo de la Misericordia.

Ángeles del Viernes Santo

Tal y como es en Granada el Viernes Santo, los ángeles empiezan a vestir de luto y además un arcángel con rasgos de José de Mora en su rostro y las manos cruzadas sobre el pecho en recuerdo a Nuestra Señora de la Soledad del Calvario, justo a su lado veremos un arcángel vestido de amarillo negro con las manos entrelazadas y llevando tres clavos en sus manos en representación de la Virgen de la Soledad de San Jerónimo, llegamos a un arcángel muy curioso, vestido de rojo y negro con los brazos completamente abiertos y portando en su mano derecha la daga de la Misericordia, en alusión a la popular dolorosa realejeña.

Un ángel vestido de verde y negro que nos muestra en su mano una tórtola, por la Reina de los Pajaritos y además porque según una bella y piadosa tradición este pájaro fue quien le quitó al Señor las espinas de la corona. Para finalmente observar un ángel con el escudo de las Escuelas Pías en simbología de la Hermandad Escolapia..

Ángel del Sábado Santo y Domingo de Resurrección

En la parte superior izquierda, un ángel vestido de azul adamascado sostiene la llave que abre la Semana Santa, haciendo referencia a la Hermandad de Santa María de la Alhambra. Esto cierra un recorrido visual lleno de simbolismo y devoción en torno a la Semana Santa granadina, un evento que no solo marca el calendario religioso, sino que también se convierte en un punto de encuentro cultural para la ciudad.

Concluye la obra en la parte superior izquierda con la alegría y la alegoría del Domingo de Resurrección con tres ángeles a los que vemos portando la campana de barro con la que los niños acompañan al divino Facundillo, el Cordero Místico y el lábaro o bandera de triunfo para representar a las Hdades del Resucitado y de la Resurrección respectivamente.

