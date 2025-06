Tomás, el murciano amante de la montaña fallecido durante una ruta en Lanjarón

Laura Velasco Granada Domingo, 8 de junio 2025, 18:12 Comenta Compartir

Tomás se fue el pasado fin de semana a Granada para disfrutar de una de sus grandes pasiones, la montaña. Se despidió de su mujer, Puri, con un 'hasta el domingo' y partió hacia la Alpujarra granadina. La siguiente noticia que Puri tuvo de él fue el sábado, cuando le comunicaron que había sufrido un gravísimo accidente durante la ruta por Lanjarón. Había caído por un precipicio. La Guardia Civil la llamó poco después para confirmarle el peor de los presagios, su fallecimiento. Con una tristeza profunda y el convencimiento del homenaje que se merece, Puri recuerda cómo era su esposo.

Tomás tenía 67 años y era natural de Murcia. Vivía en El Palmar, una pedanía situada cerca de la capital. Era más que un amante de la montaña; fue un referente, un guía, un líder con un corazón tan grande como los picos que tan bien conocía. «Una amiga suya me dijo que para ella fue un ángel que se cruzó en el camino. A todo el mundo le daba muy buenos consejos», relata. Estaba federado, era guía de montaña y pertenecía a la agrupación de senderistas de Murcia. Tenía prevista para el próximo mes de agosto una excursión a Pirineos. «Ha muerto en el lugar que más le gustaba, la montaña», añade.

A su lado, en todo momento, estuvo Puri, de 65 años, su esposa durante 45 primaveras, quien en este momento enfrenta el dolor de perder al hombre con quien compartió una vida plena. Tienen dos hijos en común, Carlos, de 38 años, que trabaja como químico en Suiza; y Laura, enfermera pediátrica de 35 años. «Yo tenía 17 cuando lo conocí. Siempre me apoyó, me dio consejos y fuerzas. Nos encantaba hacer planes los dos solos, coger nuestro coche e irnos de escapada. Habíamos hablado de viajar más cuando yo me jubilara», recuerda Puri con voz quebrada.

Él ya estaba jubilado desde hacía dos años y no había dejado de estar activo; buscaba nuevas pasiones y aprendizajes. Siempre le encantó ser monitor de scouts, y realizaba cursos en la universidad para adultos, por ejemplo, de nutrición o italiano. «Nos apuntamos para poder hablar con nuestros consuegros, ya que nuestra nuera es de Italia», explica.

Su profesión fue químico, y pasó muchos años de su vida en una empresa de vinagres. Después fue contratado en una de exportación e importación de especies, donde llevaba la dirección y el control de calidad. Era muy querido, tanto que, después de jubilarse, seguía yendo a almorzar con sus compañeros. «Aún le pedían consejo sobre cómo hacer una u otra cosa», cuenta Puri.

Tomás fue una persona completa en todos los sentidos. Era feliz sentado en el jardín de casa, pero también caminando por el monte o con su bicicleta. «Era muy activo, no paraba. Y siempre con una sonrisa y buen humor. Nunca se enfadaba con nadie», asegura su mujer. Era también muy organizado, lo que ha facilitado el papeleo insufrible que conlleva un fallecimiento.

Puri viajó el pasado domingo a Granada junto con la hermana de Tomás y su marido. Volvieron devastados y prepararon un funeral que ya intuían que sería multitudinario. «Se llenó de la gente que lo quería de un montón de grupos diferentes. Todos coincidían en los buenos consejos que daba», apostilla. La casa ahora está demasiado vacía sin él. Puri está aprendiendo a convivir con su ausencia, muy arropada por los que la rodean. Cuando se sienta con fuerza volverá a trabajar al hospital como auxiliar. Su jubilación no será como esperaba, pero siempre le quedará el consuelo de haber vivido junto a Tomás 45 maravillosos e irreemplazables años.

Comenta Reporta un error