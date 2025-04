El reto de sacar un periódico en mitad del gran apagón

21.28

El grupo electrógeno mantiene el suministro eléctrico en la redacción de IDEAL. Pero hay una primera caída de las conexiones. Ni internet ni llamadas de teléfono. Estamos aislados. No podemos contactar con nadie ni nadie sabe en qué situación nos encontramos. Necesitamos retrasar la hora de la rotativa. Que no cunda el pánico -aún-. Sobra tiempo, pero llegan los nervios. El problema no es ya solo que no hay ‘feedback’ desde los periodistas en la calle, sino que es imposible lanzar el periódico sin internet.