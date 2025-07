«Casadesús reúne todo lo que necesita el futbolista moderno»

Ángel Mengíbar Granada Miércoles, 2 de julio 2025, 11:42 Comenta Compartir

Pau Casadesús supone toda una apuesta de futuro para el Granada. A sus 21 años, el nuevo lateral nazarí pretende triunfar en Segunda división, categoría profesional en la que debutará la próxima temporada tras desempeñar su corta carrera hasta la fecha entre el tercer y cuarto escalón del fútbol patrio. Está seguro de ello un futbolista con muchos kilómetros a la espalda como Oier Olazábal, exrojiblanco y compañero del catalán en el Andorra.

El guardameta no duda en catalogar al joven: «Reúne todo lo que necesita el futbolista moderno». «El fútbol ha cambiado y es mucho más físico ahora. Aparte, hay equipos que varían mucho la táctica en función del rival. Deciden jugar en bloque bajo, más abiertos, alternan la presión... Y Pau se adapta a eso. Se trata de un jugador muy potente y que entiende bien el juego. Es inteligente y reconoce las particularidades de cada partido. Está preparado para actuar en equipos que presionan hombre a hombre, lo cual se lleva mucho actualmente», razona.

Casadesús llega al Granada después de vivir un curso irregular en el Andorra, conjunto que logró el ascenso y que se medirá a los nazaríes la próxima campana en la categoría de plata. No gozó de demasiadas oportunidades, algo que Olazábal achaca a su inexperiencia. «Pau se marchó cedido al Espanyol B. Cuando le tocó regresar al Andorra, supuso un salto para él. Creo que le costó adaptarse porque se veía muy joven a sí mismo y le faltaba confianza. No se sentía capaz de poder jugar al máximo nivel. Al final, salir de un filial y recalar en un primer equipo puede ser difícil, pero luego cuando le tocó jugar lo hizo muy bien. En el 'play off' dio muy buenos rendimientos y acabó como un animal», aclara.

En base a las estadísticas, el lateral tan solo gozó de 880 minutos en quince encuentros el curso pasado, 326 de ellos en la fase de promoción, donde mostró su mejor nivel y repartió dos asistencias. Unos guarismos que acrecientan la incógnita de su fichaje. «Su principal misión debe ser la de coger confianza. Cuando eres joven crees que tienes que jugar mucho para tenerla, pero no es así. Tiene que trabajar mentalmente para hacerse fuerte. Si tiene que jugar diez minutos, que salga con la mentalidad de ir a tope. La diferencia del resto de jugadores con los que dan ese salto es saber adaptarse a las circunstancias para sacar todo el potencial», añade el portero, que también hace referencia al hecho de cambiar el norte por el sur.

«Culturalmente, cambia todo. Será su primera experiencia lejos de casa, pero hay que adaptarse. Pau es un chico muy majo y trabajador, así que no creo que le cueste. Sí que supone un gran salto en su carrera. Le hace falta un poco de suerte, que el equipo empiece ganando, tener minutos... Pero si se da todo lo que tiene, puede ser un muy buen movimiento tanto para él, como para el Granada. Tendrá presión porque se trata de un club grande, pero su potencial es indiscutible. Si se dan las circunstancias, puede ganarse el puesto», añade.

Evolución

Oier Olazábal recaló en el Granada en 2014 procedente del Barcelona, donde vivió los mejores años de la era reciente culé desde el filial. Falto de oportunidades en el primer equipo, el de Irún salió rumbo a Los Cármenes con el sueño de asentarse en Primera división. «Llegué con 24 años y con una apuesta para ser titular en la élite, pero no fue sencillo. Al final, peleamos por no descender. Recuerdo que hubo mucha tensión. Esa temporada supuso un aprendizaje. Jugué a mitad sustituyendo a Roberto Fernández, que acabó de titular. Lo disfruté, pero en ese tiempo el club era mas inestable», rememora.

«Entrenábamos en Armilla, ya que aún no estaba construida la Ciudad Deportiva. Desde que me fui, el club ha crecido muchísimo. Considero que se han dado buenos pasos. Lo más importante es la estructura, ya que facilita el hecho de dar un buen servicio a jugadores, técnicos, trabajadores... En lo deportivo, creo que había equipo de sobra para haber disputado el 'play off', pero compites con otros que persiguen lo mismo. Mira el Oviedo, que por fin lo ha conseguido después de muchos años. Consolidarse en Primera cuesta un montón. Me pasó con el Levante o el Espanyol», comenta el guardameta.

El futbolista se centra en el pasado una vez colgados los guantes. Olazábal ha decidido dejar el fútbol tras concluir el último curso y pese a volver con el Andorra a Segunda. «Llevaba varios años un poco cansado de este mundo. En 2024 ya pensé en parar, pero me convencieron para seguir un año más. Ahora me toca descansar y disfrutar con la familia. De momento, no me apetece continuar ya sea como entrenador o cualquier otro rol. Me siento un privilegiado de haber podido cumplir mi sueño de jugar profesionalmente con los mejores, pero es turno de empezar otra etapa», concluyó mientras disfrutaba de las fiestas de su pueblo con la satisfacción de haber finalizado lo que empezó.

