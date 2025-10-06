Máxima eficacia a falta de que se estrenen aún los dos delanteros

José Ignacio Cejudo Granada Lunes, 6 de octubre 2025, 00:06 Comenta Compartir

1. Los aficionados del Granada fotografiaban el marcador de Los Cármenes como si alguien los estuviera grabando a ellos. Cinco goles en media hora no se ven todos los días; de hecho, solamente había pasado en ese periodo de tiempo contra el Badalona en la temporada 1940/41 y con el Melilla en la 1953/54, ambas también en Segunda división pero en el viejo estadio, de acuerdo al estadístico 'Ighalopedia'. Lo que siguió, sin embargo, fue más decepcionante.

2. Los rojiblancos tuvieron una eficacia máxima, algo inaudito durante el presente curso y que, aun así, esconde letra pequeña. Ninguno de los dos delanteros en la plantilla marcó tanto alguno en la 'manita', al permanecer secos tanto Jorge Pascual pese a sus 75 minutos contra la Real Sociedad B y también Moha Bouldini para el último cuarto de hora. El almeriense doble en minutos al marroquí por ahora, con más de 400 ya, y este último sí asistió al menos a Pau Casadesús en Málaga aunque pareciera sin querer.

3. El Granada quiso firmar un delantero más durante la última jornada de mercado tras rescindir contrato Shon Weissman, pero Carlos Espí prefirió quedarse en el Levante y Etienne Eto'o recaló en el Mirandés con una cláusula por minutos. Sin refuerzo alguno finalmente, tarea pendiente para el invierno, Pacheta descargó la responsabilidad de Pascual o Bouldini sobre los hombres de la segunda línea y lo cierto es que esta respondió frente a la Real B. Al doblete de Souleymane Faye como goleador aún inédito le siguieron los estrenos también de Rubén Alcaraz y Oscar Naasei y una nueva muesca de Álex Sola, que ya marcó en Burgos. Con dos tantos como el extremo senegalés permanece Pedro Alemañ, tras los de Martin Hongla, Pablo Sáenz o Pau Casadesús.

4. Por lo pronto, el equipo tiene ya varias certezas a las que agarrarse. Una de ellas es Alcaraz, con bastón de mando pese a llegar con el mercado cerrado; otra, Sola. El centrocampista aporta el oficio que tanto se echó en falta en partidos anteriores, pese a faltarle todavía el ritmo que le ahorrará algún despiste, mientras que el extremo anda con tanta motivación que ni dudó en celebrar su gol al filial en el que se formó mientras se multiplicaba por la banda derecha tanto en ataque como en defensa desde el rol de extremo que parece sentarle más natural que el de lateral pese a lo que dicen quienes mejor le conocen.

5. A ellos podría añadirse perfectamente a Baïla Diallo, cuya vuelta fue tan agradecida como las irrupciones de Alcaraz y Sola, así como los progresos de Oscar, Alemañ o Faye. El lateral izquierdo continúa renqueante de sus molestias musculares, no obstante, de ahí su sustitución al descanso con el preocupante rendimiento posterior de Diego Hormigo como alternativa.

6. Las dos victorias consecutivas con las que el Granada inaugura su casillero de triunfos confirman que Pacheta tiene ya un 'once', pese a la inevitable entrada de Bouldini por Pascual en cuanto el tobillo maltrecho del marroquí lo permita. Los rojiblancos tenían hasta seis futbolistas 'tocados' durante la 'manita' -y otros dos con gastroenteritis' así que Pacheta activó pronto el carrusel de cambios, pero los cambios generaron más dudas que otra cosa. Ni Manu Trigueros ni José Arnaiz justificaron más minutos y Hormigo sufrió demasiado como lateral izquierdo, en concreto.

7. Pacheta no desveló quiénes eran los futbolistas con molestias ni tampoco aquellos con gastroenteritis, pero resultó significativo que prefiriera recuperar a veteranos como Trigueros y Arnaiz -este último, sin minutos en las dos jornadas anteriores- antes que a Luka Gagnidze o a Sergio Rodelas. Tampoco jugaron Pablo Sáenz ni Martin Hongla, titulares en encuentros previos. Un panorama muy distinto, en definitiva, al de la inauguración del curso con el Deportivo de La Coruña con apenas tres jugadores del primer equipo en el banquillo por los problemas para inscribir fichajes.

8. Aunque la 'manita' lo camuflase, la segunda parte del Granada contra la Real B demostró que sigue sin ir tan sobrado como para bajar los brazos durante los partidos. También a Luca Zidane le volvieron las dudas en dos disparos que se le escurrieron tras su partidazo en Huesca. El equipo acumula cinco jornadas en las que no merece perder, sin caer efectivamente más que con el Leganés en Los Cármenes, pero ese tramo con el filial donostiarra recordó a las fases de competitividad de las cuatro primeras hasta la reacción en Málaga.

9. La reconciliación con Los Cármenes vino precedida por tres derrotas esta temporada, tras las dos con otros dos empates de la pasada. Los rojiblancos salieron de aquel mal arranque con dos victorias consecutivas en casa ya con Fran Escribá, y ahora esperan emularlo con otra secuencia triunfal sin cambiar de entrenador.

10. La visita de Las Palmas ofrece al Granada la oportunidad de dar un golpe sobre la mesa ante un recién descendido aún con dudas tras la caída. Al Leganés le bastó con poco para llevarse los tres puntos del Zaidín. Los rojiblancos esperan haber aprendido la lección.

