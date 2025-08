Los títulos de las señorías granadinas

Pablo Rodríguez Granada Martes, 5 de agosto 2025, 23:40 Comenta Compartir

La polémica por la formación de los representantes políticos no termina de desaparecer. Después de que Noelia Núñez tuviera que dejar todos sus cargos en el Congreso de los Diputados y en el Partido Popular tras descubrirse que había mentido sobre su currículum, las acusaciones sobre casos similares no dejan de producirse a un lado y otro del arco parlamentario. Solo en los últimos días el foco se ha situado sobre el presidente del Senado, Pedro Rollán, de cuya biografía ha desaparecido sospechosamente una licenciatura que sí aparecía cuando ejercía como alcalde de Torrejón. También se ha posado sobre Anabel Mateos, secretaria adjunta de Organización del PSOE, por las dudas despertadas en torno a su titulación de master.

No son los únicos casos. Medios nacionales han señalado también casos como el de Pilar Bernabé, socialista que ejercer como delegada del Gobierno en Valencia y que habría asegurado tener una licenciatura de la que únicamente habría realizado parte del programa de estudios, o el presidente del PP de Navarra, Javier García Jiménez, quien habría tenido que corregir su currículum para especificar que uno de los grados es, en realidad, un master.

Todos ellos son ejemplos de una práctica que, por otra parte, no es ajena a la población general, la de engordar el currículum. No es la primera vez que ocurren situaciones como esta. En abril de 2018, Cristina Cifuentes, que entonces era presidenta de la Comunidad de Madrid, se vio en el centro de la polémica por las sospechas despertadas por su master. La dirigente renunció poco después. También lo hizo ese mismo mes el diputado de En Marea, Juan Merlo, tras conocerse que no poseía el título de ingeniería que aseguraba tener.

Poco después, en septiembre de ese mismo año, Carmen Montón se vio obligada a dimitir como ministra de Sanidad del primer gobierno de Pedro Sánchez después de que se publicaran una serie de informaciones que ponían en duda su obtención de un master. El caso, que fue investigado, quedó archivado al no encontrarse delito ni responsabilidad penal. En 2019, el que dimitió fue José Miguel González Robles, diputado por León del PP, que fue acusado de presentar una titulación falsa en Derecho.

También levantaron una polvareda de informaciones las titulaciones del expresidente del PP, Pablo Casado, y del actual presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, al que se acusó de haber plagiado su tesis. Ambas críticas fueron recurrentes a lo largo de toda la legislatura anterior, como bien recuerda la hemeroteca.

Representantes granadinos

En Granada, ninguno de los políticos se ha visto afectado por esta polémica por ahora. Como ha podido comprobar este periódico, las biografías de los congresistas que representan a la provincia permanecen invariables desde antes de que surgiera la polémica con la denuncia sobre Noelia Núñez. En el caso de parlamentarios y senadores la comparativa no ha sido posible.

Sea como sea, un repaso a sus currículos revela que el perfil mayoritario es el de un político con estudios superiores. Muchos de ellos cuentan, además, con masteres de universidades públicas y privadas y hay casos en los que además hay formaciones de experto que complementan la especialidad universitaria. Los expedientes más abultados son los de la parlamentaria andaluza María Ángeles Prieto, del PSOE; los diputados del PP en el Congreso, Pablo Hispán y Lourdes Ramírez; el diputado de Vox, Jacobo González-Robatto; la diputada del grupo Mixto, Martina Velarde, o la parlamentaria andaluza Cristina Jiménez, de Vox.

Entre las señorías granadinas hay también currículos sin titulaciones. En los escasos casos que podrían encuadrarse en esta situación sí aparece registrada la realización de estudios universitarios que, por un motivo u otro, no fructificaron en diploma alguno. Es el caso del diputado José Antonio Rodríguez o el parlamentario andaluz Noel López, ambos del PSOE.

