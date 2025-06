Madre y graduada en Medicina

Andrea G. Parra Granada Domingo, 22 de junio 2025, 00:10 Comenta Compartir

No quiere que este reportaje la ensalce. No quiere ser el foco. María Rodríguez (23 años), graduada en Medicina por la Universidad de Granada (UGR), quiere que estas líneas sirvan como un «abrazo de aliento» a aquellas personas que atraviesan situaciones extraordinarias. María es graduada en Medicina desde hace unos días. Lo ha conseguido con su promoción, la de 2019-2025. Fue madre en cuarto curso. En 2023 nació Tomás. Ha tenido que esforzarse mucho y tener ayuda, pero lo ha logrado.

Ha compatibilizado la crianza con los estudios. Creía que iba a necesitar un curso más, pero lo ha conseguido sin alargarse. Ha terminado con sus compañeros de promoción. Relata que es una carrera que requiere una dedicación muy alta y ella ha visto a personas con todo tipo de circunstancias, por eso, apunta estas situaciones para dibujar la realidad de una Universidad que no es solo la de jóvenes que solo tienen que dedicarse a estudiar. Por eso, el mensaje que quiere destacar es que «se puede», aunque haya que esforzarse mucho.

María participó el pasado 24 de mayo en la ceremonia de graduación con su clase en el palacio de congresos. El día 13 de junio hizo su último examen de la carrera. En el segundo semestre de cuarto no hizo exámenes por el nacimiento de su niño. Tenía cuatro asignaturas. Dos las hizo con las de quinto y otras dos en sexto, que es el año del rotatorio. Y María no descansa. Bueno, un fin de semana. El día 16 de junio comenzó a prepararse el MIR.

También será diferente. En la academia el horario de estudio es de ocho de la mañana a diez de la noche. María admite que ella no podrá cumplirlo. Estudiará por las mañanas y por las tardes un par de horas. Cuenta que desde que Tomás habla, cuando se iba a la biblioteca para los exámenes de la carrera, por ejemplo, le decía: «Mamá, no». Y es que este tiempo en la Universidad no ha sido fácil. Ha habido mucho conflicto interno por estar estudiando con su bebé. Pese a todo lo ha logrado. Consiguió aprobar su titulación y tiene la convicción de que no se ha perdido nada.

En este tiempo ha tenido la ayuda de su pareja, de sus padres y de sus amigas. Recuerda que en quinto estuvieron viviendo los tres con sus padres, en casa de los abuelos. Después se independizaron. En su clase sus compañeros han facilitado que pudiera tener los apuntes y le han acompañado en lo que ha necesitado. Iba a los seminarios que eran obligatorios, pero a clase no tanto porque aprovechaba para estudiar. Han sido muchas, pero en primera fila han estado Alicia, Lidia, Eva, Yoli, Inma y las dos Marías, cuenta.

Esta joven granadina tiene claro que han sido tiempos difíciles, pero ha merecido la pena porque cree que mucho peor hubiera sido abandonar. Ha terminado la carrera por ella, pero también por su bebé. En este tiempo, Tomás ha ido alguna vez a la facultad, en el campus del PTS. Poco. En 2023, cuando María fue con su bebé a la celebración del Lucas, reivindicó mayor apoyo a las madres estudiantes en la Universidad granadina. A día de hoy lo sigue solicitando. «No existe un marco que contemple la situación de las estudiantes que son madres, y no debería depender solo de la comprensión de unos profesores concretos. La Universidad debe apostar por la inclusividad, que también es esto», reclama. María no titubea al contar que ella lo que quiere es ser buena madre y buena médica. No quiere renunciar a nada de esas dos facetas en las que siempre se empleó a fondo.

