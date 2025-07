«Obi es un mediocentro muy agresivo pero no exento de calidad»

José Ignacio Cejudo Granada Miércoles, 23 de julio 2025, 13:24 Comenta Compartir

Uno de los grandes desconocidos durante la ya presente pretemporada del Granada, más allá de algunos de los propios fichajes, es el mediocentro nigeriano Anthonymario Oluebubechukwu Obi. Y no porque pase desapercibido, al medir 1,90 metros. A sus 19 años todavía, recaló en el club durante el pasado invierno procedente del Moralo extremeño de Tercera RFEF y terminó la temporada en el Juvenil A que alcanzó los cuartos de final de la Copa del Rey de División de Honor. Algo debió verle Pacheta cuando decidió citarle este verano. Nada que sorprendiera al presidente de su antiguo club, Horacio López: «Sabemos que es un entrenador que apuesta por los chavales y nosotros ya confiábamos mucho en sus posibilidades cuando se fue para allá». Ya debutó contra el Orlando Pirates.

Obi, como allí le conocen, desembarcó en Europa hace aún menos de un año gracias al representante Peter Ejiasi a través de la agencia Pintex Sports. «Es uno de los mejores ojeadores de África y suele ofrecernos chicos a los que incorporamos una vez cumplen los 18 años y tras hacerles seguimiento por vídeos. Con él bastaron dos o tres entrenamientos con nuestro equipo juvenil para comprobar lo que ya habíamos visto y que saltara al primer equipo», rememora el presidente del Moralo. «Nos sorprendió mucho y lo pudimos disfrutar muy poco», se resigna.

El responsable de los ojeadores del Granada, Rafa Salguero, conoce bien al Moralo. «Es el número uno, como profesional y como persona con los chavales, y sabe cómo trabajamos la cantera africana. Siempre está pendiente», apunta Horacio López. Le bastaron unos pocos partidos de la primera vuelta para pactar su traspaso a mitad de curso, atando al mediocentro con un contrato largo, a través de una gestión que también llevó a Granada al central Christ Daniel para el Recreativo. «Colaboramos con gusto. Para nosotros es un orgullo que nuestros jugadores vayan allí y ojalá Obi debute para beneficiarnos», reseña.

El presidente del Moralo describe a 'Anthony' Obi como a un mediocentro «posicional y muy agresivo, a más no poder, pero no exento de calidad porque también tiene buen toque de balón». «Para mí es un '8' por su llegada a lo 'box to box' porque además tiene buen disparo aunque también puede jugar de '6', por delante de la defensa. Me recuerda a Christantus Uche, que también vino a Europa con nosotros y acabó en el Getafe después de irse al Ceuta; quizás con algo menos de fuerza física, porque es muy espigado, pero con un despliegue similar», desgrana.

«Obi es un jugador hecho ya, más allá de que tendría que arriesgar un poquito más en ataque porque por su calidad tiende a hacerlo todo muy fácil, pero seguro que Pacheta le saca algo más», incide Horacio López. «Creo que el fútbol está cambiando mucho en los últimos años, como se vio en la final del Mundial de clubes, y él puede adaptarse muy bien a ese ida y vuelta permanente con tantos cambios de posiciones. El talento vale, pero la mezcla con el físico dominará el juego», aventura.

Metódico

El responsable de que Obi llegara a Europa comparte con cariño que su antiguo pupilo posee «la mirada pícara del futbolista profesional». «Desde el primer día demostró lo metódico que es para el entrenamiento, con dos y tres sesiones al día incluso», alaba. «En lo personal, es un chico encantador y muy implicado. Se quedaba a ver los partidos de los equipos de las categorías inferiores y siempre estaba dispuesto a ayudar en lo que fuera, como cada vez que vuelve de Granada porque ya se le ve con más poderío económico. Habla inglés, pero se esfuerza por aprender el idioma. Yo tengo un restaurante y venía a saludarme todos los días y a veces nos quedábamos hablando; es muy cariñoso y agradecido, y con nosotros se ha portado muy bien», se congratula.

Ampliar Dominique Moubeke, ya con el primer equipo. Pepe Marín «Dominique es un africano brasileño» Como Anthony Obi, también procede del Moralo el recién incorporado Dominique Moubeke, ya en dinámica de primer equipo. «Es un '10' al uso, aunque también puede jugar de '8' y '6' por su clase, fuerza y visión. Siempre le defino como a un africano brasileño porque tiene todo lo bueno de los jugadores de su continente y además es muy bueno técnicamente. Tiene mucho descaro y desparpajo; siempre le digo que es un sinvergüenza jugando porque hace cosas que no cualquiera puede», le describe Horacio López. «Creo que va a sorprender», apunta el presidente del Moralo, quien desvela que ya estuvo cerca de firmar en invierno.

Con todo, Horacio López advierte que «resulta difícil aventurar su potencial». «Tiene claras miras hacia el fútbol profesional, pero si juega o no esta temporada con el primer equipo del Granada dependerá también del contexto y de la exigencia del ascenso; si no, tendrá que bajar al Recreativo y no pasará nada porque no es más que su primer año como sénior», asume. Aun así, el presidente del Moralo avisa: «Si Pacheta lo ha llamado es porque tiene opciones, y estoy seguro de que lo hará bien si le da minutos».

