Talentos que despegan desde Granada: los nueve alumnos becados por Amancio Ortega

Una nebulosa es una nube gigante de polvo y gas en el espacio. Algunas provienen de la explosión de una supernova, otras son el lugar donde nacen las estrellas. Bajo una de estas nebulosas, proyectada en el impresionante planetario del Parque de las Ciencias, brillan con luz propia nueve estudiantes granadinos. Nueve chicos y chicas de cuarto de la ESO a punto de iniciar el viaje de su vida: pasar un año académico en Estados Unidos o Canadá, gracias a una de las becas que otorga la Fundación Amancio Ortega. Posan felices, con la mirada en el cielo, pero con los pies en la tierra.

Esta beca, una de las más codiciadas por estudiantes de toda España, premia no solo la excelencia académica, sino también la madurez, la autonomía y la disposición para enfrentarse a nuevos retos. Desde que el programa nació en 2010, más de 5.000 estudiantes españoles han pasado por esta experiencia. 111 son de Granada. Este año, los nuevos nombres que se suman a la lista son África Beltrán, Lucía Cervantes, Marta Gutiérrez, Laura Martín, Ramón Liñán, Penélope Sánchez, Bruno Carrascosa, Carmen Hueso y Carmen Rusillo.

En la sala dedicada a la exploración espacial del Parque de las Ciencias, las voces se entrecruzan. Se hablan del destino que les tocará, del frío en Canadá, del idioma, de las familias de acogida. Y sobre todo, de las emociones que hierven en su cabeza: ilusión, miedo y ganas.

«Quiero vivir un montón de experiencias. Que sea un año completamente diferente al que viviría aquí» Áfirca Beltrán Alumna del colegio El Carmelo

África es alumna del Colegio El Carmelo y, como el resto de sus compañeros, es energía pura. «Quiero vivir un montón de experiencias. Que sea un año completamente diferente al que viviría aquí», dice. «Cuando me enteré sentí muchísima emoción, lo primero que hice fue llamar a mi madre», cuenta Penélope, alumna del IES Alba Longa de Armilla. Ramón, del Ave María de la Quinta, reconoce que se sintió abrumado: «Es fuerte pensar que vas a estar un año entero fuera. Pero eso es lo que lo hace emocionante».

A sus 15 o 16 años, ya están listos para cruzar el Atlántico, cambiar de idioma, de rutina, de casa y de vida. Saben que cada día será una lección, una oportunidad y un reto. «Yo desde pequeña quería estudiar fuera», dice Carmen Hueso, del IES Padre Suárez. Su compañera de centro, Carmen Rusillo, coincide: «Creo que la constancia ha sido clave, trabajar día a día y no rendirse».

Ampliar El grupo posa en el hall del Parque de las Ciencias Blanca Rodríguez

Ni el frío ni el vértigo

Algunos viajarán a zonas remotas, quizá frías, tal vez a pequeñas ciudades. «Si me toca Alaska lo pasaré regular con el frío», bromea Lucía, alumna del IES Ilíberis de Atarfe. Laura, de Nuestra Señora del Rosario, sabe ya que irá a Nueva Escocia. A la primera que llamó fue a su abuela. «Todavía no tiene muy claro esto de la beca», cuenta con ternura. Carmen quiere vencer la timidez; Ramón, romper la rutina; Penélope espera acostumbrarse rápido. Marta, que estudia en Inmaculada Niña, cree que esta experiencia puede ayudarla a decidir su futuro: «Allí hay asignaturas que aquí no tenemos, y alguna puede marcarme».

«Creo que la constancia ha sido clave, trabajar día a día y no rendirse» Carmen Rusillo Alumna del IES Padre Suárez

Bruno, del IES Arabuleila, reconoce que le preocupa un poco el contexto político de EE. UU., pero sobre todo se muestra agradecido: recuerda a sus antiguas profesoras Yolanda y Melqui, del colegio Francisco Ayala, quienes lo apoyaron cuando llegó desde Barcelona. «Incluso hoy siguen pendientes de mí», dice.

Cómo conseguir una beca para estudiar un año fuera de casa

Aunque sus expedientes son de sobresaliente, todos coinciden en que no es solo cuestión de sacar dieces. «Yo creo que transmití seguridad en la entrevista», cuenta Lucía. «Es importante mostrar que eres independiente», añade Penélope. «Les encanta eso de salir de la zona de confort», coinciden todos. África, por ejemplo, se preparó a fondo: «Pedí a mis compañeras del cole que me hicieran preguntas como en una entrevista real. También vi vídeos de otras chicas que habían conseguido la beca. Eso me ayudó mucho».

Ampliar Junto a la torre de observación del Parque de las Ciencias Blanca Rodríguez

El nivel de inglés también es importante. Los alumnos se enfrentaron a una prueba escrita y otra oral antes de pasar a la fase de la entrevista personal

Entre los planes de futuro suenan profesiones como 'ingeniería', 'informática', 'criminología', 'piloto' o incluso 'astrofísica'. Laura, que sueña con mirar a las estrellas, cree que este año en el extranjero será fundamental para alcanzar sus metas: «Nos va a abrir la mente a nuevos campos de estudio. Es una oportunidad única».

Son jóvenes y están preparados. En pocos meses, Granada quedará atrás y comenzará el primer gran viaje de sus vidas. Se alojarán con familias locales, asistirán a institutos norteamericanos y se sumergirán en culturas distintas. Serán parte de nuevas comunidades, nuevas rutinas y nuevos horizontes. Tienen la maleta cargada de sueños y el corazón listo para despegar. Porque cuando en el universo se alinean la determinación, el talento y la ilusión, solo queda mirar hacia el futuro y decir: «Allá vamos»

