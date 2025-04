Cuatro años del Manchester United en Granada

Ángel Mengíbar Granada Martes, 8 de abril 2025, 00:26 Comenta Compartir

Granada disfrutó de un 'infierno' en 2021. Justo un día como hoy, pero de hace cuatro años, el Manchester United visitó la capital por primera vez en su casi centenaria historia. Lo hizo con motivo del encuentro de ida de los cuartos de final de la Europa League, cota que alcanzaron los rojiblancos tras eliminar al Nápoles y al Molde en su estreno en una competición continental, con la pandemia como telón de fondo.

Los 'red devils' –'diablos rojos' en castellano– viajaron hasta Granada de la mano de un protocolo exhaustivo en cuanto a lo sanitario. La mascarilla era obligada salvo para ingresar en el terreno de juego, la movilidad entre países pendía de niveles de alerta de contagio y las gradas debían permanecer vacías –o casi–. Un auténtico fastidio para una afición con la miel en los labios tras tantos años de penurias en el pasado.

Con todo, el mejor salvoconducto para disfrutar del balompié en vivo y en directo pasaba por ejercer la profesión detrás de esta tinta. A la prensa se le permitió el acceso por motivos profesionales, inclusive a la residente fuera de la provincia, de cara a cubrir una cita histórica. Así lo refleja Ilie Oleart, director de La Media Inglesa –canal español especializado en fútbol inglés– y uno de los periodistas acreditados desde Madrid.

«Guardo un recuerdo extraordinario de aquel día. Me desplacé junto con Nacho González –periodista de La Media Inglesa y DAZN– y ambos tuvimos la sensación de presenciar algo único. Además, hizo un tiempo magnífico. Nos dio lugar hasta de pasear por el Albaicín y comer en una terraza con unas vistas espectaculares de la ciudad, que es preciosa», señala a IDEAL.

Ambos se empaparon del ambiente previo al encuentro de la mano de aficionados frustrados ante la prohibición de acudir al campo. «Reconozco que me sentí un poco intruso. Cuando llegamos a Los Cármenes, nos encontramos con montones de granadinistas en los alrededores. Algunos nos identificaron y nos compartieron su mala fortuna. Qué pena no poder vivir unos cuartos de final de Europa League de tu club. Nunca sabes si volverás a contar con otra oportunidad y menos ante un gigante como el Manchester United», razona.

Arriba, recibimiento al Granada. Debajo, un panel gigante sobre el partido. A la derecha, Montoro empuja Pogba. Pepe Marín

Ya sobre el césped, el Granada de Diego Martínez fue capaz de plantar cara al conjunto de Ole Gunnar Solskjaer. Los nazaríes dispusieron de ocasiones, aunque una escapada al espacio de Marcus Rashford abrió la lata para los ingleses a la media hora de encuentro. El delantero hizo gala de su explosividad para dejar atrás a la zaga, compuesta por Domingos Duarte y Jesús Vallejo, y batir a Rui Silva, nombres que despiertan mariposas en el estómago de la hinchada.

«Compitieron de tú a tú ante uno de los equipos más potentes del mundo. Tanto por presupuesto, como por historia. A pesar de que el Manchester United ha ido a peor en los últimos años, sigue siendo el Manchester United. Era un David contra Goliat en toda regla», rememora. «No sé Nacho, pero en este tipo de situaciones siempre apoyo al pequeño. Para el Granada estar ahí ya era algo impensable, pero imagínate ganar o, al menos, empatarle a un rival de esa magnitud», añade.

No pudo ser. Yangel Herrera estrelló un balón contra la madera de David de Gea poco antes del descanso, pero el que 'mató' fue Bruno Fernandes mediante un más que discutible penalti en el alargue. «Me pareció que el Granada no se lo creyó del todo. Se vio demasiado impresionado, algo normal cuando te enfrentas a un equipo de ese calibre y en unos cuartos de final. Aun así, su eliminatoria fue muy digna sumando la vuelta en Old Trafford», valora Oleart.

Al desnudo

Ampliar Olmo, el espontáneo que saltó desnudo al campo. Pepe Marín

El duelo de ida también dejó anécdotas para el recuerdo en lo extradeportivo. A escasos minutos del pitido inicial, un espontáneo completamente desnudo y de sobra conocido saltó al campo ante las miradas atónitas de los presentes.

«Los encuentros de la pandemia eran muy desangelados. Sin público no había ambiente ninguno, pero esto nos impactó. Era lo último que podíamos esperarnos que ocurriese. Encima, comprobamos que los únicos que no conocíamos a Olmo éramos Nacho y yo. Salió sin ropa e hizo la 'croqueta'. Nos morimos de risa. Lo cuentas y nadie te cree –la realización televisiva rehuyó la imagen por indicación de la UEFA–. Los miembros del Manchester United debieron quedarse a cuadros», ríe.

Para el periodista, su experiencia en la capital supuso «el día más agradable en la historia de La Media Inglesa. Ojalá podamos repetir con otro partido internacional en el futuro. Hasta nos cruzamos a Michael Carrick –leyenda 'red devil'– corriendo por el Paseo de los Tristes», concluye. Todo es posible en Granada.