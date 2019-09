La Ciencia es cosa de niños y mayores

«Me lo contaron y lo olvidé; lo vi y lo entendí; lo hice y lo aprendí». Una frase atribuida a Confucio que Juan Manuel Medina, profesor del departamento de Ecología de la Universidad de Granada (UGR), repite en el embarcadero, cerca del bullicio del Paseo del Salón donde los niños de diferentes colegios e institutos, huelen, ven y tocan la Ciencia. La noche europea de los investigadores ha comenzado de buena mañana. Desde las diez, los escolares atendían a las explicaciones de los investigadores (a lo largo de hoy y mañana hasta 500 participan en este gran evento de divulgación científica) y respondían a sus preguntas.

Un niño de no más de diez años celebraba como un gran triunfo (como celebran los goles, aunque a algunos investigadores esa comparación no les guste) su respuesta correcta a que el limón, que había olido, era gaseoso y no líquido como había dicho su compañero de silla. Otros, en otra 'carpa', no despegaban los ojos del alfabeto árabe y en otro stand un pequeño comentaba que le iba a contar a sus padres, cuando llegara a casa, que las estrellas azules 'calientan' más que las rojas. Esa lección la estaban aprendiendo en el espacio del Instituto de Astrofísica.

De esa Ciencia que se ve y que se hace aprendían en el embarcadero de la mano de Juan Manuel Medina y de Manuel Jesús López, otro profesor del departamento de Ecología de la UGR. Los estudiantes observaban a través del microscopio y además subían a las barcas para saber cómo se hacen los muestreos. «Hay que sacar la Ciencias de los laboratorios y aulas», defendía Medina. Investigador también en el Instituto del Agua apuesta por que los estudiantes salgan de las clases y hagan cosas. «La palabra es hacer», anotaba.

En el Paseo del Salón otro grupo de escolares se esforzaba en hacer un puente de da vinci. Combinando piezas tenían que poner en pie una estructura. Y otros escolares comentaban voz en grito que: «Nos han dicho que la malaria se ha cargado a la mitad de la humanidad». Mientras otros aprendían como «la inteligencia artificial es el futuro del mundo».

Un grupo de estudiantes de Montefrío y de Íllora dedicaron gran parte de la mañana a la Ciencia del pensar. A la Filosofía. Inma, la profesora, fue la primera en presentarse y decir lo que más le gusta: «Ver una buena película». Los alumnos Iván, Marta, Lucia… fueron recitando sus nombres y gustos (música, gimnasia rítmica, estar con sus amigos, dormir…). «Yo no voy a decir lo que tenéis que decir ni pensar, lo vais a decir todo vosotros», les comunicó Inma. Y tanto que lo dijeron. Tras el visionado del videoclip de la canción Reproches de Ayax y Prok hablaron de amor, de celos, amistad, confianza… Las reflexiones fueron de lo más interesantes. Respetando el turno de palabra y exponiendo con argumentos desde su perspectiva. Sobre los celos dejaron claro que «si confías no puede haber celos». «Siempre son negativos». Lo son, apuntaron, en las parejas, en la amistad y en todos los ámbitos. La Ciencia es también la Filosofía y el pensamiento y estos estudiantes esta mañana han aprendido a respetar la palabra de los más, a exponer sus ideas y la importancia del pensamiento.

Laura García, del departamento de Medicina Preventiva y Salud Pública de la UGR, contó cómo se puede hacer cocina saludable en frío. En concreto dulces con frutos secos, cacao en polvo o coco. Almendras, nueces, avellanas, uvas y ciruelas pasas, coco y cacao en polvo. Todo eso triturado se puede mezclar (como si fueran croquetas o albóndigas) y hacer el dulce que está «delicioso». «Más natural y con muchas menos calorías», explica Laura García. Es comida tanto para los niños como para los padres o abuelos.

Las actividades de la noche europea de los investigadores continúan durante toda la tarde-noche. Hay cientos de actividades y unos 500 investigadores dispuestos a que toda la ciudadanía sepa qué hacen en sus laboratorios y como la Ciencia está presente en el día a día. A partir de las cinco de la tarde habrá microencuentros, actividades para los más pequeños y no faltará la música y los experimentos. El sábado, día 28, habrá nuevas actividades en el Carmen de la Victoria y diferentes visitas guiadas por la ciudad en la que los investigadores serán los 'guías'.

Investigadores de la UGR, la Estación Experimental del Zaidín, Escuela de Estudios Árabes, Genyo, Instituto de Astrofísica, entre otras instituciones, están este fin de semana llevando la Ciencia a la calle y explicando qué hacen en sus laboratorios. La noche europea de los investigadores es un proyecto de divulgación científica promovido por la Comisión Europea dentro de las acciones Marie Sktodowska-Curie del programa Horizonte 2020, que tiene lugar simultáneamente en más de 370 ciudades europeas desde 2005. En la comunidad autónoma, la programación ha sido diseñada conjuntamente desde 13 instituciones científicas con sede en Andalucía, coordinadas por la Fundación Descubre.