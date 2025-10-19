Dos 0-0 consecutivos como reflejo de la nueva realidad

José Ignacio Cejudo Granada Domingo, 19 de octubre 2025, 00:12 Comenta Compartir

1. Hacía casi tres años que el Granada no encadenaba dos 0-0 consecutivos, también en Segunda división, y una derrota posterior en Oviedo con superioridad numérica le costó la destitución a Aitor Karanka. Lejos de lo anecdótico, esta vez reflejan bien la nueva realidad del equipo. Pacheta ha conseguido que sus futbolistas blinden la portería propia, más allá de Luca Zidane incluso pese a su reacción a la suplencia contra el Leganés en Los Cármenes un mes atrás, pero los rojiblancos acusan la carencia de definición arriba pese al espejismo de la 'manita' a la Real Sociedad B.

2. El Granada no ha perdido en los cinco últimos partidos, que no es poco, pero tampoco le sobran argumentos como para ganar. Los rojiblancos sí han logrado frenar al menos la sangría atrás, con 15 goles en contra en los seis primeros encuentros de la temporada si se cuentan también los tres del Real Jaén de Segunda RFEF en el Trofeo del Olivo. Hasta el empate en Burgos, Pacheta necesitaba que sus futbolistas marcaran al menos dos tantos para puntuar. Y la primera portería a cero tardó siete jornadas.

3. No fue con tres centrales –como con Málaga y Leganés, con dos goles en contra de cada uno– sino con tres centrocampistas como el Granada dio con la tecla de la solidez. Los rojiblancos llevan cuatro jornadas consecutivas con los mismos jugadores de campo, más allá del reemplazo de Iker García por Luca al irse con Argelia, y serían cinco de no ser por la gastroenteritis que afectó a Sergio Ruiz en Burgos para entrada de Martin Hongla.

4. Luca tuvo mérito en el empate de Andorra, con un paradón en concreto a Jastin, pero su portería a cero –la segunda de la temporada tras la de Huesca– tuvo la misma explicación que la del joven Iker García con la UD Las Palmas. El Granada ha encontrado el equilibrio atrás al menos y sus futbolistas están puliendo los errores groseros que desencadenaron las tres derrotas con las que empezó el curso, como las expulsiones por partido.

5. Buena parte de esa fiabilidad la conceden el triángulo que vienen formando Manu Lama y Oscar Naasei con Rubén Alcaraz, inseparables hasta para las fotos de equipo previas a los pitidos iniciales. El único rival que le ha tirado más de tres veces entre los tres palos al Granada desde septiembre fue la Real Sociedad B, con ocho, y ya tras haberse llevado el 'manotazo'.

6. Pacheta, sin embargo, quiere ir a más. Su equipo fue extremadamente prudente en Burgos y Huesca, las dos salidas consecutivas que lo fortalecieron contra pronóstico, y se soltó la melena contra un filial al volver a Los Cármenes. Esa vocación protectora regresó con la visita de Las Palmas al encontrarse Iker García bajo palos y, de alguna forma, también en Andorra al concederse cierto dominio del balón al conjunto local. Ahora anhela que los suyos pasen al ataque.

7. El entrenador del Granada visualiza en el derbi con el Cádiz del próximo sábado en Los Cármenes la ocasión perfecta para dar un golpe sobre la mesa. Aun así, él es el primero que asume que los suyos no pueden retroceder hacia la versión inocente de las primeras jornadas, y menos con lo que tiene arriba. Cualquier gol en contra sigue siendo pecado mortal para los rojiblancos, que no pueden consentirse el lujo de encajar para ganar partidos.

8. Pasan las jornadas y, más allá del brindis al sol con la Real Sociedad B, cuando entró todo durante media hora de éxtasis, el Granada echa cada vez más en falta referentes goleadores en su plantilla. Solamente dos futbolistas, Álex Sola y Pedro Alemañ, han marcado en más de un partido al repartir sus dos tantos a diferencia de Souleymane Faye, que se aprovechó del filial 'txuri urdin' con un doblete. Los demás fueron aportaciones concretas de Pablo Sáenz, Alcaraz, Hongla, Pau Casadesús y Oscar incluso.

9. Quedan pendientes de estrenarse aún los dos delanteros naturales con los que cuenta el equipo, tanto Jorge Pascual como Moha Bouldini, además de José Arnaiz. El 'ex' del Villarreal volvió a gozar de un cabezazo ideal en Andorra, como en Málaga, con impacto esta vez pero directamente hacia el portero. Antes fue Faye quien desaprovechó dos duelos con Aron. Sin apenas continuidad Bouldini por sus problemas en los tobillos, una lesión muscular apartó a Arnaiz después de haber perdido ya la titularidad pese a mostrarse como uno de los pocos con determinación para definir arriba hasta entonces.

10. El derbi con el Cádiz supondrá un nuevo desafío para el Granada de Pacheta. Esta vez le visitará un equipo paciente que buscará la equivocación local. Si la UD Las Palmas salió ya inmaculada de Los Cármenes como el equipo menos goleado del fútbol profesional español, el otro conjunto amarillo de la división de plata no le va a la zaga al conceder un único tanto más. Los rojiblancos se verán obligados a buscar soluciones con insistencia y revulsivos eficaces ante la previsión de un partido largo, sin cometer por el camino ninguna de las pifias que ya les costaron derrotas en agosto. Y al Cádiz le bastan diez goles para ir líder.

