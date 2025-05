«En Granada viví lo mejor, pero ojalá pudiera subir también el Racing»

José Ignacio Cejudo Granada Miércoles, 28 de mayo 2025, 00:02 Comenta Compartir

Germán Sánchez (San Fernando, 1986) vivió sus mejores momentos como futbolista en el Granada, algo que tiene más presente que nunca ahora que acaba de retirarse con 38 años, pero también desea que el Racing juegue el 'play off' de ascenso a Primera división. «Ojalá pudieran subir los dos», suspira, 23 días después de jugar su último partido como profesional con el equipo de su tierra sin impedir un segundo descenso consecutivo ya hasta Tercera RFEF. «Tenía la decisión tomada desde hacía bastante tiempo pero quise cerrar un círculo. También las temporadas malas son lecciones de vida», reflexiona.

«No hay que ser muy listo para saber que en Granada tuve mi pico de rendimiento, jugando incluso la Europa League, pero nada habría sido posible sin todo lo que viví anteriormente», comparte Germán, incapaz de quedarse con un recuerdo en concreto de su larga carrera. «También el Racing es un gran club de una gran ciudad, con lo que conlleva en cuanto a masa social», agrega, muy agradecido por «las gratificantes muestras de cariño» que viene recibiendo tras colgar las botas aunque sí concede que el nacimiento de su hija le atará «por siempre» a los pies de la Alhambra, donde también dejó «muchos amigos».

Germán prevé «un partido de tú a tú» este domingo en El Sardinero. «Los futbolistas de los dos equipos irán a 'full'; espero que haya buen fútbol y goles, aunque seguramente haya un resultado corto por la tensión, y que gane el mejor. El Granada va a más con Pacheta y el Racing anda regular después de una gran primera vuelta, pero allí puede pasar cualquier cosa», atiende.

MÁS INFORMACIÓN El Granada ofrece las entradas para Santander a 20 euros con bus

El exfutbolista tanto del Granada como del Racing tiene presente que a los cántabros les vale el empate, pero conoce a su entrenador, José Alberto, al coincidir con él ya la temporada pasada. «Seguro que salen a ganar», corrobora. El gaditano conoce bien las sensaciones que se viven durante los días previos a esta clase de partidos: «La presión no termina de palparse hasta las últimas horas, pero gestionar detalles como la faceta mental y emocional y la concentración en los primeros minutos de cada parte sobre todo será muy importante».

Germán ya vivió sobre el terreno de juego cómo el Racing quedó apeado del 'play off' tras una derrota en casa del descendido Villarreal B en la última jornada de la temporada pasada. «Fue bastante amargo. Jugárselo todo a una carta hace que aparezcan los nervios, sobre todo entre los más jóvenes; la experiencia se vuelve fundamental. Nos bloqueamos, después de que ya hubiéramos perdido con el Zaragoza en El Sardinero, donde ya pudimos cerrarlo», rememora.

Aunque no ignora el temor que ahora impera entre la afición del Racing por la posibilidad de que vuelva a ocurrir lo mismo este curso, ahora con el Granada, el gaditano defiende que la afición del club santanderino es «muy sabia». «Da clases magistrales sobre todo en los malos momentos; a mí me dejó vivencias espectaculares. Seguro que los 20.000 que vayan estarán a muerte con su equipo los noventa y pico minutos que dure el partido, a 'full' por una oportunidad histórica de volver a Primera. Es un público que empuja bastante y sin duda que se lo tomará con ilusión», anticipa.

Germán sí ascendió a Primera división con el Granada en 2019, a la segunda y ya de la mano de Diego Martínez. «Reunimos jugadores con mucha ambición e hicimos un gran grupo humano, algo que a la larga es muy importante; lo del vestuario se trasladaba al terreno de juego. Y luego, Diego nos sacaba el máximo rendimiento a todos para sobreponernos a cualquier adversidad con mucha creencia en nosotros mismos; nos dejaba los planes de partido muy mascados», detalla. Preguntado por hazañas como la de Nápoles, entre otras, confiesa que ni él ni sus compañeros eran «conscientes de los logros que se estaban consiguiendo».

Pese a tratarse de uno de los capitanes del equipo también la temporada siguiente, con el relevo de Robert Moreno, ignora si Pacheta estaba ya «en la terna de entrenadores» que podían sustituir al 'chamán'. «Nunca fui de leer mucho la prensa», se excusa. «Lo único que puedo decir es que su trayectoria habla por sí sola y ha caído de pie allí. Sé que es un trabajador incansable y se nota que ha tocado las teclas adecuadas sin volverse loco», atiende.

Germán no quiere detenerse ni un segundo en la oferta de renovación que el Granada no le cursó tras aquel descenso de 2022. «No me dio pena cómo salí, ni lo que pasó o lo que no pasó; me quedo con lo positivo», antepone. Aun así, sí refleja percibir «inestabilidad en el club, sobre todo ahora con los tres entrenadores». «Lo que pasa en los despachos repercute en el campo, se quiera o no. Durante mi etapa sí hubo estabilidad y lo agradecíamos», reseña.

Futuro como entrenador

Aún en su San Fernando natal, el exfutbolista del Granada y del Racing no aspira de momento a nada más allá de «desconectar un poco y volver a pasar tiempo con la familia después de tantos años dedicado al fútbol». «Más adelante sí se abrirán otras etapas y me prepararé para ello», desliza aun así Germán. «Lo que más me gusta, y bastante, es estar a pie de campo y bien cerca del césped», avisa, como proyecto de futuro entrenador.

Comenta Reporta un error