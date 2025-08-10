La conexión de la banda izquierda en el Granada apunta maneras

Ángel Mengíbar Granada Domingo, 10 de agosto 2025, 23:54 Comenta Compartir

El Granada hincó la rodilla en su propio trofeo de presentación. La abultada derrota ante el Al Ain en casa sacó a relucir las numerosas debilidades que aún padece el equipo de Pacheta a menos de una semana para el estreno liguero, pero no todo fue oscuridad. La buena conexión de dos de sus flamantes fichajes entretuvo y hasta levantó la moral de una grada que ya empieza a vislumbrar algunos descartes.

Tan solo le faltó bailar a Baïla Diallo y Souleymane Faye por la banda izquierda de Los Cármenes. Lateral y extremo, respectivamente, ambos firmaron por el conjunto rojiblanco este verano dispuestos a afrontar un nuevo reto en sus carreras. Sobre todo el primero, todavía con dificultades para comprender el castellano tras salir por primera vez de su Francia natal.

Por otro lado, no demostró problema alguno sobre el terreno de juego. Los dos futbolistas se entendieron a las mil maravillas en el carril, protagonizando arrancadas, cambios de ritmo y avanzadillas al ataque que pusieron en problemas a la zaga rival. Esa conexión con 'ADN' senegalés –Faye nació en Dakar y Diallo cuenta con la nacionalidad– fue lo más destacado del ataque nazarí en Los Cármenes, una alianza con desborde, electricidad y juego alegre que merece ser seguida de cerca.

Otro punto a tener en cuenta pasa por las ausencias de la convocatoria. Aunque asistieron al estadio, no se vistieron de corto Martin Hongla, Shon Weissman, ni Pablo Insua, efectivos disponibles en todo momento. Aunque Pacheta avanzó en la previa que liberaría de carga de minutos a aquellos futbolistas que participasen en el partidillo de la sesión matinal del sábado, llamó la atención la inclusión en la lista de recreativistas y juveniles por delante de los veteranos.

El centrocampista y el delantero se encuentran en la rampa de salida, pero más extraño resultó la exclusión del central. Su fragilidad física le hizo perderse varios tramos del curso pasado, pero a priori se cuenta con él para la presente. Acaba contrato en 2026, por lo que habrá que poner el foco en su situación. Los tres participaron en el resto de amistoso anunciados por el club este verano, pero el tiempo aclarará su futuro.

Rodelas y Dominique

Tampoco compareció Sergio Rodelas, extremo de 20 años que no termina de recuperar su máximo nivel tras la lesión. Uno que sí jugó de inicio fue Dominique Moubeke gracias a sus buenas actuaciones anteriores, aunque en Los Cármenes se le vio errático y sin ideas. Todo apunta a recuperar al capitán Sergio Ruiz para el Deportivo, que no jugó por precaución. Tocará esperar a Lucas Boyé, lesionado al cuarto de hora tras el pitido inicial, con el mercado por cerrar.

Comenta Reporta un error