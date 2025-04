El Femenino 'contagia' el granadinismo en las aulas de Granada

Ángel Mengíbar Granada Viernes, 4 de abril 2025, 13:04 Comenta Compartir

El granadinismo se mama desde la cuna, pero también se enseña. Qué mejor lugar para ello que un colegio. Los alumnos del Regina Mundi de Granada lo experimentaron en primera persona cuando vieron aparecer por la puerta a Lauri Requena, Cristina Postigo, Marta Carrasco y Andrea Gómez, futbolistas del Femenino y 'maestras' por un día. Visitaron el centro de la calle Arabial para impartir una conferencia sobre hábitos de vida saludable ante más de medio millar de jóvenes, una actividad donde no faltó el rojiblanco horizontal.

«Los chicos vinieron preparados con bufandas y camisetas del Granada, por supuesto», confirmó Sor Mari Ángeles Moreno, directora del Regina Mundi, a IDEAL. «Fue una iniciativa muy bonita, donde las jugadoras contaron su trayectoria en el mundo del fútbol, pero también sus estudios. Les hablaron a los niños de la importancia de esforzarse al máximo en lo que hagan, les pidieron que se centren en su educación... Unos valores impecables», añadió. A la conferencia nazarí asistió el alumnado de Primaria y Secundaria del centro, entre donde se respira puro granadinismo.

«El fútbol tira mucho, ya sea masculino o femenino. Los alumnos mostraron mucho interés, hasta hicieron preguntas como si fuesen periodistas. Algunos habían acudido al partido del otro día contra el Barcelona, incluso. Les da igual el género», aclaró la directora. Más allá del deporte rey, la actividad tuvo un claro enfoque en el ámbito de la salud. «Desde el centro estamos impulsando un proyecto de talleres con el objetivo de fomentar hábitos de vida sana. En este aspecto, la experiencia de las futbolistas con respecto a cuidar su alimentación y dedicarse en cuerpo y alma al deporte fue muy positiva», argumentó Gloria Méndez, la jefa de estudios.

Por supuesto, no faltó la ronda de selfis y autógrafos para culminar la visita. Cristina Castillo, otra rojiblanca de 4º de Primaria, conoció de cerca a su ídolo. «Me encanta Lauri, por ser la capitana y porque es muy buena futbolista. No le pude dar la mano, pero me hice una foto con ella y con mis compañeros. Fue muy divertido», comentó la pequeña, que también sueña con convertirse algún día en futbolista profesional.

A sus nueve años, juega como delantera centro con el Prebenjamín del Granada. «Esta temporada llevo dos goles, pero voy a marcar más. Me gustaría llegar algún día al primer equipo. Tendré que alimentarme bien y hacer mucho deporte, como nos han dicho las jugadoras», afirmó con responsabilidad. Otro éxito del Femenino con las niñas de la ciudad.

