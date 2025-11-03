Schmidt Granada Norte: diez años transformando los hogares granadinos

Schmidt Granada Norte se ha consolidado como una empresa familiar local que apostó por una marca internacional para ofrecer diseño, calidad y personalización. Cuando ... abrieron sus puertas, la firma era una completa desconocida en la ciudad recuerdan los responsables, Carmen Viceira y Álvaro Lachica. «Poco a poco, con mucho trabajo y muchas horas, conseguimos que los clientes entendieran que creamos cocinas únicas, de gran calidad y un diseño innovador».

Padrinazgo

Una vez que los granadinos vieron instaladas las primeras cocinas se produjo el verdadero impulso de esta firma. Gracias al boca a boca, ellos lo denominan padrinazgo, han logrado su consolidación y ya no solo se encargan de diseñar cocinas sino que acometen proyectos transformadores del hogar.«El cliente que instalaba una cocina Schmidt quedaba tan satisfecho que lo recomendaba a sus amigos o familiares. Fue nuestra mejor publicidad», afirma Carmen Viceira. Actualmente, la empresa atiende a un público que busca algo más que una cocina funcional. «Hoy viene el cliente que quiere un producto específico, que sabe lo que busca, que valora el diseño, los materiales y la atención personalizada», señalan.

De acometer cada proyecto se encarga un asesor, de principio a fin. Su gran conocimiento de los deseos del cliente gracias a las horas de escucha y diseño se refleja en el resultado. Consiguen una transformación integral porque acometen cocinas, salones, vestidores, armarios… Cada detalle es elegido por el cliente entre una gran variedad de combinaciones de colores, acabados y materiales. Así, se logra crear espacios únicos, a medida y con la garantía de Schmidt, una marca con la que comparte valores esta empresa granadina.

Ampliar

En Schmidt Granada Norte son expertos en transformar tu hogar. «Lo hacemos combinando calidad, funcionalidad y un acompañamiento cercano en cada etapa del proceso» apunta Álvaro Lachica.

Puntos diferenciales

Consolidarse con un producto novedoso ha sido posible a unos valores diferenciales que son su marca de identidad.

El primero de ellos es la calidad, su seña de identidad. Sus productos son reconocidos por su durabilidad y resistencia, reflejo de un verdadero saber hacer sostenible. En Schmidt, ser sostenibles empieza por fabricar productos que duran.

Ampliar

Así mismo, ofrecen un asesoramiento completo de principio a fin. Cada cliente tiene un único interlocutor, desde el diseño hasta la instalación. «Creemos en un saber hacer humano, basado en la escucha, la empatía y la experiencia» indica Carmen Viceira. «Nuestro mobiliario no sale de un catálogo. Cada cliente diseña su salón, su dormitorio o su vestidor con nosotros, en función de sus necesidades», explican. «Trabajamos con más de 200 combinaciones de colores, materiales y acabados. Lo que hacemos es crear espacios únicos».

Cada proyecto también incluye las últimas innovaciones del sector. Apuestan por soluciones inteligentes: fabrican a medida en tres dimensiones, lo que les permite aprovechar al máximo cada espacio y ofrecer muebles tan funcionales como estéticos.

Los detalles marcan la diferencia: 24 colores de interior, 28 acabados exclusivos, sistemas de iluminación integrados… Cada elemento refleja nuestra exigencia y amor por el diseño.

Ampliar

A todo ello hay que sumar el compromiso medioambiental de Schmdit Group. «El 85% de la madera que utilizamos cuenta con certificación PEFC, garantizando un origen responsable. Diseñamos con una visión de futuro: reducir nuestra huella y cuidar el planeta» apunta Álvaro Lachica.

Valores compartidos

Además de todo ello, cada proyecto de Schmidt Granada Norte está respaldado por Schmidt Group, otra empresa familiar, con más de 90 años de historia del corazón de Alsacia, que ha sabido evolucionar desde un saber hacer artesanal hasta una producción industrial moderna, sin perder la ética, la precisión y la pasión por el detalle.

Schmidt cuenta hoy con la mayor red de tiendas de cocinas de Europa, 565 tiendas, de las cuales 88 están en España, una de ellas en Granada: Schmidt Granada Norte, junto al Centro Comercial Granaita.

Schmidt se fundó en 1934 y sigue siendo una empresa familiar, dirigida por Anne Leitzgen, la nieta del fundador. Cada día salen de sus 6 fábricas de Francia y Alemania más de 800 cocinas.

Carmen Viceira y Álvaro Lachica conocieron las fábricas y el modelo de trabajo de esta empresa y decidieron traer a Granada sus valores empresariales. Además de la calidad y el diseño, el cuidado del medio ambiente es clave es esta firma.

En 2023 ha obtenido la certificación B Corp*, según el cual esta empresa beneficia a todas sus partes interesadas: empleados clientes la comunidad y el medio ambiente. Este reconocimiento refleja su deseo de ser una fuerza motriz positiva frente a los grandes retos actuales para el planeta y sus habitantes.

Otro reconocimiento reciente ha sido el segundo premio que Schmidt ha conseguido en el apartado de diseño de cocinas en su primer año de participación en Casa Decor en Madrid.

«Somos una empresa familiar de Granada, apoyada en otra empresa familiar alemana», subrayan. «Somos personas de aquí que apostamos por un modelo de negocio cercano y sostenible. Creamos y transformamos hogares con el único deseo de cumplir con las expectativas de nuestros clientes».

Cada una de sus creaciones es única. Contar con el aval de Schmidt Group ha sido clave para cumplir esta primera década que agradecen a todos sus clientes el apoyo recibido y ser sus mejores embajadores.