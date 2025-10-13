La empresa hueteña que soluciona el embalaje para la industria La compañía fundada por José Guarnido cuenta con delegaciones estratégicas en Málaga, Sevilla, Madrid, Barcelona y Pontevedra y albergará el primer centro europeo de I+D en estabilización de cargas, un hito

Andrea G. Parra Granada Lunes, 13 de octubre 2025, 00:18 | Actualizado 00:51h. Comenta Compartir

De pequeña Cristina hacía albaranes y llamaba a los clientes jugando y ni esos recibos eran de verdad ni la conversación era con un teléfono real. Ella jugaba a hacer lo que veía a su padre. José Luis acompañaba a su progenitor en las visitas empresariales. Ahora, aquellos juegos son gestiones y toma de decisiones en Fijaplast, el negocio que fundó su padre, José Guarnido. Firman contratos con empresas de primer nivel y acuerdos con grandes grupos a nivel internacional para ser referentes en innovación, investigación y sostenibilidad. Cuentan con un centenar de empleados.

Este vecino de Huétor Tájar ha creado una gran empresa con sede en el polígono de su pueblo. Ha impulsado un negocio que es un referente nacional y con planes de futuro de expansión con una cartera de clientes envidiable. Ha ido ampliando las instalaciones y ahora lo hará a lo grande con una nueva nave (frente a la actual) y la proyección del único centro de I+D de estabilización de carga en Europa. Serán el laboratorio en el que grandes compañías y otros negocios investiguen cómo hacer para que sus cargas sean seguras y no haya contratiempos en los traslados. Todo un hito.

Fue fundada por José Guarnido, un comercial extraordinario, y ahora la dirigen sus hijos, José Luis y Cristina, que diseñan su expansión nacional e internacional

La moto que regaló a José Guarnido su padre cuando de pequeño trabajaba en el campo, da la bienvenida ahora a las oficinas de Fijaplast. Y sobre ruedas han ido. Ahora con coches y camiones con las letras de Fijaplast. Incluso con un actual laboratorio de estabilización de carga, en un camión a las puertas de la empresa, que fue el primero de España. Pepe, que es como le llaman, cuenta con todo detalle la historia de ese vehículo rojo de dos ruedas. Lo hace con emoción como cuando relata su trayectoria profesional como comercial y como empresario recordando los inicios de Fijaplast, por aquello de fijación y plástico. Dio respuesta a sus clientes con un embalaje diferente. Y ahora lo siguen haciendo sus hijos ofreciendo un embalaje con menos gramos y más sostenible.

Ampliar

El blanco predomina en el edificio de sus oficinas, pero el azul les identifica en sus letras al mismo tiempo que sus productos envuelven la mercancía con la garantía de que llegará a su punto de destino en buen estado. Fijaplast son las letras que están en azul y las que denominan esta empresa granadina, que es una de las líderes en embalaje industrial y cuenta con oficinas en varias ciudades españolas. Posee su propia marca de film de alto rendimiento, que se denomina 'Guardian', que permite mejorar la estabilidad de los palets y reducir el consumo de plástico. Y, está en fase de expansión.

En la actualidad, Fijaplast se dedica a la automatización y optimización de procesos de embalaje terciario principalmente. «Para entendernos, por ejemplo, en las líneas de producción y envasado de bebidas, una vez que cada botella está rellena, etiquetada y con el tapón puesto, es el momento de agruparlas, introducirlas en cajas, cerrar esas cajas, ponerlas en palets y proteger esa mercancía. Pues ayudamos desde el asesoramiento y diseño de esa línea de embalaje terciario, a la venta y puesta a punto de la maquinaria, los consumibles necesarios como film estirable, flejes, precintos, etcétera y servicio técnico oficial de la maquinaria», explican en la compañía. Lo hacen con gran precisión. Y pasean por sus almacenes conociendo a cada empleado, cada embalaje y maquinaria. Bromean con ellos durante el recorrido en el que el hilo musical de una antigua radio se mezcla con el sonido de una máquina de última generación.

Fijaplast posee su propia marca de film de alto rendimiento, que se denomina 'Guardian', que permite mejorar la estabilidad de los palets y reducir el consumo de plástico, lo que repercute en un gran ahorro económico y a la reducción de la huella de carbono. «Por poner cifras, una corporación que envuelva 1.000 palets al día, y que Fijaplast haya conseguido reducir 80 gramos de plástico por palet al día, son 20 toneladas de plástico al año que deja de consumir», ejemplifican.

Vende a toda España, aunque también realiza operaciones en otros países de Europa y Marruecos. Y, se encuentra en fase de expansión. El objetivo fijado está centrado en aumentar su presencia en determinadas zonas de la geografía española. También comienza a posicionarse como un referente en la venta online de consumibles y maquinaria de embalaje.

