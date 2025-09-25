La salud es tendencia en Granada Los farmacéuticos salen a la calle para acercarse a los ciudadanos, que desde primera hora han hecho cola en La Hípica para someterse a pruebas de estrés y piel, entre otras

Sara Bárcena Hernández Jueves, 25 de septiembre 2025, 13:09 | Actualizado 13:30h. Comenta Compartir

Los vecinos del Zaidín se agolpaban en la plaza de La Hípica este jueves. Frente a la parada del Metro, los farmacéuticos de Granada habían montado una carpa de la salud. Desde primera hora había cola. Personas mayores, sobre todo, aguardaban con paciencia y curiosidad, apoyados en sus bastones y andadores. Ya se lo habían dicho en sus farmacias de referencia. Allí podían pesarlos y hacerles algunas otras pruebas clínicas de forma gratuita. Así que por qué no.

Se trata de una iniciativa impulsada por el Colegio de Farmacéuticos de Granada, en colaboración con el laboratorio Sandoz, por el Día Mundial del Farmacéutico, el 25 de septiembre. «Normalmente, los pacientes vienen a nosotros, pero también queremos salir a la calle y acercarnos a ellos. Además, esto nos permite, si algo no nos cuadra en un paciente, decirle que se pase por aquí y hacerle unas pruebas básicas y, si vemos que está comprometido en algún sentido, mandarlo al médico», explica el vocal de Oficina de Farmacia, Fermín Quesada.

De hecho, porque es habitual de su farmacia, Pamela ha decidido pasarse a media mañana. «Primero me han hecho un cribado, unas preguntas para ver qué pruebas eran más adecuadas en mi caso. Me han hecho un estudio de la piel y del pelo y me han medido el nivel de osteoporosis. Me voy sabiendo que tengo que comprar un complejo vitamínico porque tengo muy bajito el calcio en los huesos. Una caída tonta, una pequeña fisura, y puede empezar por ahí», ha compartido con IDEAL esta vecina.

La 'puerta de entrada' a la carpa de La Hípica es, efectivamente, un cribado en el que dos farmacéuticos hacen preguntas al paciente (peso, altura, edad, patologías) para después derivarlo al servicio de salud que más pueda necesitar en ese momento. El análisis de piel y cabello como el de Pamela, revela los niveles de sebo, elasticidad, hidratación, pigmentación y factor solar recomendado. Con respecto a la osteoporosis, los profesionales comparan la medición con la media de pacientes de esa misma edad y sexo.

Estrés y salud mental

También hay opciones para los diabéticos, en concreto, que pueden conocer su estado sobre la media de azúcar en sangre los últimos tres meses, así como máquinas para medir la tensión, el riesgo cardiovascular y el estrés. Incluso la salud mental, a través de la frecuencia cardiaca y, por lo tanto, del sistema nervioso. Múltiples opciones que se coronan con una báscula que lanza corrientes eléctricas e indica la composición corporal (grasa, músculo, etcétera).

Los granadinos también pueden informarse sobre la farmacia hospitalaria y de atención primaria. Esta última, de hecho, es la que ahora mismo está organizando la campaña de vacunación de la gripe y la covid, que arranca el 30 de septiembre con embarazadas, niños desde seis meses hasta cinco años y sus docentes. «Nosotros nos encargamos de que, para entonces, todas las vacunas para ese grupo ya se hayan distribuido en los centros de salud. Y aquí, también le explicamos a la gente cuándo le toca vacunarse y de qué, si es que no lo ha hecho ya», ha explicado Esther Espino, farmacéutica de atención primaria.

Así, además de miembros del colegio granadino, en la carpa colaboran farmacéuticos voluntarios que han dejado de trabajar en sus oficinas para echar una mano. Entre unos y otros no daban abasto. «Pero esto es importante para que el paciente no se desenganche en unos momentos tan complicados, en los que las citas tardan mucho, los tratamientos son largos… Necesitan a alguien vinculado a su salud cerca. Al final, a la población es lo que más le preocupa», ha subrayado nuevamente Quesada. Él lo tiene claro: la salud es «tendencia».

Comenta Reporta un error