'Tu ocio me suena' conquista Ciencias del Deporte

Sara Bárcena Hernández Granada Jueves, 27 de noviembre 2025, 00:33

«Se rumorea una bomba digital. Un profesor podría ser secuestrado. Habrá 90 niños entrando, secuaces abajo, secuaces arriba. Cuando estén todos dentro, se apagarán las luces». Así arrancó la 'actuación' de Los camaleónicos en la novela gala de 'Tu ocio me suena', el concurso que ha conquistado la Facultad de Ciencias del Deporte de la Universidad de Granada. ¿El culpable? Pepe Mora. Profesor de Actividades Recreativas y de Tiempo Libre, ha convertido su asignatura en un auténtico programa de televisión.

Los camaleónicos, «el grupo que deleita con sus obras audiovisuales», presentaron el plan perfecto para entretener a los estudiantes del IES Juan XXIII que asistirán a la final. Para tener 'feedback' directo, un código QR los guiará a un breve formulario anónimo, pero la idea no acabó de convencer al jurado, formado por Los cuatro fantásticos. «¿Cómo van a escanear un QR si los niños en el instituto no tienen móvil?».

«Me enorgullece ver que después de nueve galas estáis haciendo muy buenas preguntas, relacionadas con lo que estáis viendo y que a partir de la rúbrica hay que cuestionar», les felicitó el profesor. «A estas alturas, todos los alumnos han pasado por todos los roles. Al principio, metían la pata, yo lo grababa en vídeo y se lo enseñaba. Poco a poco se han ido soltando y sabiendo aprovechar las oportunidades que les da el concurso», compartió Pepe Mora con IDEAL.

Por el escenario pasaron El cuarteto sin-vergüenza y su Timeswitch, un pack para mantener la atención de alumnos desconectados o hiperactivos disponible en La tienda en clase, y también Frente atrevido, que convirtió el aula en una hoguera de campamento en la que, con música y mucho humor, explicaron, entre otras cuestiones, la importancia de activar el protocolo PAS (proteger, alertar y socorrer) y aplicar las normas de convivencia.

Este grupo, precisamente, ganó la fase de ayer. Como premio, un cheque de 20 euros para destinar a la asociación que prefieran. Pero una compañera sugirió subirlo a 25 por grupo. Sumaron 175 euros que dividirán entre una asociación de Lanzarote que lucha contra la violencia de género y El gran reto de Martín, un granadino de 12 años con una enfermedad rara que necesita una operación de cadera.

Pistas por Granada

No es la primera vez que Pepe Mora tumba la idea que los alumnos tienen de esta clase. «Cada año es una propuesta. Combino elementos de juego y empiezo una campaña de intriga. Me gusta basarme en cosas que conocen y 'Tu cara me suena' me daba mucho juego con el duelo, que dos grupos se baten con el mismo tema, y el pulsador, que asigna de forma aleatoria el rol y la temática de cada grupo en la gala siguiente», explicó.

«Otros años hemos visto gente liándola, pero no nos imaginábamos esto. El primer día, por la tarde, nos mandó un correo con una pista en Granada. Nos juntamos un grupo que ni nos conocíamos y fuimos siguiendo claves hasta que entendimos que iba sobre el concurso», señaló Natalia Herrera, de Los camaleónicos. Cada calle empezaba por una inicial del programa, escucharon la melodía al revés y a las ocho y once (en 2011 se estrenó) se encontraron todos en el mismo sitio.

Este profesor se aprendió sus nombres antes de la primera clase. «Esto va a ser diferente», pensó Paco Puertas. Al joven le recomendaron esta clase por su forma de ser. «Soy sinvergüenza, no me cuesta expresarme. El de presentador era mi rol soñado», admitió. Ayer, lo consiguió después de nueve galas. En este tiempo, la relación entre todos se ha vuelto más personal. «Esto no ha sido solamente una asignatura».

«Seguramente me habréis visto años anteriores por la Facultad como una persona más fría, tímida. Espero que con la actuación de mi grupo sepáis que no es así. Estoy aquí para lo que necesitéis», aprovechó a decir otro alumno. Todos coincidieron. «Esto es solo el principio de una gran aventura».

