Schmidt Granada Norte celebra su 10º aniversario: «Diseñar cocinas es también diseñar la vida»

Si hablamos de cocinas, salones, vestidores y armarios de calidad, Granada cuenta con un claro referente: Schmidt Granada Norte. Un establecimiento especializado en hacer ... proyectos a medida de sus clientes para generar espacios totalmente únicos en los que la calidad siempre es el elemento diferenciador. Una tienda de referencia para los granadinos que justo ahora acaba de cumplir 10 años de trayectoria.

Y para celebrar dicho hito como se merece, esta misma semana organizaron una espectacular velada junto a sus empleados, amigos y clientes en la que, además de pasar un buen rato en sus instalaciones, anunciaron grandes descuentos para algunas de las cocinas que tienen de exposición en la tienda. De este modo, ofrecen la posibilidad a sus clientes de aprovechar su 10º aniversario para llevarse un pedacito de Schmidt Granada Norte a sus hogares de la forma más económica posible.

El evento tuvo lugar el jueves en sus instalaciones, que se ubican en la C/ Luis Buñuel, en el Parque Comercial Granaita. Allí, desde las 20:00 horas, acogieron a sus invitados con una bienvenida que corrió a cargo de Carmen Viceira, responsable de Schmidt Granada Norte junto a Álvaro Lachica. «Que ilusión teneros aquí para celebrar algo tan importante para mi y para todo el equipo: 10 años diseñando la vida contigo. Con cada uno de vosotros», comentó a las decenas de invitados que se encontraban en la tienda.

Carmen recordó que hace una década ya soñaban con «mucho más que vender cocinas»: «Queríamos crear espacios de vida, lugares donde compartir momentos, conversaciones y emociones. Y hoy, mirando atrás, me emociona pensar en todas las historias que han nacido entre estas paredes: familias que estrenaron su primera casa, parejas que diseñaron su cocina soñada, clientes que se han convertido en amigos… Porque Schmidt no solo es diseño, es acompañar a cada persona para que su cocina encaje con su forma de vivir».

Ampliar

Durante su discurso de bienvenida y conmemorativo del 10º aniversario, la responsable de Schmidt Granada Norte, invitó a los asistentes a realizar una visita por sus instalaciones y disfrutar de todo lo que había preparado para la velada: un showcooking preparado por el chef del restaurante El Protichuelo, la posibilidad de ver como Rotulart terminaba en directo la rotulación del escaparate con motivo de la década de trayectoria y un recorrido por sus cocinas de exposición para descubrir las últimas novedades y diseños de la firma.

Además de todo esto, Carmen también informó a los asistentes de una oportunidad única con motivo de su décimo cumpleaños: «Aprovechando esta celebración, os cuento que tenemos a la venta algunas de nuestras cocinas de exposición, una oportunidad perfecta para quienes quieran llevarse un pedacito de este espacio que tantas historias ha visto nacer». Una ocasión sin igual para hacerse con una de sus cocinas a precios irrepetibles.

«Gracias de corazón por estar aquí, por confiar en nosotros y por formar parte de esta historia que hoy cumple diez años. Si algo hemos aprendido en todo este tipo es que diseñar cocinas es también diseñar la vida… Y hacerlo con vosotros es lo que da sentido a todo», aseguró la responsable de Schmidt Granada Norte para finalizar.