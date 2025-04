Último adiós a Juan Antonio Vera Torres

Leandro Sequeiros Doctor en Ciencias Geológicas Viernes, 11 de abril 2025, 14:05 Comenta Compartir

Juan Antonio Vera Torres, al que podemos calificar como un gran formador científico y profesional de cientos de geólogos desde la Facultad de Ciencias de Granada ha fallecido a la edad de 83 años después de una fecunda trayectoria docente, investigadora y difusora de las dimensiones sociales de las Ciencias de la Tierra. Juan Antonio Vera Torres había nacido en Granada, el 25 de septiembre de 1941 y pertenecía a la tercera promoción de Ciencias Geológicas de la Universidad de Granada (1963).

Defendió la tesis doctoral en Ciencias Geológicas en 1966 y pronto se incorporó al claustro de profesores. Profesor Interino de Geología General y Estratigrafía en la Universidad de Granada (1963-1970). Profesor Agregado Numerario de Estratigrafía de la Universidad de Barcelona (1970). Profesor Agregado Numerario de Estratigrafía de la Universidad de Granada (1970-1973). Catedrático de Estratigrafía de la Universidad de Granada (1973-2011) y Profesor emérito desde el año 2011. Entre su méritos se cuenta que era miembro de la Real Academia de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales desde 2000.

Según los datos aportados por la Real Academia de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales de España, de la que era miembro, fue

Decano de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Granada (1975-1978). Director del Departamento de Estratigrafía de la Universidad de Granada (1970-1986). Director del Departamento de Estratigrafía y Paleontología de la Universidad de Granada (1988 a 1996).

El profesor Vera fue director de 17 tesis doctorales sobre temas estratigráficos y sedimentológicos en el ámbito de la Cordillera Bética. Investigador principal de siete proyectos de investigación financiados por la CAICYT y la DGICYT desde 1980. Director del grupo de investigación de Discontinuidades Estratigráficas, de la Universidad de Granada, financiado por la Junta de Andalucía.

Ha publicado como autor 24 libros, uno de los cuales, «Estratigrafía: Principios y métodos», ha tenido una amplia difusión entre los profesionales y estudiantes de habla hispana. Estos son los datos: Vera Torres, Juan Antonio (1994). 'Estratigrafía. Principios y métodos. Ed: Rueda. 816p. ISBN 978-84-7207-074-5 y Vera Torres, Juan Antonio (2004). Geología de España. Ed: Sociedad Geológica de España e Instituto Geológico Minero de España. 884p. ISBN 84-7840-546-1

En 2007 ha publicado tres volúmenes (XXV, XXVI y XXVII), correspondientes a Geología, del Proyecto Andalucía de Hércules Ediciones (Publicaciones Comunitarias), de los que ha sido coordinador y autor. Y en la comunidad internacional. destaca un capítulo de un libro editado por Springer-Verlag (New York) y dos capítulos de otro libro publicado por Kluwer Academic Publishers.

También fue abundante su aportación a la difusión científica en revistas especializadas: Autor de 240 artículos de investigación sobre temas estratigráficos y sedimentológicos sobre el Mesozoico y Cenozoico, esencialmente de las Cordilleras Béticas, publicados principalmente en las siguientes revistas: Acta Geológica Hispánica, Acta Geol. Hungarica, Basin Research, Bulletin de la Societé Géologique de la France, Comptes Rend. Acad. Scienc. Paris, Cretaceous Research, Cuadernos de Geología Ibérica, Estudios Geológicos, Geobios, Geologie in Mijnbouw, Jour. Geol. Soc. (London), Journal of Geology, Marine and Petroleum Geology, Palaeogeograr. Palaeoclimatol. Palaeoecol., Revista de la Sociedad Geológica de España, Sedimentary Geology, Sedimentology, Smithsonian Contributions to the Earth Sciences y Terranova.

Es necesario resaltar sus aportaciones científicas al conocimiento de la rica y compleja geología de Andalucía: hizo importantes aportaciones al estudio de los materiales mesozoicos de las Zonas Externas de las Cordilleras Béticas y evolución del paleomargen continental sudibérico. También estudio – con su equipo de investigadores - de los materiales terciarios (pre-, sin- y post- orogénicos) en la Cordillera Bética.

Y son notables sus aportaciones a la evolución paleogeográfica del extremo occidental del Tethys durante el Mesozoico. Se le reconocen muchos méritos en la comunidad científica internacional por el estudio de la interpretación genética de discontinuidades estratigráficas (incluyendo las superficies de paleokarst).

También hizo propuestas de modelos de evolución del margen continental sudibérico, con especial atención a las fases de rifting. A ellos se añaden los Cálculo de la paleobatimetría de los depósitos pelágicos mesozoicos en los márgenes continentales alpinos; y los modelos de interrelación entre el vulcanismo submarino y la sedimentación basados en los materiales del Mesozoico de las Zonas Extenas Béticas y su Metodología de reconocimiento de eventos en el registro estratigráfico y su aplicación como criterio de correlación.

Fue Presidente del Grupo Español de Sedimentología (1972-1975). Presidente de la Sociedad Geológica de España (1986-1988). Editor Principal de la Revista de la Sociedad Geológica de España (1988-1992). Presidente de la Comisión evaluadora de proyectos de investigación, DGICYT (1988-1991). Académico Numerario de la Academia de Ciencias de Granada (desde 1990), de la que ha sido secretario (1991-1994) y vicepresidente (2005-2007). Premio Andalucía de Investigación «Plácido Fernández Viagas» sobre temas andaluces (2009). Doctor Honoris Causa por la Universidad de Jaén (2014). Académico Correspondiente de la Real Academia de Ciencias de España (1994-2001), hasta su nombramiento como Académico Numerario y presidente de su Sección de Naturales (2008-2010). Pasó a Supernumerario a petición propia.

Muchos de los que fuimos sus alumnos sentimos su pérdida y agradecemos todo lo que hizo para nuestra formación científica y profesional. Descanse en paz.

