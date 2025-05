El Granada no aprende fuera de casa

José Ignacio Cejudo Granada Domingo, 4 de mayo 2025, 23:46 Comenta Compartir

1. Ganar de aquella manera en Albacete y Cartagena no sirvió de nada al Granada, visto lo visto en Málaga. A falta de solamente cuatro jornadas ya para la conclusión del campeonato, el conjunto rojiblanco sigue sin aprender las lecciones que le dejan sus partidos a domicilio ni tan siquiera cuando acaba llevándose los tres puntos. La carencia de ambición y argumentos volvió a fagocitar al equipo que dirige Fran Escribá a domicilio, sin milagros de Diego Mariño esta vez. El Almería no falló y apeó al Granada del 'play off'.

2. El guion inicial del encuentro en La Rosaleda fue idéntico a los del Carlos Belmonte y Cartagonova. El ímpetu de los rivales en sus estadios arrincona al Granada, más preocupado por mantener la igualdad en el marcador y no cometer errores que por replicar a sus adversarios.

3. El Albacete no se fue con ventaja al descanso porque la suerte no lo quiso, y dos goles inmediatos de los rojiblancos sentenciaron a la vuelta. Otros dos tantos exprés permitieron remontar un tanto inicial en contra siete días después. Sin tiros a puerta en el último derbi de la temporada, no hubo respuesta alguna a la diana de penalti de Antoñito Cordero.

4. La parsimonia de las puestas en escena del Granada fuera de casa resultan aún más graves desde que el equipo se despliega en torno a tres centrocampistas. En Málaga, de hecho, los rojiblancos tuvieron superioridad numérica en esa franja ante el doble pivote blanquiazul, pero no supieron interpretarlo y David Larrubia enloqueció a Sergio Ruiz como ancla. Escribá lo achacó a la pérdida de duelos individuales, eufemismo de una actitud pobre.

5. Sin control del juego, el entrenador se resignó al sacrificio del desnortado Martin Hongla por Borja Bastón y estirar a su equipo hacia el área. De algo sirvió porque el Málaga dio un paso atrás ante el juego directo rojiblanco, aun sin claridad en las combinaciones. Los balones que Lucas Boyé y su acompañante recién ingresado consiguieron bajar permitieron progresar a Giorgi Tsitaishvili y a Abde Rebbach, pero sin forzar paradas.

6. Escribá arriesgó algo más en su segunda ronda de cambios, con Manu Trigueros por Sergio Ruiz para dejar un doble pivote más creativo con Gonzalo Villar, pero ni eso logró que el fútbol del Granada fluyera pese a inclinar el campo. El técnico volvió a tocar su dibujo a falta de un cuarto de hora con tres centrales, carrileros y Reinier de mediapunta. Una alternativa, con Ricard y Tsitaishvili por bandas, al refresco con extremos naturales que ofrecían Kamil Józwiak y Sergio Rodelas.

7. Con todo, los rojiblancos gozaron de alguna situación de área que ni Bastón ni Ricard aprovecharon. Casi todo lo provocó Trigueros, sin apenas intervención de Reinier.

8. El Granada volvió en Málaga a la casilla de partida de hace un mes, con lo que le costó volver al 'play off'. La próxima visita del Eibar a Los Cármenes sería otra final para Escribá si no fuera porque apenas quedarán tres jornadas después.

9. El ciclo de amonestaciones que Tsitaishvili cumplirá contra el Eibar obliga a Escribá a buscar nuevas soluciones. Lo normal pasa por la recuperación de Stoichkov, toda vez que la entrada de Rodelas desplazaría a Rebbach al costado diestro que tan poco le gusta.

10. Las cábalas del Granada pasan por ganar todo lo que queda para jugar el 'play off', pero aún tiene que pasar por Riazor y por El Sardinero. Y aun si acabara sexto, jugaría las vueltas del 'play off' lejos de Los Cármenes.

Comenta Reporta un error