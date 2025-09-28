Directo | Granada femenino - Atlético de Madrid
Visita complicada a las rojiblancas ante uno de los equipos fuertes de la categoría
Granada
Domingo, 28 de septiembre 2025, 11:40
12:30
¡LAURA PÉREZ!
27': ¡LAURA PÉREZ! La ha tenido la granadina, que remató sola ante Gallardo, pero la meta se hizo gigante para tapar su puerta. Buena jugada del Granada, con Manoly percutiendo por la izquierda y buscando el remate de Barquero con un centro potente al que no pudo llegar. Las rojiblancas pueden sacar petróleo de segundas jugadas.
12:28
Baja el ritmo
24': Baja el ritmo del partido después de un primer tramo eléctrico de completa ida y vuelta. El Atlético obliga a correr a la espalda a las zagueras del Granada, que de momento resuelven bien la papeleta. También gracias a Laura Sánchez, que sale con valentía a por los balones largos. Las nazaríes aguantan, pero les falta más colmillo arriba. La dificultad del rival también influye.
12:18
¡Buena mano de Laura!
16': Buena intervención de Laura Sánchez ahora, la primera de la meta nazarí. Voló para despejar un centro peligroso del rival al segundo palo y la grada reconoció su acción con aplausos. Muy segura de momento la portera del Granada.
12:16
Otra del Atlético
13': Otro intento del Atlético por arriba. Remató Lloris en un saque de esquina dentro del área, pero se marchó desviado el chut. De momento, Laura Sánchez no ha tenido demasiado trabajo. Las colchoneras están encontrando opciones con centros laterales. Hay que taparlos.
12:13
¡SOLVOLL!
10': ¡Solvoll! Primer disparo a puerta del Granada. Se escapó Lauri por la izquierda y cedió a la frontal para la nórdica, que no dudó en disparar al palo largo, pero no sorprendió a Gallardo, que embolsó sin dificultades. Aplaude la afición.
12:11
Gol anulado al Atlético
07': Gol anulado a Jensen para el Atlético por fuera de juego. La mediocentro remató muy sola dentro del área y la colegiada lo tuvo claro. Sigan, sigan.
12:08
Avisa el Atlético
05': Buena jugada del Atlético ahora, que embotelló a las nazaríes en su área a base de acoso y derribo hasta que Gio Garbelini remató de cabeza a un centro de Luany, aunque alto. Alba Pérez sufrió un golpe y tiene que ser atendida, aunque podrá volver al campo. No parece grave.
12:07
Buen arranque
04': Buen arranque del Granada, que defiende con intensidad y orden para no enseñar huecos al Atlético. De momento, las colchoneras copan la posesión aunque sin crear demasiado peligro.
12:01
¡Arranca el partido!
01': ¡Comienza el partido en la Ciudad Deportiva! La primera posesión es del Atlético, que la mueve en corto ante la presión del Granada.
11:59
Protagonistas, a escena
¡Saltan ya las 22 protagonistas al césped de la Ciudad Deportiva! Suena el himno del 80 aniversario del Granada, que hoy viste con su primera equipación habitual. El rival, de azul marino. De momento, el sol ilumina todo el campo pese a la amenaza de chubascos. ¡Vamos con el fútbol!
11:57
Una cara conocida en el rival
En el Atlético, Alexia Fernández ocupará el lateral. La futbolista dio un gran rendimiento el año pasado como nazarí. A ver si no hace sufrir demasiado a su exequipo este mediodía. ¡Esto va a comenzar!
11:55
Informe de las lesiones
Aquí está el informe de las lesiones de Keefe y Leles por parte del Granada.
11:47
Novedades y bajas
Varios cambios en el Granada, que comunicó esta mañana las bajas por lesión de su goleadora Sonya Keefe y Leles Carrión. A la delantera la sustituye en el once María Barquero, que debuta como titular. También hay noticia en la meta, con Laura Sánchez sustituyendo a la nipona Chika Hirao. Veremos.
11:46
Las nuestras para hoy 💪 pic.twitter.com/VjqGm1xWkc— Atlético de Madrid Femenino (@AtletiFemenino) September 28, 2025
11:46
Alineación del Atlético de Madrid
Por parte del rival, jugarán: Lola Gallardo; Alexia, Lauren, Lloris, Medina; Gaby, Vilde, Jensen, Fianmma, Luany; Garbelini.
11:44
𝗫𝗜 𝗜𝗡𝗜𝗖𝗜𝗔𝗟 ❤️🤍#GranadaAtletipic.twitter.com/Z29OS5iuZI— Granada CF Femenino (@GranadaCF_Fem) September 28, 2025
11:43
Once del Granada
Vamos con el once del Granada. Jugarán: Laura Sánchez; Postigo, Jujuba, Alba Pérez, Manoly; Mingueza, Miku, Laura Pérez, Solvoll; Lauri y Barquero.
11:42
⚽ #GranadaCF El Granada busca su tercer triunfo del campeonato ante el Atlético de Madrid https://t.co/kP1mp0kbn7— Canal Rojiblanco (@Ideal_GranadaCF) September 27, 2025
11:41
Saludos
¡Buenos días, granadinistas! Bienvenidos a un nuevo directo rojiblanco de IDEAL. Hoy, el Granada femenino recibe en la Ciudad Deportiva a todo un Atlético de Madrid. Hay bajas y novedades en el cuadro de Irene Ferreras.
