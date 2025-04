Los hermanos Villar preparan su primer duelo fraticida

José Ignacio Cejudo Granada Jueves, 10 de abril 2025, 00:38 Comenta Compartir

Los hermanos Gonzalo y Javi Villar del Fraile protagonizarán este domingo un duelo fraticida en el Carlos Belmonte. Ambos centrocampistas se enfrentarán en competición por primera vez en sus carreras en defensa de sus clubes, Granada y Albacete, después de haber coincidido en el Elche durante algunos meses en 2019. Nunca antes, sin embargo, habían llegado a verse el uno en contra del otro; además, no solamente comparten demarcación sino características. «Será un partido especial», confirmó Gonzalo tras su golazo al Almería en Los Cármenes la jornada pasada.

Cinco años separan a Gonzalo Villar, nacido en 1998, de Javi, de 2003. Ambos comparten formación en la cantera del Real Murcia, pero el ahora granadinista decidió marcharse siendo aún adolescente a la del Elche y de ahí saltó a la del Valencia. Algunos ches quisieron ver en él al heredero natural de Dani Parejo, pero terminó regresando al Elche en 2018. Al año siguiente siguió su ejemplo el hermano menor después de que el Barcelona le dejara sin ficha tras reclutarle. En enero de 2020, con todo, a Gonzalo se lo llevó la Roma por cinco millones de euros.

A Javi Villar llegó a conocerle en Elche el mismísimo Fran Escribá, que ya había tenido a su hermano Gonzalo durante algunos entrenamientos durante la temporada 2014/15 de su etapa anterior. «Es un clon físico; se parecen mucho físicamente. Tiene cosas similares, y puede que algunas hasta mejores», observó por entonces el entrenador ahora en el Granada, sin hacerle debutar finalmente.

El club que fue a buscar a Javi Villar a Elche sería el Real Madrid, pero no para su primer equipo sino para el Juvenil A desde el que escalaría hasta el Castilla. Gonzalo, mientras tanto, alternó dos cesiones al Getafe con otra a la Sampdoria en Italia hasta su traspaso al Granada en el verano de 2023, durante el que su hermano pequeño salió bajo préstamo al Unionistas de Salamanca de Primera RFEF. A la decepción del granadinista por el descenso a Segunda división le siguió la alegría del fichaje de Javi por el Albacete como primera experiencia en el fútbol profesional, con el aliciente de la coincidencia.

Lesión del pequeño en la primera vuelta

Una desafortunada lesión muscular, sin embargo, impidió a Javi Villar rendir visita a su hermano Gonzalo en Los Cármenes por la inauguración del ejercicio. El granadinista, en cualquier caso, apenas jugaría los últimos minutos como revulsivo de Guille Abascal durante la conquista manchega en el Zaidín. Ya de cara a este domingo, sin embargo, ambos cuentan con muchas opciones de coincidir sobre el terreno de juego: el mayor encadena cuatro titularidades con el subidón del golazo al Almería además y el menor ingresó tras el descanso la jornada pasada tras haber completado los dos partidos anteriores. Javi tiene aún pendiente estrenarse de cara a gol, mientras que Gonzalo lleva ya dos tantos.

«De pequeño no me dejabas respirar ni un día pero ahora soy yo el que no se quiere separar de ti», compartió Gonzalo en sus redes sociales con motivo del cumpleaños de Javi en 2023. Este domingo puede tocarles perseguirse por el Carlos Belmonte.