El valor

En Fijaplast presumen de contar con elementos diferentes como su servicio post-venta y el servicio técnico oficial de primer nivel con años de experiencia en el sector. «El objetivo no es solo la venta de maquinaria o consumibles, es mucho más que eso, es aportar valor, acompañar al cliente en su evolución, asesorarle y buscar la mejor solución que le ayude a ser más productivo y competitivo».

Fijaplast posee su propia marca de film de alto rendimiento, denominado 'Guardian', que permite mejorar la estabilidad de los palets y reducir el consumo de plástico

Fijaplast fue fundada en 2002 por José Guarnido. Vivió y trabajó, entre otras ciudades, en Madrid. Su historia se remonta unos cuantos años atrás. José Guarnido a mediados de los años 80 ya contaba con una amplia experiencia en el sector del embalaje y la fijación industrial, durante tres años fue destinado a Madrid por la empresa para la que trabajaba. En este periodo se casó y fue en Madrid donde nació su primer hijo José Luis Guarnido, el actual director general de Fijaplast. Después fue destinado a Andalucía para dirigir la delegación de Andalucía oriental. Pero poco tiempo después le volvieron a ofrecer que regresara a Madrid con una mejora considerable de las condiciones y José Guarnido se decepcionó con la experiencia laboral. Eran tiempos de cambios y Guarnido comienza a pensar en la posibilidad de comenzar a trabajar por su cuenta.

La semilla de la empresa se siembra a principios de la década de los Noventa. En una feria Guarnido decidió comprar un fertilizante novedoso y lo empleó en un cultivo de espárragos que se desarrollaron con unas cualidades superiores, más uniformes y con más peso. Hubo gente que le preguntó cómo lo había conseguido y le pidieron comprar ese fertilizante. El distribuidor le pidió que las gestiones de los nuevos pedidos las hiciera él mismo a cambio de una comisión comercial. Fue el germen de su actividad empresarial.

Ampliar

José Guarnido se ganaba bien la vida como empleado, pero su inquietud le hizo dar el paso y tras hablarlo con su mujer Mª Carmen Gámiz, decidió convertirse en agente libre de diferentes distribuidores. Su talento para las ventas le generó una gran cartera de clientes en el sector del embalaje y la fijación industrial en el que se fue especializando e introduciendo por primera vez productos en el mercado que ahora son comunes. En ese momento fueron muy novedosos como el fleje, el film para el enfardado de palets, además de toda la maquinaria que permitía el automatizado de los procesos de embalaje.

En 2002 constituyó Fijaplast, dejando de facturar como José Guarnido. Con sede en Huétor Tájar. Poco a poco Fijaplast fue incorporando trabajadores y en torno a 2010 comenzó su plan de expansión a la vez que comenzaban a coger peso en el negocio sus hijos José Luis Guarnido y Cristina Guarnido.

Actualmente, José Guarnido se mantiene como presidente de la compañía y su esposa Mª Carmen Gámiz como presidenta de honor. Su hijo José Luis Guarnido lidera el proyecto empresarial como director general y su hija Cristina Guarnido es la directora financiera y de recursos humanos. Fijaplast mantiene su sede central en Huétor Tájar, y cuenta con delegaciones estratégicamente ubicadas en Málaga, Sevilla, Madrid, Barcelona y Pontevedra. Se ha convertido en una de las empresas líderes a nivel nacional en el sector del embalaje industrial.

El relevo generacional se ha producido con bastante naturalidad y de forma progresiva. José Luis Guarnido fue asumiendo poco a poco más responsabilidad en la empresa y antes de ser director general fue director de compras. Por otro lado, José Guarnido ha sabido delegar e ir dando un paso al lado para dejar el camino libre a la nueva generación.

El actual director general explica que su padre, presidente del negocio, deja de trabajar, «pero está cuando se le necesita, asiste a reuniones estratégicas, forma parte de la toma de decisión de cuestiones relevantes, aporta su experiencia y al mismo tiempo, deja hacer». El fundador y padre habla con «orgullo» de sus hijos y la gestión que están realizando. Fijaplast es su tercer hijo.

«Para nosotros es una oportunidad, un reto y un orgullo poder hacer crecer lo que nuestro padre comenzó», dicen los hijos. Y, José les repite una enseñanza: «Una empresa es un grupo de personas y todos son necesarios».

Los desafíos son muchos y siguen en la línea de lo que les enseñaron sus padres. «Seguir orientados al cliente, aportarle valor y la mejora competitiva de forma continua. Y desde dentro de la empresa cabe destacar el respeto y los valores que existe entre la familia y que también existe entre todo el equipo humano que forma Fijaplast», resumen.

José Guarnido es de Huétor Tájar y siguen apegados a sus raíces. Hacen bandera de su pueblo con las multinacionales y demás negocios que firman acuerdos. Y aportan innovación desde este rincón granadino.

Reporta un error