7 'planazos' para un puente de ocio inmejorable en Granada

Las calles encienden sus alumbrados, los comercios llenan sus estantes con dulces navideños y empieza la cuenta atrás para la llegada de 2019. Diciembre, el último mes del año, ya está aquí. El día de la Constitución, jueves 6 de diciembre, abre un paréntesis de cuatro días para descansar o divertirse en Granada, quedan pocos días para decidir qué hacer, por lo que aquí te proponemos varias exposiciones, espectáculos musicales y culturales para disfrutar sin salir de la provincia:

1 Dino Expo XXL

Este 8 y 9 de diciembre se podrá visitar en Granada la Dino Expo XXL. Ubicada en el Recinto Ferial de Santa Juliana (FERMESA), Armilla, se podrán observar más de 100 dinosaurios animatrónicos a escala real que tienen como objetivo recrear el mundo de estos animales gigantes, que fueron dueños de la Tierra hace más de 65 millones de años.

La exhibición está planteada como un recorrido en el que además de experimentar la increíble sensación de ver a los dinosaurios en movimiento, los visitantes podrán aprender sobre cada una de las especies gracias a la información dispuesta en paneles descriptivos, haciendo de esta experiencia educativa un viaje en el tiempo que disfrutarán grandes y niños.

2 History Of Rock

El Palacio de Congresos de Granada acogerá este viernes 7 de diciembre el espectáculo presentado por los creadores de la exitosa función Symphonic Rhapsody of Queen, llega ahora este peculiar musical que propone un festín de canciones, desde los 50 y hasta los 90, que son ya auténticos himnos cargados de vida añadida con la firmas de Elvis y Chuck Berry, The Beatles y Rolling Stones, Led Zeppelin y Deep Purple... donde no faltan Ramones, AC/DC, Metallica, Guns and Roses, Queen, Dire Straits, U2...

Todos tocados en directo por una banda donde aparecen caras conocidas como el guitarrista de Los Suaves Fernando Calvo, y 'supporters' de Simple Minds, George Michael, Chris Rea, Mike Oldfield, Rick Wakeman... entre un elenco de una veintena de personas capitaneadas por cinco vocalistas: los suecos Diddi Kastenholta (Bai Bang), Christian Eriksson (Twilight Force) y Kenny Leckremo (fundador de H. E. A. T.), el finlandés Sami Alho (Free Spirit) y la argentina Inés Vera-Ortiz (Black Oceans, Inner Stream).

3 Vaya Santa Claus – El Musical

Santa Claus llega el jueves 6 de diciembre a Granada con un divertidísimo y genial espectáculo para toda la familia.

Una obra musical que nos cuenta la historia de un pequeño contratiempo ocurrido en el Polo Norte, donde todo está preparado para celebrar la Navidad. Los elfos derrochan energía por los cuatro costados, la fábrica está hasta arriba de juguetes, los renos ya preparados para correr de casa en casa y la Estrella Polar brillando en lo alto del árbol de Navidad. Pero algo sucederá que truncará todos los planes navideños.

¿Dónde está Santa Claus? ¿Qué pasará con la Navidad?, ¿Estarán los juguetes listos a tiempo? Y, lo más importante: ¿Dónde vamos a encontrar un Santa Claus sustituto?

4 Abba Live TV

ABBA LIVE TV es un concierto dramatizado homenaje al cuarteto sueco Abba. No se trata de un simple tributo, sino de un espectáculo inolvidable, con una puesta en escena visualmente impactante, y dramatúrgicamente divertida, para disfrutar de las mejores voces, impresionantes coreografías, momentos cómicos que amenizarán un show repleto de diversión y, sobre todo, buena música en directo. Todo esto y mucho más en el Palacio de Congresos de Granada el sábado 8 de diciembre.

5 Luna y clavel – Tributo homenaje a Carlos Cano

«Luna y clavel» es un proyecto musical construido para hacer llegar a todos los rincones de Andalucía la canción de autor, la trova y la copla a través de la obra del gran Carlos Cano.

El concierto tendrá lugar el sábado 8 de diciembre. Un espectáculo que posee un gran valor didáctico, ya que, se explica el significado de cada tema antes de su interpretación, todo ello acompañado de la proyección de imágenes, que junto con la música realizan una fusión perfecta, creando un gran espectáculo audiovisual.

La interpretación musical está orquestada por una banda en riguroso directo que ejecutará los éxitos más reconocidos del artista andaluz.

Es la historia de una realidad, tal y como la contó el artista granadino, que trata temas de gran calado como la denuncia a las desigualdades sociales y el poder que ejercen las élites sobre la sociedad a lo largo de los tiempos, así como canciones que cantan al amor, a la primavera, a los andaluces o a la belleza de ciudades como Granada, La Habana y Cádiz.

Ha sido calificado por los medios de comunicación provinciales como uno de los espectáculos más vistos del año 2018, dado el éxito y la gran afluencia de público que ha acudido a cada uno de los conciertos ofrecidos.

6 Farruquito

El bailaor Juan Manuel Fernández Montoya, más conocido como Farruquito, es hijo del cantaor Juan Fernández Flores, El Moreno y de la bailaora Rosario Montoya Manzano, la Farruca. Heredero de una escuela única fundada por Farruco, su abuelo, ha pasado toda su vida inmerso en el arte flamenco más puro y este viernes 7 de diciembre actuará en Granada, en el Teatro Municipal La Chumbera.

7 Música en los Monumentos 2018

«Cantares» es el título del repertorio que ofrecen el pianista granadino Hector Eliel e Ignacio Romero, un tenor que cambió la abogacía por las clases de canto. Canciones italianas y sudamericanas, a medio camino entre lo clásico y popular, muchas de ellas en peligro de extinción. Podrás disfrutar totalmente gratis de su música este viernes 9 de diciembre.