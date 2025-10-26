El Granada se convierte en un equipo '0,0'

José Ignacio Cejudo Granada Domingo, 26 de octubre 2025, 23:55 Comenta Compartir

1. Tres empates sin goles consecutivos reflejan que el Granada se ha convertido en un equipo '0,0'; quizás un guiño al patrocinio recuperado de Cervezas Alhambra, que por cierto seguirá dos jornadas más, en Valladolid y contra el Zaragoza por el siguiente duelo en Los Cármenes. Los rojiblancos van a más en su innegable progreso, pero resulta imposible ganar partidos y salir de los puestos de descenso sin marcar por mucho que no los pierdan.

2. Nunca hasta ahora había avasallado el Granada a un rival en lo que va de temporada como al Cádiz en el Zaidín, y eso que los amarillos marchan en lo más alto de la Segunda división mientras el equipo de Pacheta continúa en puestos de descenso. Seco todavía Jorge Pascual en punta sin otro delantero disponible que pueda discutir su titularidad, los rojiblancos generaron multitud de ocasiones y muchas clarísimas pero perdonaron en las mismas narices del portero Víctor Aznar.

3. Una faceta en la que el Granada sobresalió contra el Cádiz fue en el balón parado. Un cabezazo a bocajarro libre de marca de Rubén Alcaraz, otros dos más forzados de Manu Lama y alguno de Oscar también incluso pudieron darle la victoria a los rojiblancos, pero ni tan siquiera forzaron paradas. También llegó así la mano de Moussa Diakité a cabezazo de Jorge Pascual que decretaron involuntaria y por tanto no punible en la sala VOR en tiempo récord.

4. Pacheta atribuyó el mérito del balón parado a su segundo entrenador, su inseparable Chema Monzón, y al analista Álvaro Martínez. Sí es muy suyo el crecimiento de aquellos jugadores jóvenes e inéditos en el fútbol profesional español al menos. Cada vez compiten más crecidos y capaces de hacer lo que el burgalés les ve en los entrenamientos.

5. Limados ya tanto los errores groseros como la fragilidad defensiva que costaron las tres derrotas con las que comenzó el campeonato, el Granada sigue construyéndose sobre la portería a cero como garantía para sumar. Quedarse sin marcar, y mantener el 0-0 hasta el final, sin embargo, siempre conllevará el riesgo de que al rival pueda bastarle una acción aislada en el último suspiro. Así estuvo a punto de ganar el Cádiz en un saque de esquina ya durante el tiempo añadido.

6. Pacheta justificó la continuidad de sus diez jugadores de campo titulares por sexta jornada consecutiva más allá de Luca Zidane por la complicidad que vienen mostrando sobre el terreno de juego. El entrenador dio al fin con la tecla, entre la contundencia de Lama, Oscar y Alcaraz para cerrar el pasillo interior, los movimientos de Sergio Ruiz y Pedro Alemañ para aparecer entre líneas y la fiabilidad de las bandas.

7. Un ejemplo claro fue la rectificación del cambio de Manu Trigueros por Alcaraz que llegó a ejecutarse a todas luces. El centrocampista firmado tras cerrar el mercado se ha vuelto absolutamente imprescindible, por mal que le sentara al 'ex' del Villarreal.

8. Al Granada le llega ahora la Copa del Rey, que Pacheta asegura agradecer especialmente para que precisamente aquellos que vienen gozando de menos minutos puedan ganar rodaje competitivo e incluso rebelarse contra la suplencia. La visita al Roda debe servir para que el propio Trigueros, Pablo Sáenz o Loïc Williams traten de recuperar los puestos perdidos en la alineación.

9. También andan especialmente deseosos de protagonismo de inicio otros como Sergio Rodelas, Luka Gagnidze o Diego Hormigo, además de José Arnaiz, que espera completar sin incidentes la recuperación de su última lesión muscular como otra de las alternativas al '9'. Persiste como una incertidumbre la reintegración de Martin Hongla, a quien no se le vio ni pelotear con los suplentes antes del derbi con el Cádiz.

10. Lo que sí parece más que probable es que, con el descanso que Pacheta procurará para sus futbolistas más cargados de minutos, entren en escena varios recreativistas más o menos habituales en la dinámica del primer equipo. Quizás uno de ellos sea el propio punta Rayan Zinebi, titular con el Recreativo ayer en Peligros. Hombres como Oscar, Rodelas o Gael Joel ya poseen ficha 'B', por lo que el entrenador deberá andarse con cuidado para no incurrir en alineación indebida al precisar hasta siete con licencia 'A' como mínimo sobre el campo en todo momento.