También hay políticos que, por razones desconocidas, no han especificado su formación, aunque sí reconocen haber ejercido profesiones que exigen titulaciones universitarias. En esta situación están los senadores Inmaculada Hernández, del PP, José Entrena, del PSOE, y Paloma Gómez, de Vox. El caso de la parlamentaria andaluza Alejandra Durán, de Por Andalucía, es especial. Aparece registrada como formadora de formadores y con formación en Ciencias Políticas y Sociología sin más. El único dirigente que tiene el hueco de estudios vacío es Gerardo Sánchez, del PSOE. En la biografía que el granadino tiene en la web del Parlamento no consta información alguna.

1 Senado PP Inmaculada Hernández

No consta en su biografía, aunque ha ejercido como abogada y es especialista en Derecho Financiero y Tributario.

2 Senado PP Joaquín Camacho

Licenciado en Psicopedagogía.

3 Senado PP Eva Martín

Licenciada en Derecho por la Universidad de Granada.

4 Senado PP Vicente Azpitarte

Egresado de Periodismo en la Escuela de Comunicación de Granada (ESCO).

5 Senado PSOE José Entrena

No consta en su biografía, aunque ha ejercido como maestro.

6 Senado VOX Paloma Gómez Enríque

No consta en su biografía, aunque ha ejercido como abogada.

7 Congreso PP Lourdes Ramírez

Licenciada en Derecho. Experta en Gerencia Pública y Empleo Público. Cursos de Igualdad y Violencia de Género.

8 Congreso PP Pablo Hispán

Licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales y Doctor en Historia Contemporánea por Navarra.

9 Congreso PP Carlos Rojas

Licenciado en Derecho por la UGR. Cursos de doctorado en Derecho Internacional Público.

10 Congreso PSOE José Antonio Rodríguez Salas

Estudios en Derecho y en Ciencias Políticas y de la Administración por la UNED.

11 Congreso PSOE Olvido de la Rosa

Diplomada en Trabajo Social por la UGR.

12 Congreso VOX Jacobo González-Robatto

Licenciado en Administración y Dirección de Empresas. Máster en Administración de Empresas por IESE.

13 Congreso Grupo Mixo Martina Velarde

Licenciada en Derecho. Experta en Prácticas Jurídicas. Master en Prácticas Jurídicas. CAP de Orientación y Formación.

14 Parlamento andaluz PP Fernando Egea

Licenciado en Derecho por la UGR.

15 Parlamento andaluz PP Rosa Fuentes

Licenciada en Geografía e Historia por la UGR. Certificado de Aptitud Pedagógica. Cursos varios.

16 Parlamento andaluz PP Mariano García

Licenciado en Ciencias Biológicas.

17 Parlamento andaluz PP Pablo García

Licenciado en Ciencias Políticas y Sociología.

18 Parlamento andaluz PP Trinidad Herrera

Licenciada en Derecho.

19 Parlamento andaluz PP Celia Santiago

Licenciada en Derecho por la UGR.

20 Parlamento andaluz PSOE Noel López

Grado Medio de FP en Electricidad. Estudios de Educación Social en la UGR.

21 Parlamento andaluz PSOE María Ángeles Prieto

Licenciada en Ciencias Políticas y Sociología. Enfermería. Doctora en Ciencias de la Salud. Master en Salud Pública.

22 Parlamento andaluz PSOE Gerardo Sánchez

No consta en su biografía.

23 Parlamento andaluz PSOE Olga Manzano

Licenciada en Ciencias Políticas y Sociología por la UGR.

24 Parlamento andaluz Vox Cristina Jiménez

Licenciada en Derecho por la UGR. Experta en Haciendas Locales y en Gerencia Pública Local,

25 Parlamento andaluz Vox Ricardo López Olea

Licenciado en Derecho.

26 Parlamento andaluz Por Andalucía Alejandra Durán

Formadora de formadores. Formación en Ciencias Políticas y Sociología.

