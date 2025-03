Alexia Putellas desata la locura en Los Cármenes

Ángel Mengíbar Granada Domingo, 30 de marzo 2025, 18:44 Comenta Compartir

Entre tanto rojiblanco horizontal, una pizca de blaugrana se coló en el estadio de Los Cármenes. Algunas camisetas, pero sobre todo pancartas con un objetivo claro: Alexia Putellas. La capitana del Barcelona, Balón de Oro y campeona del mundo con España, desató la locura entre el granadinismo, que mostró un cariño especial a la catalana desde antes del arranque.

No suele ser habitual con las rivales, pues el público es incondicional de las futbolistas del Femenino, uña y carne en Los Cármenes. La Preferencia del estadio acogió el grueso de los 8.316 aficionados –segunda cifra de asistencia más alta en la historia de la sección– que no faltaron a la cita, un buen número de ellos con el dorsal once de Putellas a la espalda. «¡Alexia, ¡dame tu camisetaaaaaa!», se percibía desde el calentamiento entre los más pequeños.

Los más pequeños, protagonistas en las gradas. J. M. Baldomero

También hubo requerimientos para las nazaríes, que notaron el calor de su público durante los 90 minutos. Por momentos hubo corazón 'partío', con la grada celebrando por todo lo alto los tantos visitantes. Se dice que la deportividad reina en el fútbol de mujeres, pero otra cosa es disfrazar Los Cármenes como el Johan Cruyff... Sea como sea, Granada vivió una fiesta, con ola incluida en la segunda parte. El marcador pasó completamente desapercibido. Fue lo de menos.

