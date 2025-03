Un aspirante endeble incluso con ventaja

José Ignacio Cejudo Granada Domingo, 30 de marzo 2025, 00:13 Comenta Compartir

1. Un partido más, y ya van ocho esta temporada, el Granada desperdició su ventaja en el marcador y se quedó sin ganar. En Tenerife, como ya le pasó en Los Cármenes con el Albacete para inaugurar el campeonato o en Almería, además perdió al verse remontado. Esa endeblez también le impidió pasar del empate contra Deportivo, Elche, Málaga, Burgos y Zaragoza, salvando sobre la bocina al menos las otoñales ante Castellón, Eldense y Sporting. Una vulnerabilidad que impide tomarse a los rojiblancos como a un aspirante serio al ascenso a Primera división, ni tan siquiera al 'play off'. Fran Escribá seguirá al frente por lo pronto.

2. El bagaje del Granada fuera de casa viene siendo paupérrimo, superado por otros nueve equipos en cuanto al rendimiento a domicilio e incluso poro en apuros por la permanencia como el Zaragoza, pero tampoco en Los Cármenes aflora la solidez que sí permitió el título en 2023. Los rojiblancos no pasan del quinto puesto entre los locales. Duelos directos en el Zaidín como el del derbi con el Almería del sábado que viene o el del Elche que cerrará abril pueden devolver la ilusión a la afición o bien enterrarla de cara al desenlace en mayo. Entre un encuentro y otro se visitará al Cartagena colista, pero ninguna salida parece tranquila visto lo visto en Tenerife.

3. El Granada se las prometía muy felices al descanso en el Heliodoro Rodríguez López, y pudo incluso sentenciar a la vuelta. Sin embargo, a los rojiblancos les faltó la efectividad que sí los salvó para su última victoria fuera, en Elda, donde pese al 0-3 también acusaron la falta de control. A esa salida le siguió el empate de Huesca en inferioridad numérica y las tres derrotas que ahora se encadenan tras las de Córdoba y Cádiz.

4. El gol en propia puerta de Manu Lama, al desviar un disparo que se iba fuera del exrojiblanco Yann Bodiger, dio una vuelta radical al partido en Tenerife. A los rojiblancos les temblaron las piernas y el juego se inclinó hacia la portería de Diego Mariño. La reacción de Fran Escribá a los diez minutos del empate consistió en el sacrificio de Manu Trigueros cuando parecía el mejor, sin aparentes síntomas de cansancio, y por tanto de la reunión de tres centrocampistas para recuperar con el internacional Giorgi Tsitaishvili la formación con dos mediocentros, dos extremos y dos delanteros. Si tuvo algún efecto, fue adverso.

5. El siguiente mazazo fue la expulsión de Lama, triste protagonista de forma accidental. Sin esperar ni a que se reanudase el juego en esa ocasión, el entrenador acometió dos nuevos sacrificios por los de Abde Rebbach y Stoichkov para darle a Miguel Rubio la compañía de Loïc Williams en la zaga y auxiliar a Rubén Sánchez con Ricard. No hizo falta que hubiera penalti, con todo, para que el castigo fuera letal al sorprender Luismi Cruz a Mariño por su palo, doblándole una mano que pudo ser más firme.

6. Sin más artilleros que Lucas Boyé ya en el campo, y Tsitaishvili visiblemente fatigado tras jugar con Georgia, Escribá optó por refrescar la medular con el canterano Juanma por Gonzalo Villar y por retirar al lateral derecho con el que había empezado y meter a Borja Bastón para que cazara algún balón a la olla. Sin embargo, nadie le puso ni una pelota potable, con Sergio Rodelas en el banquillo.

7. Escribá volvió a reprochar otro error grave de uno de sus futbolistas, como en Cádiz entre otras comparecencias anteriores aunque sin personificar. Esta vez pasó más desapercibido, pero la expulsión de Lama vino de una pérdida evitable de Rebbach en la medular. Acto seguido, volvió a verse sustituido mal que le pese.

8. Sin Sergio Ruiz contra el Almería por ciclo de amonestaciones, al Granada le urge recuperar a Martin Hongla si quiere mantener el trivote que le viene funcionando, también en Tenerife hasta la salida de Trigueros. Todo pasa por su reconciliación con el entrenador.

9. Sin Lama tampoco, sí parece obvio que Loïc Williams recuperará la titularidad en la zaga. Otra incógnita será si vuelve a encajarse de inicio a Tsitaishvili, que amenaza los puestos de Stoichkov y Rebbach. El '10', que costó 2,5 millones y es muy defendido por Escribá, lleva ya varios partidos luciendo bastante menos que el otro refuerzo invernal procedente del Alavés aunque cedido.

10. Como sea, el Granada volverá a Los Cármenes sin margen de error tras la enésima decepción del curso. Huesca y Oviedo pueden alejar el 'play off' a cinco puntos si ganan en casa a Sporting y Málaga respectivamente este domingo. De nada sirve mirar a otros, no obstante, si no se resuelve lo propio.

