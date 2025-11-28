«Vine al Granada CF porque necesitaba subir un peldaño más en mi carrera»

Baïla Diallo posa como un velocista en los tacos de salida.

José Ignacio Cejudo Granada Viernes, 28 de noviembre 2025, 00:22 Comenta Compartir

Baïla Diallo (Toulouse, 2000) integra la primera generación de franceses en su familia, natural de Senegal. Buen chico, como le definen desde el club, también él quiere una integración modélica en el Granada como el club que le acogió en España, donde siempre soñó jugar. Tan disciplinado en el campo como en el aula, insiste en charlar en español para probarse.

–Habla muy bien.

–Para mí es importante saber el idioma del país en el que juego para que me resulte más fácil entenderlo todo y comunicarme con mis compañeros. Recibo clases dos veces a la semana y me gusta estudiarlo; ya lo hice en el colegio, en Francia. Recordaba un poco, pero estoy aprendiendo mucho más aquí.

–¿Y sabe ya lo que significa su nombre de pila aquí?

–Sí, sí (ríe). Me lo dicen desde que firmé, tanto la gente del club como mis amigos franceses. No me gusta bailar más de lo normal.

–¿Qué tal estos primeros meses?

–Muy bien. Me gustan mucho el club, la ciudad, el estadio, la afición y la gente... todo. Vine con mi mujer y tengo más familiares que vienen siempre que pueden.

–¿Cuándo supo del club?

–Estaba ya de vacaciones en verano cuando me lo comentó mi representante, y un mensaje de Javier (Alonso, el secretario técnico) me convenció. La primera impresión que me dio el club fue muy buena, y me demostraron mucha confianza en mí.

–¿Por qué tuvo tan claro que no renovaría con el Clermont en el que se formó?

–Llevaba ya varios años allí y quería un cambio, aunque estuve cedido dos veces y fueron experiencias positivas. Ahora necesitaba subir un peldaño más en mi carrera.

–¿Le apetecía particularmente jugar en España?

–No era algo que me obsesionara ya, pero sí que quería jugar aquí en algún momento de mi carrera si tenía la oportunidad. Siempre vi muchos partidos del Real Madrid, del Barcelona o del Atlético, y de niño admiraba a Cristiano Ronaldo.

–¿Cómo fue su infancia?

–Me pasaba toda la tarde jugando a fútbol en la calle, desde que terminaba de comer, con mis hermanos y amigos. Guardo mucho cariño por mi ciudad, pero sabía que tendría que salir en el proceso hasta convertirme en profesional.

–El fútbol se vive aquí de una manera muy diferente...

–Depende de la ciudad; en Clermont, por ejemplo, el primer deporte es el rugby. Aquí no dejan de pedirme fotografías o autógrafos cuando salgo y el ambiente en Los Cármenes me motiva mucho para esforzarme aún más. El fútbol español es más técnico y táctico que el francés, y necesitaba un poco de tiempo para adaptarme, como con el idioma, pero me gusta mucho.

–¿Qué le contaron del club y de la ciudad Maxime Gonalons y Famara Diédhiou?

–Que se daban todas las condiciones necesarias para disfrutar del fútbol, y lo estoy comprobando. Con Famara sigo llamándome cada semana; ya me dio muchos consejos la temporada pasada en el Clermont y aún lo hace. Es muy buena persona.

–¿Conocía de antes a Souleymane Faye?

–Teníamos amigos en común pero no habíamos coincidido en persona, y ahora estamos juntos todo el tiempo; también fuera. Salimos a comer a veces pero sobre todo chateamos de manga. Mi favorito es Naruto.

–¿Ayuda la amistad fuera luego en el campo?

–Sí, seguro. Es muy buen futbolista y se me hace fácil jugar juntos. Pacheta nos pide que aprovechemos nuestra velocidad al espacio por banda.

–Podrían coincidir también con Senegal, quizás en la Copa África incluso.

–Lo comentamos de broma, y sabemos que todo es posible en el fútbol. Por el momento no han hablado conmigo.

–¿Le agrada coincidir con tantos africanos en el equipo?

–Sí, pero me llevo bien con todos en general. Puede que sí se note nuestra alegría; es importante transmitirla.

–Entre ellos está Martin Hongla.

–No conozco todos los detalles y no puedo hablar por él, pero de momento sigue aquí.

–Tuvo una lesión muscular al empezar la temporada. ¿Es la misma que todavía arrastra?

–No, ya estoy perfecto. Fue en el isquio de la pierna izquierda, pero no tiene nada que ver con los partidos que no pude terminar.

–Como lateral, ¿prefiere atacar o defender?

–Las dos. Quizás algo más atacar, pero también me gusta defender. Me fijo mucho en Nuno Mendes, del París Saint-Germain.

–¿Qué le está faltando al equipo para ganar más a menudo y salir de abajo?

–No lo sé exactamente, porque hacemos muchas cosas muy bien; quizás un poco de suerte, como el palo con el Córdoba. Estamos muy cerca de ganar partidos. Estamos tranquilos porque trabajamos muy bien y saldremos de ahí si corregimos pequeños detalles como los del balón parado.

–¿Le pareció tarjeta roja lo del otro día?

–El árbitro decide y solo podemos respetarlo y seguir jugando, pero sí, para mí era el último hombre.

–¿Usted mira la clasificación?

–No. De los partidos me voy a descansar y de ahí, a entrenar. Mirarla puede afectar a la cabeza.

–¿Esperaba verse así cuando firmó o soñaba con ascender?

–No conocía bien el campeonato, así que no sabía cómo podía ir, pero claro que sueño con subir a Primera división.

–¿Le parece Pacheta el mejor entrenador posible?

–Sí, sabe mucho del fútbol y de la vida y está muy cerca de los jugadores. Es el entrenador ideal para nosotros. Tengo una relación muy buena con él desde el primer día que vine. Me da consejos para mejorar, pero quedan entre nosotros.

Reporta un error