El caso de la rotonda de la Fuente de las Batallas

Septiembre llegó como un cobrador puntual: traje arrugado, cara seria y la manía de recordarte que las vacaciones siempre son demasiado cortas. Los jefes han vuelto a la redacción con la piel tostada y la moral de sheriff de pueblo. Y yo, que había encontrado cierto desahogo en las siestas clandestinas del sillón de la sala de espera, me he visto arrastrada de nuevo a esto que llaman ‘salir de la zona de confort’. ¿Quién sería el lumbreras que se inventó eso?

Y aquí estamos, en este septiembre de letargo, obligada a esconderme en esta oficina refrigerada con el aire de una sala de autopsias. A estas alturas me tienta más un ventilador de hélices oxidadas, de esos que aún deben dormir en algún rincón de un almacén, que este cubito ártico que se empeñan en llamar ‘aire acondicionado’ y que tan solo condiciona a llevar gabardina hasta con estos calores, de ahí el tono detectivesco que dejo caer en estos artículos.

Los jefes, como ya les conté, han vuelto, como han vuelto los atascos en la bajada a la Costa. Regresaron con energías renovadas y un apetito insaciable por repartir trabajo. Y yo, que ingenua no soy, he pensado que siempre es mejor sacar uno de estos expedientes del archivo, antes de que a alguien se le ocurra mandarme a la Avenida de Cervantes a hacer guardia con los vecinos abrazada a un árbol. Y así, de paso, les dejo un pequeño obsequio de vuelta al cole (o a la ESO, lo que tengan en casa): una fotografía de Granada de hace unos cuantos años. ¿Cuántos exactamente? Ah, ese es el enigma. Tendrán que resolverlo ustedes, mis detectives de sofá, a ver hasta dónde alcanzan sus perversas inclinaciones históricas.

Yo, por mi parte, no pienso salir de la redacción hasta que pasen el Granada Sound, las Angustias y el veranillo de San Miguel, ese espejismo que se cuela en octubre antes de devolvernos los días grises, la lluvia repiqueteando en los cristales y licencia para deprimirse con una canción de Jacques Brel. Maravilloso si no fuera porque el maldito cambio climático conspira contra mí, y cada verano que se alarga es un atraco a mano armada contra mi melancolía.

Aquí les dejo las pistas les ayudarán a coser la historia de esta imagen