De vuelta entre reinos y mochilas

Miércoles, 10 de septiembre 2025

El sonido de las ruedas de las mochilas deslizándose sobre las aceras se convierte en la melodía de la mañana del 10 de septiembre, aunque no todos siguen el mismo ritmo. Algunos de los más pequeños llevan por primera vez la mochila que han elegido con tanta ilusión, un compañero fiel en su tránsito hacia el «cole de los mayores», mientras otros padres prefieren acompañarlos con ella en la mano hasta la puerta, como guardianes atentos de sus primeros pasos. Reencuentros, historias de verano y sonrisas llenas de ganas se entrelazan con emoción. Sobre todo, cuando detrás de la verja se esconde una sorpresa que promete maravillas.

Mientras todos se agrupan en el exterior de la puerta del patio, dentro del CEIP Las Mimbres de Maracena se entrelazan los últimos hilos de un plan cuidadosamente tejido, destinado a que todo salga perfecto. Vanessa Cózar, directora del colegio desde hace 12 años, es la arquitecta de este reino donde la magia ha flotado en el aire desde primera hora. La fiesta de bienvenida, bautizada como el 'Juego de los Reinos' y basada en Juego de Tronos, convierte cada rincón en un escenario de fantasía. Los profesores, caracterizados como personajes de la famosa serie, se transforman en mensajeros de la emoción y la sorpresa.

La música retumba mientras el murmullo al otro lado de la verja crece en intensidad. Una cuenta atrás marca el pistoletazo de salida para el inicio del nuevo curso escolar, y el patio se inunda de gritos, saltos y la deliciosa incertidumbre de lo inesperado. Tras la primera ola de entusiasmo, la calma trae consigo la magia: los personajes emergen entre los niños, llenando el espacio de emoción y asombro. Sergio, con apenas seis añitos, refleja la inocencia de esos primeros momentos que se quedan para siempre. «Esperaba algo, pero tanto no», dice sonriente, rodeado de amigos y bajo el cuidado de su madre.

La misión de los 465 alumnos del colegio es sumergirse en la lucha por el Trono de Hierro. Divididos en siete reinos, donde se mezclan alumnos de distintas clases, deberán luchar para que su reina se alce como vencedora y consigan unir los siete imperios, acumulando recompensas y conquistando territorios. Este proyecto se extiende a lo largo de todo el año, otorgando «monedas» por méritos académicos y tarjetas de alimento por fomentar hábitos saludables, transformando cada día en una aventura compartida.

Lola Flores, profesora de los alumnos más pequeños del colegio, hace honor a su nombre con un arte que se despliega por todo el patio. Convertida en Reina Leona, Lola recorre los diferentes reinos, contagiando su entusiasmo y animando la fiesta con cada paso. Después de 33 años como docente, conserva intacta la ilusión de sus primeros días y confiesa que este tipo de iniciativas convierte la jornada inaugural en un recuerdo imborrable.

«Los dirigentes de los reinos son los alumnos de quinto y sexto», explica la directora del colegio. Ellos se encargan de cuidar a los más pequeños y, por tanto, participan en todas las actividades del curso, fomentando la socialización entre las distintas aulas y creando un vínculo que trasciende la edad.

Estos actos de bienvenida se comenzaron a celebrar «justo antes de la pandemia», cuando Vanessa Cózar, la directora del colegio, se percató de la felicidad con la que los niños se marchaban tras la fiesta de fin de curso. «¿Y por qué no hacer lo mismo para iniciarlo?», se preguntó. Desde entonces, la imaginación y creatividad han sobrepasado los límites de lo que cualquier pequeño podía imaginar, haciendo que esperen este día con máxima expectación. «Nuestros niños tienen una motivación extra gracias a la implicación del profesorado, los padres y los propios alumnos», añade Carlos Porcel, alcalde de la localidad, también presente en el acto.

Tras rodear juntos el Trono de Hierro que todos anhelan, los niños regresan a las aulas bajo la sombra de las espadas, como pequeños héroes que guardan secretos y estrategias en sus mentes inquietas. El ruido se atenúa, pero la emoción aumenta. ¿Cómo alcanzarán la victoria? ¿Quién logrará conquistar el gran Trono de Hierro? La misión comienza, y con ella, una aventura que promete ser inolvidable, donde la imaginación, la valentía y la amistad marcarán cada paso del camino.

