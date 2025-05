Se buscan las orlas perdidas de los historiadores del arte de Granada

José E. Cabrero Granada Domingo, 4 de mayo 2025, 23:47 Comenta Compartir

Salvador Gallego (Melilla, 1961) coloca la carpeta azul sobre la mesa y retira poco a poco las gomas. «Mira, esta por ejemplo es la orla de 2000-2005». Fue un curso al que le tiene especial cariño porque los alumnos le eligieron como padrino de la promoción. «Y esta otra –sigue– es más antigua, de 1980-1985… ¡La mía!», exclama divertido. Gallego lleva 30 años en el Departamento de Historia del Arte de la Universidad de Granada. «Doy clase de Fuentes de la Historia del Arte que, básicamente, trata sobre el origen de la información: archivos literarios, sonoros, iconográficos…». Archivos como las orlas, esas fotografías que todos los años se toman los alumnos que se licencian. Ya saben: retratos individuales de toda la clase con nombres y apellidos. Un documento con un gran valor a la hora de trazar la historia de un lugar, la facultad, por el que cada año pasan centenares de personas. «¡Pues resulta que no tenemos todas las orlas!».

En 2026, la facultad de Historia del Arte celebra su 60 aniversario. Bodas de diamante, nada menos. El programa aún no está cerrado, pero habrá una gran fiesta, exposiciones, recuerdos compartidos… Sin embargo, el comité organizador se ha propuesto un reto: conseguir todas las orlas de las 60 promociones antes de la celebración. Aunque pueda parecer una tarea fácil, nada que ver. De hecho, según indica Gallego, la única facultad que tiene todas las orlas archivadas es la de Farmacia. «Me estoy encargando de buscarlas. He encontrado bastantes, pero no todas».

Además de preguntar a antiguos alumnos y profesores, Salvador ha visitado los estudios fotográficos de Torres Molina, Tecnofoto, Foto Taller y Foto Cámara, los sitios habituales donde se hacen estas orlas. Sin embargo, hay doce orlas que siguen perdidas y no hay manera. De ahí que haya colgado el cartel de 'Se Buscan'. «Pensamos que si pedíamos ayuda por redes sociales, lo mismo aparecían las orlas que nos faltan». Y ojo, porque hay recompensa: por cada orla localizada, cinco euros. «Es una gracia que hemos hecho –ríe Gallego–. Pero si nos ayuda a tenerlas todas, genial».

El cartel de 'Se busca' y algunas de las orlas localizadas.

El objetivo, más allá de exponer todas las orlas el día del 60 aniversario, es guardarlas en el archivo departamental. «No tenemos nada parecido y es información muy útil que merece la pena guardar bien».

Biografías

A Salvador Gallego le apasionado rebuscar en archivos, completar líneas temporales y escribir sus historias. «Mis temas de investigación son la arquitectura y el urbanismo contemporáneo… pero últimamente me he centrado mucho en las biografías». El melillense ha escrito la vida de personajes como Enrique Nieto, Cándido Lovera o la Divina Infantita. Su último libro es 'Epístolas de un aprendiz de acólito practicante e (im)penitente', una recopilación de personajes y anécdotas con los que el historiador se ha encontrado en el interior de las iglesias.

De todas maneras, todos los textos de Gallego pasan antes por su perfil de Facebook, donde mantiene una estrecha relación con sus lectores y seguidores. El mismo sitio donde pensé, claro, que sería buena idea buscar las orlas perdidas de su facultad.

Temas

Melilla

Arte