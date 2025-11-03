Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Schmidt Granada Norte: diez años transformando los hogares granadinos

Hace una década nacía un proyecto que hoy celebra su décimo aniversario con el orgullo de haber cambiado la manera en que los granadinos entienden la cocina y el diseño de su hogar

Lunes, 3 de noviembre 2025, 23:45

Schmidt Granada Norte se ha consolidado como una empresa familiar local que apostó por una marca internacional para ofrecer diseño, calidad y personalización. Cuando ... abrieron sus puertas, la firma era una completa desconocida en la ciudad recuerdan los responsables, Carmen Viceira y Álvaro Lachica. «Poco a poco, con mucho trabajo y muchas horas, conseguimos que los clientes entendieran que creamos cocinas únicas, de gran calidad y un diseño innovador».

